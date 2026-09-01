잿더미 집, 떠내려간 임시 주택... "날씨 안 좋으면 잠을 못 자"

올해 9월 19일 '지구를 불태우는 폭주를 멈춰라!'라는 슬로건 아래 서울을 비롯한 전국 각지에서 진행될 기후정의행진을 앞두고 다양한 목소리를 6차례에 나눠서 전달하고자 합니다.

"지난 주말에 또 비가 퍼부었잖아요. 천둥번개도 마이 치고. 자라보고 놀란 가슴 솥뚜껑보고 놀란다꼬, 날씨가 쪼매만 안 좋아도 무서워가 잠을 못 자요." (의성군 점곡면 주민 K씨)

큰사진보기 ▲경북 의성군 대형 산불 발생 사흘째인 지난 2025년 3월 24일 산불 현장에 인접한 의성군 옥산면 입암리 한 마을 강변에 불씨가 옮겨붙어 불이 나고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"도로 복구됐다 카는데 무서워가 우예 들어 가노. 난 못 들어 간다." (의성군 단촌면 주민 M씨)

"집이랑 창고 다 타고 이제 겨우 집 다 지어가는데 다져놓은 마당에 파쇄석이 다 없어졌어요. 저거 봐요. 신축 허가 받으려면 바닥 덮어놔야 하는데, 저거 200만 원 주고 한 건데." (의성군 점곡면 주민 L씨)

큰사진보기 ▲경북 의성군 점곡면에서 산불 이후 사방댐을 건설했지만, 2026년 7월 18일 호우로 인해 토사와 돌이 쓸려 내려왔다. ⓒ 최기철 관련사진보기

큰사진보기 ▲의성군 산불피해주민의 추가지원신청서 작성을 지원하기 위한 주민 상담소에서 주민들의 2차 피해 호소가 이어졌다. ⓒ 산불회복주민연대 의성무지개 관련사진보기

큰사진보기 ▲장정희 안동녹색당 운영위원이 청와대 앞에서 2025년 경북 산불피해에 대한 현실적 보상방안을 요구하며 1인 시위를 하고 있다. ⓒ 장정희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 장정희씨는 안동녹색당 운영위원입니다.

시골 마을에서 들려오는 어르신의 목소리는 애달프다 못해 절박했다. 경북 의성으로 귀농한 지 고작 3년 차. 나에게 기후위기는 언론 속 먼 나라 이야기가 아닌 눈앞에 펼쳐지는 잔인하고도 참혹한 현실이 되었다. 산불과 수해, 그리고 숨 막히는 폭염으로 이어지는 복합 재난의 고리 속에서, 우리 농민들은 아무런 보호 장비도 없이 맨몸으로 재난을 맞이해야 했다.과연 우리 지자체와 국가의 재난 대응 정책은 무엇을 향하고 있는가. 반복되는 기후재난은 결코 자연이 단순히 날뛰어서 일어난 일이 아니다. 인간이 자연을 수단으로만 여기고, 사후약방문식의 기계적 복구에만 치중해 온 대가가 부메랑이 되어 돌아온 '인재(人災)'다.지난 2025년 봄, 커다란 불기둥이 온 마을을 훑고 지나갔다. 주민들은 평생을 일궈온 집과 창고, 자식 같던 농사용 트럭과 농기계, 그리고 수확해 저장해둔 사과까지 한순간에 잿더미로 변했다. 널찍한 전원주택에서 살다가 하루아침에 이재민이 되어 9평 남짓한 임시 조립주택으로 이주해야 했다. 그 고통이 여전하던 올해 7월, 100mm가 넘는 폭우가 쏟아졌다.산불 피해자 단체 대화방은 순식간에 비상 상황실로 변했다. 임시주택에 거주하던 주민들이 다시 대피해야 한다는 소식, 냇가와 길을 따라 위험목을 모두 제거했던 단촌면 구계리에 살던 주민은 밤을 지세우고 아침 7시, 도로가 유실된 사진을 올렸다.인근 안동의 상황은 더 처참했다. 의성보다 더 많은 200mm의 폭우가 내리자, 신속하게 보급됐다며 지자체가 자화자찬하던 임시 조립주택들이 그대로 빗물에 쓸려 내려가 버렸다. 나중에 알고 보니 이 임시주택들에는 지면에 고정하는 '앵커볼트'가 단 하나도 설치되지 않은 상태였다.이것을 과연 기후변화로 인한 자연재해라고 부를 수 있는가. 행정의 안일함과 무책임이 부른 명백한 인재다. 물론 애초에 기후변화 자체가 인간 활동으로 인한 과도한 온실가스가 원인임을 우리 집 초등학생도 알고 있다.폭우가 지나간 8월은 가혹한 폭염이 또 다른 재난이 되어 주민들을 가두었다. 사방이 꽉 막힌 좁디좁은 임시주택 안에서 에어컨 하나에 의지해 한여름 무더위를 버텨내는 어르신들의 삶은 그 자체로 감옥이었다. 쏟아지는 뜨거운 햇볕 아래에서 주민들은 다음엔 또 어떤 재난이 자신들의 삶을 덮칠지 몰라 매일 두려움에 떨고 있다.재난은 눈에 보이는 물질적 피해만을 남기지 않는다. 숫자로 드러난 농촌 이웃들의 아픔을 들여다보면 마음이 미어진다. 질병관리청 국립보건연구원과 대한민국의학한림원이 대형 산불 이재민들을 대상(안동시와 의성군 주민 각 200명씩 총 400명 설문조사 진행)으로 실시해 지난 2026년 5월 발표한 '건강영향조사' 결과는 가히 충격적이다. 피해 주민의 무려 34.2%가 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 고위험군으로 나타났으며, 우울증(24.0%)과 불안증(16.2%)을 호소하는 이웃도 많았다.산불이 난 지 1년이 지났음에도 주민 3명 중 1명은 여전히 마음속의 잿더미에서 빠져나오지 못하고 있는 셈이다. 특히 삶의 터전인 집을 잃은 이재민들의 PTSD 발병률은 42.1%까지 치솟았다.2차 피해도 발견되고 있다. 호흡기 질병을 얻은 주민, 어렵게 회복했던 폐가 급격히 악화된 주민, 급기야 지속된 증상으로 입원을 했다는 주민도 있다.하지만 이들의 아픔을 대하는 지자체의 행정 예산 순위는 엉뚱한 곳을 향하고 있다. 지자체는 냉난방 요금 감면이나 거액의 복구 예산을 앞세웠지만 그 돈의 대부분은 주민들의 실질적인 생계 지원이 아닌 중장비를 동원한 벌채, 거대한 사방댐 건설, 제방 쌓기 같은 토목 공사나 '산림특구 지정' 같은 화려한 이름의 개발 사업에 쓰인다.정작 산불 때문에 위험목이라며 나무를 기계적으로 긴급 벌채한 자리는 지반이 약해져 이번 폭우 때 산사태를 일으키는 원인이 되었다. 흙과 비를 잡아둘 자연의 능력을 무시한 채 콘크리트만 부어대니 재난이 재난을 낳는 악순환이 반복되는 것이다. 농사지을 기반을 잃어버린 채 임시주택에 홀로 사는 어르신들의 삶은 외롭고 위태롭기만 한데, 행정은 일시적인 보조금 몇 푼으로 자신들의 할 일을 다 했다며 고개를 돌린다.참다못한 의성을 비롯한 산불 피해 지역 5개 시군 주민들은 서울 청와대 분수대 앞 광장으로 상경해 네 달째 1인 시위를 이어가고 있다. 그들이 든 피켓에는 "산불피해는 끝나지 않았다. 현실보상 마련하라"는 문구가 선명하게 적혀 있다. 재난 복구 과정마저도 오직 경제적 가치와 효율성으로만 따지는 행정 권력 아래에서 주민들은 철저히 소외당하고 있다.마을을 둘러싸고 있는 검은 산을 마주하며 깊은 고민에 잠긴다. 기후위기 시대의 농촌 공동체를 살리기 위해서는 행정의 패러다임이 완전히 바뀌어야 한다. 주민의 입장에서 세 가지를 요구한다.첫째, 거대한 토목 중심의 복구에서 주민의 일상 회복을 위한 생업·생계를 복구해야 한다.눈에 보이는 거창한 토목 공사 대신, 농민들이 서울 거리로 나가 1인 시위를 하지 않아도 되도록 현실적이고 세밀한 피해 인정 기준을 속히 마련해야 한다. 또한 농사 기반을 잃은 이재민들을 위한 중장기적인 생계비 지원, 금융지원 방안을 마련해야 한다.둘째, 기계적인 보조금 지급을 넘어 신체와 마음을 모두 회복할 수 있도록 재난의료심리지원 시스템을 만들어야 한다.현재의 임시주택 마련과 냉난방비 지원은 고마운 시작이지만, 마음의 트라우마와 호흡기 질환까지 치료해주지는 못한다. 이재민들이 완전히 건강한 일상으로 돌아올 때까지 후유증을 지속적으로 추적하고 치료하는 공공 건강 감시 체계가 반드시 결합되어야 한다. 고령화 비율이 높은 농촌 지역일수록 단기 처방을 넘어선 장기적이고 다정한 밀착 돌봄이 필요하다.셋째, 행정이 미치지 못하는 곳에 주민들이 주도하는 상호 돌봄 체계를 지원해야 한다.이번 산불 당시, 산불감시 카메라 한 대 없던 외진 마을에서 정작 불길을 감시하고 서로를 대피시키며 마을을 지켜낸 것은 주민들의 자발적인 연대였다. 행정의 초기 대피 안내 방송조차 구석구석 닿지 않던 상황에서 주민들은 서로를 챙겼다. 시골 마을의 사정을 가장 잘 아는 이웃 주민들과 지역 활동가들이 주도하는 '마을 단위 재난 안전 네트워크'를 구축하고 예산을 지원한다면, 농촌의 안전망은 그 어떤 콘크리트 사방댐보다 튼튼해질 것이다.이제 우리는 인간만을 향하던 시선을 거두고, 자연과 동식물, 그리고 지구 생태계 전체를 품는 '생태적 돌봄(Ecological Care)'을 시작해야 한다. 우리의 안전은 자연과 결코 분리될 수 없다. 자연을 인간의 계산법대로 통제하고 이용할 대상으로만 여긴다면, 폭우와 폭염이라는 자연의 부메랑은 언제든 우리를 다시 찾아올 것이다. 가뭄과 태풍이라는 이름으로도 찾아올 수 있다.기후위기 시대의 복구는 무너진 축대를 다시 쌓고 불탄 나무를 모조리 베어내는 기계적 공사가 되어서는 안 된다. 산불에 취약한 소나무 대신 불에 강한 활엽수로 숲의 상처를 달래고, 그 그늘 아래서 기후 재난의 사각지대에 놓인 주민들의 부서진 일상을 세세하게 보듬는 정성이 진정한 복구이다.