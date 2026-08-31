김민석, YS 소환해 5.18 논란 이진숙 사퇴 압박

큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 대표가 지난 28일 인천시 영종구 인스파이어 리조트에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 28일 부산 사상구 박홍배(비례대표) 더불어민주당 국회의원 지역 사무소 개소식에 참석한 김민석(오른쪽) 민주당 당대표. ⓒ 박홍배 국회의원 페이스북 관련사진보기

지난 6.3 선거에서 지방정부를 교체한 더불어민주당이 다음 총선에서 부산에 당력을 집중할 전망이다. 지역에 둥지를 튼 국회의원 사무소 개소식을 찾은 김민석 민주당 당대표는 "다른 곳은 다 몰라도 서울과 부산 두 곳은 제가 직할로 선거를 치르겠다"라고 영남권 탈환 교두보 구축을 부각했다.동시에 5.18 민주화운동 폄훼성 행사로 논란에 휩싸인 이진숙 국민의힘 국회의원의 제명을 촉구하며 이 사안도 다시 정면으로 겨냥했다. 김 대표는 5.18민주화운동 등에 관한 특별법 제정 등 과거 문민정부 업적까지 소환해 국민의힘의 '이진숙 끌어안기'가 부적절하다고 규탄했다.8월 마지막 주말인 지난 29일, 김 대표는 부산 사상구에서 열린 박 의원 지역사무소 개소식 현장에서 2년 뒤 열리는 총선에서 자신의 주도로 지역 선거에 힘을 싣겠다고 말했다. 이를 위해 지난 2010년 부산시장 선거 경선 탈락 경험까지 가져온 김 대표는 "(어떻게 해야 하는지 잘 안다면서) 박홍배 시당위원장과 공동으로 부산 선대위원장이라고 생각하고 준비하겠다"라고 강조했다.하지만 승리의 전제 조건이 필요하단 점도 내세웠다. 철저한 반성과 혁신 없이는 변화가 뒤따르지 않을 거라는 평가이다. 지난 지방선거에서 여당은 부산시장에 당선했지만, 광역의원과 기초단체장을 싹쓸이한 2018년과 같은 결과는 만들어내지 못했다.왜 부산 선거마다 민주당이 이기지 못하고 있느냐고 물은 그는 "(2018년 당시와 견주면) 그것은 부산 시민의 잘못이 아니라 그때 우리가 잘못했기 때문"이라며 새로운 출발의 중요성을 부각했다. 이어 그는 "부산 시민은 우리에게 마음을 열어놓고 있다고 확신한다. 민주당은 낮은 자세로, 그러나 아주 도전적인 자세로 2년 후 부산 총선을 준비할 것"이라고 결심을 말했다.중앙 정치가 주 무대였던 박 의원의 부산행도 이러한 일환으로 추켜세웠다. 최근 부산으로 자리를 옮긴 박 의원은 부산시당 위원장과 사상지역위원장을 겸하고 있다. 김 대표는 "쉽지 않은, 매우 중요한 결단"이라 평가하며 "현역 국회의원 한 명도 없는 곳에서 도전해 시작한다. 우리가 (같이) 힘을 모아야 한다"라고 덧붙였다.국민의힘의 정치적 기반인 지역을 찾은 까닭에 현안까지 쟁점화했다. '김영삼·노무현·문재인' 등 부산이 배출한 세 대통령은 모두 민주의 편이었다고 말한 김 대표는 이 가운데 김 전 대통령의 업적을 끄집어내어 상대의 정체성을 따져 물었다. 'YS 문민정부'가 5.18정신 계승에 특별법까지 만들어 전두환·노태우까지 구속했는데, 국민의힘은 무엇을 하고 있느냐는 것.김 대표는 "(5.18) 반대를 넘어서서 완전히 뭉개려고 하는 이진숙 씨를 (국민의힘이) 끌어안고 있다"라며 "정말로 김 전 대통령의 정신을 계승한 게 맞는다면 이진숙을 내쫓고, 아니면 김 전 대통령 사진을 (당 대표실에서) 내려야 한다"라고 거듭 비판의 수위를 한껏 끌어올렸다. 그러면서 그는 김 전 대통령의 공과 중에서 5.18 대응과 하나회 척결 등은 인정할 만하다고 평가했다.한편, 개소식을 마친 박홍배 의원은 김 대표의 이번 방문에 각별한 감사를 표시했다. 박 의원은 "저 역시 사상에서부터 시민의 신뢰를 얻고 민주당의 힘을 키워가겠다"라고 화답했다. 자신의 페이스북에 글을 올린 그는 이 사무소가 특히 전현직 대통령과 관련된 장소란 사실도 공개했다. 문 전 대통령의 지역구 국회의원 시절, 이재명 대통령의 대선 시기 선거사무소로 사용됐다며 이른바 앞으로 활동의 무게감을 부여했다.