김윤 의원, "이천 미래 책임지겠다"... 지역사무실 열고 본격 행보

큰사진보기 ▲더불어민주당 김윤 의원이 이천 지역사무실을 열고 지역위원장으로서 본격적인 지역 활동에 나섰다. ⓒ 민주당 이천지역위 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 김윤 의원이 이천 지역사무실을 열고 지역위원장으로서 본격적인 지역 활동에 나섰다.왼쪽부터 김윤, 김민석, 성수성 이천시장 모습 ⓒ 민주당 이천지역위 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 김윤 의원이 이천 지역사무실을 열고 지역위원장으로서 본격적인 지역 활동에 나섰다. 이날 개소식에는 김민석 더불어민주당 당대표와 남인순 국회부의장을 비롯해 이인영·최민희·박선원·서미화·서영교·권칠승·이개호·김영진·김영호·박주민·백혜련·소병훈·송옥주·송기헌·김현·김주영·민병덕·박상혁·서영석·오기형·윤종군·이수진·이용선·이해식·임오경·천준호·홍기원·김남근·김남희·김태선·박민규·박해철·박희승·부승찬·안태준·윤종군·이기헌·이상식·이용우·이훈기·정진욱·오세희·이주희 의원 등 총 45명의 국회의원이 참석했다. ⓒ 민주당 이천지역위 관련사진보기

더불어민주당 김윤 의원이 이천 지역사무실을 열고 지역위원장으로서 본격적인 지역 활동에 나섰다.김 의원은 30일 이천 지역사무실 개소식을 열고 "이천의 미래를 책임지는 지역위원장이 되겠다"고 밝혔다.이날 개소식에는 김민석 더불어민주당 당대표와 남인순 국회부의장을 비롯해 이인영·최민희·서영교·박주민·백혜련·김영진 의원 등 현역 국회의원 45명이 참석했다.성수석 이천시장과 조주환 이천시의회 의장을 비롯한 지역 인사와 당원, 시민들도 참석했다. 조정식 국회의장과 박홍근 기획예산처 장관, 추미애 경기도지사, 우상호 강원특별자치도지사는 영상으로 축하 메시지를 전했다.김민석 대표는 축사를 통해 "고령화 사회로 갈수록 의료를 비롯한 건강·안전·복지 정책은 대한민국의 가장 중요한 정책 축이 될 것"이라며 "사회정책 전문가인 김윤 위원장이 대한민국의 의료정책을 발전시키는 동시에 이천을 대표하는 선수로서 지역 발전을 제대로 이끌어주길 기대한다"고 말했다.김 의원은 지난 6월 민주당 이천시 지역위원장으로 임명됐다. 이후 지역 곳곳을 찾아 시민과 당원들을 만나고 이천시와 첫 당정협의회를 개최하는 등 지역 현안에 대한 접점을 넓혀왔다.지역사무실 개소를 계기로 지역 활동에도 속도를 낼 것으로 보인다. 김 의원은 반도체 산업 경쟁력 강화와 교통망 확충을 비롯해 교육·의료·돌봄 등을 주요 지역 현안으로 제시했다.김 의원은 "이천에는 이미 민주당 당원 동지들이 오랜 시간 어려움을 견디며 만들어 온 길이 있다"며 "원외 지역위원회의 어려운 여건 속에서도 민주당을 지켜온 당원 여러분의 헌신 위에 이제 저 김윤이 함께 서겠다"고 말했다.이어 "당원 동지들이 걸어온 길을 더 넓고 단단하게 만들고 시민들께서 '민주당이 있어서 이천이 달라졌다'고 느낄 수 있도록 지역의 변화와 성과로 보답하겠다"며 "이천의 미래를 책임지는 지역위원장이 되겠다"고 덧붙였다.