[사진] 불꽃·별빛·연꽃으로... 황련사에서 되새긴 '기억과 평화'

큰사진보기 ▲30일 부산 수영구 황련사에서 열린 ‘2026 아시아 생명평화 문화제전 일본군 '위안부' 천도재 및 해원상생 한마당’. 일본군 '위안부' 피해자와 여성독립군의 넋을 기리고 해원과 상생, 평화를 기원하는 천도재와 다양한 문화예술 공연이 펼쳐졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲30일 부산 수영구 황련사에서 열린 ‘2026 아시아 생명평화 문화제전 일본군 '위안부' 천도재 및 해원상생 한마당’. 일본군 '위안부' 피해자와 여성독립군의 넋을 기리고 해원과 상생, 평화를 기원하는 천도재와 다양한 문화예술 공연이 펼쳐졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲30일 부산 수영구 황련사에서 열린 ‘2026 아시아 생명평화 문화제전 일본군 '위안부' 천도재 및 해원상생 한마당’. 일본군 '위안부' 피해자와 여성독립군의 넋을 기리고 해원과 상생, 평화를 기원하는 천도재와 다양한 문화예술 공연이 펼쳐졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲30일 부산 수영구 황련사에서 열린 ‘2026 아시아 생명평화 문화제전 일본군 '위안부' 천도재 및 해원상생 한마당’. 일본군 '위안부' 피해자와 여성독립군의 넋을 기리고 해원과 상생, 평화를 기원하는 천도재와 다양한 문화예술 공연이 펼쳐졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲30일 부산 수영구 황련사에서 열린 ‘2026 아시아 생명평화 문화제전 일본군 '위안부' 천도재 및 해원상생 한마당’. 일본군 '위안부' 피해자와 여성독립군의 넋을 기리고 해원과 상생, 평화를 기원하는 천도재와 다양한 문화예술 공연이 펼쳐졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲30일 부산 수영구 황련사에서 열린 ‘2026 아시아 생명평화 문화제전 일본군 '위안부' 천도재 및 해원상생 한마당’. 일본군 '위안부' 피해자와 여성독립군의 넋을 기리고 해원과 상생, 평화를 기원하는 천도재와 다양한 문화예술 공연이 펼쳐졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲30일 부산 수영구 황련사에서 열린 ‘2026 아시아 생명평화 문화제전 일본군 '위안부' 천도재 및 해원상생 한마당’. 일본군 '위안부' 피해자와 여성독립군의 넋을 기리고 해원과 상생, 평화를 기원하는 천도재와 다양한 문화예술 공연이 펼쳐졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲30일 부산 수영구 황련사에서 열린 ‘2026 아시아 생명평화 문화제전 일본군 '위안부' 천도재 및 해원상생 한마당’. 일본군 '위안부' 피해자와 여성독립군의 넋을 기리고 해원과 상생, 평화를 기원하는 천도재와 다양한 문화예술 공연이 펼쳐졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲30일 부산 수영구 황련사에서 열린 ‘2026 아시아 생명평화 문화제전 일본군 '위안부' 천도재 및 해원상생 한마당’. 일본군 '위안부' 피해자와 여성독립군의 넋을 기리고 해원과 상생, 평화를 기원하는 천도재와 다양한 문화예술 공연이 펼쳐졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲30일 부산 수영구 황련사에서 열린 ‘2026 아시아 생명평화 문화제전 일본군 '위안부' 천도재 및 해원상생 한마당’. 일본군 '위안부' 피해자와 여성독립군의 넋을 기리고 해원과 상생, 평화를 기원하는 천도재와 다양한 문화예술 공연이 펼쳐졌다. 황련사 정산스님 ⓒ 정남준 관련사진보기

지난 30일 부산 수영구 대한불교조계종 황련사에서 일본군 '위안부' 피해자와 여성독립군의 넋을 기리는 '2026 아시아 생명평화 문화제전–일본군 '위안부' 천도재 및 해원상생 한마당'이 열렸다. 이날 행사는 민주미학연구소 생명평화제전추진본부와 황련사가 함께 마련했으며, 오전 황련사 주지 정산스님과 혜현스님의 천도재에 이어 오후에는 다양한 문화예술 공연이 펼쳐졌다.'일본군 '위안부'와 여성독립군은 불꽃-별빛-연꽃으로 우리 근현대민중사의 지모신이어라'를 주제로 열린 이날 행사에서는 청수 한동이(강경희), 불보살춤-불꽃 별빛 연꽃(이노연), 노래한마당(안혜경, 방영식), 현신·강주룡굿(정기정), 개벽 난장 풍류정(창작탈춤패 지기금지, 수주탈춤패), 악사(천기호, 조현모, 서성준, 이명우, 박준식, 김동수) 등 춤과 노래, 전통연희가 이어졌다. 무대 위 예술가들의 몸짓과 소리는 희생자들의 아픔을 기억하는 데 머물지 않고, 해원과 상생 그리고 평화를 기원하는 한마당으로 이어졌다.참석자들은 천도재와 공연을 지켜보며 역사의 아픔 속에서 희생된 이들의 넋을 기렸다. 한여름의 햇살 아래 시작된 천도 행렬에서부터 춤과 풍물, 노래가 이어진 공연장까지 이날 황련사에서는 '기억하는 일이 곧 평화를 향한 발걸음'이라는 뜻을 예술로 되새기는 시간이 이어졌다.