박수현 충남지사 "지천댐 건설 정부 결정 존중"

큰사진보기 ▲박수현 충남지사가 31일 언론과의 간담회를 갖고 지천댐 건설에 대한 입장을 밝혔다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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박수현 충남지사가 31일 충남도청 프레스센터에서 기자 간담회를 열고 "정부의 지천댐 건설 결정을 존중한다"라며 원론적 입장을 밝혔다.박 지사는 이날 언론과 만나 "저는 지천댐 건설에 대해 개인적으로 반대해 왔다"라며 "(다만) 공론화위원회 운영이 공정하고 투명하다는 게 담보된다면 그 의견을 따르겠다고 밝힌 바 있다"라고 말했다.그러면서 "공론화위원회의 구성과 운영의 공정성 투명성 중립성을 그동안 강하게 요구했다. 충남도는 그 결정(환경부 결정)을 무겁게 받아들인다"라며 "결정보다 더 중요한 것은 설명과 공감이다. 정부는 지천댐 건설 이유를 주민들에게 충분하게 설명해야 한다"라고 강조했다.관련해 박 지사는 ▲지천댐이 충청권 메가프로젝트 등 국가와 충청권 메가프로젝트 등 국가와 충청권의 첨단산업에 하게 될 역할(설명) ▲지천댐 건설시 청양 부여 홍수 위험 감소수준 ▲지천댐 검설 이외 대안 및 지천댐 과의 비교 검토 결과 ▲공론화위원회 자료 수집 논의 및 판단 등을 명확하고 투명하게 밝혀줄 것 등을 요구했다.박 지사는 "국가의 미래를 위해 청양·부여에 댐을 짓는다면 그에 상응하는 지역의 미래도 함께 책임져야 한다"라며 "지천댐이 국가가 충청권의 물 문제 해결을 위한 것이라면 그 부담을 청양 부여 주민들에게만 지워서는 안 된다"라고 말했다.앞서 지난 27일 기후에너지환경부는 신규댐 7곳 가운데 ▲지천댐(청양·부여) ▲아미천댐(연천) ▲병영천댐(강진) ▲회야강댐(울산) ▲고현천댐(거제) 등 5곳을 건설하기로 했다고 밝혔다. 다만 감첨댐(김천)과 가례천댐(의령)은 댐 대신 주변 다목적댐 활용과 하천 정비 등 대안을 추진키로 했다.이에 대해 지역 주민들은 이날 성명서를 통해 공론화위원회 결정은 "밀실 결정"이라며 인정할 수 없다는 입장을 밝혔다.지천댐 반대 대책위는 "사실 왜곡과 감언이설로 청양군민의 소중한 자원인 지천의 물과 생태계를 강탈하기 위한 지천댐 건설에 분노한다"라며 "지속가능한 공동체 해체, 환경파괴로 지역발전을 가로막고 인구 감소로 지역 소멸 부추기는 지천댐 건설 계획을 당장 백지화하라"고 촉구했다.