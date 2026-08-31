당진시, 'AX 선도도시' 비전 선포... 2030년까지 AI 대전환 추진

▲김기재 시장 “AI 시민비서와 AI 행정주무관 도입하겠다” 김기재 시장은 31일 기자회견과 비전 선포식을 열고 ‘대한민국 AX 대전환, 당진시가 합니다’를 슬로건으로 한 미래 전략을 발표했다. 시는 일부 분야의 AI 도입을 넘어 안전·산업·행정 전반을 인공지능 기반으로 개편한다는 구상이다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲김기재 시장이 31일 기자회견을 진행하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

당진시가 도시 전반을 인공지능 중심으로 혁신하는 '인공지능 전환(AX·AI Transformation) 선도도시' 도약을 공식 선언했다.김기재 시장은 31일 기자회견과 비전 선포식을 열고 '대한민국 AX 대전환, 당진시가 합니다'를 슬로건으로 한 미래 전략을 발표했다. 시는 일부 분야의 AI 도입을 넘어 안전·산업·행정 전반을 인공지능 기반으로 개편한다는 구상이다.시는 안전, 산업, 행정을 3대 추진축으로 삼고 이를 실행할 7대 선도사업을 중점 추진한다.안전 AX는 CCTV와 각종 센서를 연계한 'AI 통합관제센터'를 구축해 위험을 사전 예측하고 대응하는 체계로 전환한다. AI 신호체계와 스마트 횡단보도 등 지능형 교통체계도 확대한다.산업 AX는 1GW·70조 원 규모의 'AI 데이터센터 메가특구'를 조성하고 AX 산학혁신파크와 연계해 전문인력을 양성한다. 농어업 자율주행, 제조업 AX 실증산단 구축을 비롯해 소상공인 AI 마케팅 지원도 병행한다.행정 AX의 경우 생애주기별 맞춤형 서비스를 안내하는 'AI 시민비서'를 도입하고, 공직 내부에는 반복 업무를 지원하는 'AI 행정주무관'을 배치해 행정 효율성을 극대화한다.당진시는 2027년까지 관제센터 착공 및 데이터센터 유치 등 기반을 조성한 뒤, 현장 실증을 거쳐 2030년까지 'AX 선도도시' 완성을 목표로 사업을 단계별로 추진할 방침이다.김기재 시장은 "AX는 시민의 삶을 안전하고 편리하게 만들며 지역 산업 경쟁력을 높일 당진의 핵심 미래 전략"이라며 "7대 선도사업을 속도감 있게 추진해 대한민국 AX 대전환을 이끄는 대표 도시로 만들겠다"고 밝혔다.