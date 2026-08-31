무크 '가야문화' 창간사

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인간이 인간답게 살아가는 일은 현실에 있어서 참 어려운 일 같다. 사람도 동물이지만 만물들이 본능적으로만 영위하는 그들의 생활을 목도할 때, 만물의 영장이라 자처하는 인간은 과연 그들과 얼마나 판이한 생활을 하고 있는가를 반성하지 않을 수 없다.



동·서양의 여러 성현들은 이러한 점에 관하여 우리들에게 천고의 불후의 교훈을 남기었다. 인간이 인간다운 점은 여러 동물과 달라 '이성'을 소지하고 있기 때문이라든지, 또는 만물의 영장이라 함은 인간만이 도덕·예의를 시행할 수 있기 때문이라든지, 우리들의 귀를 기울려야 할 지언이 허다하다.



그러나 인간들은 이런 성현의 말씀을 얼마나 오득하고 실행하고 있는지 의문이다. 특히 현대 우리사회는 급격한 시대적 사조에 밀려 들어오는 변화와 문자 그대로 혼미를 면치 못할 뿐만 아니라 심지어는 하극상의 사회상이 연출하고 있다. 사람들은 이러한 사회적 상황에서 이를 좌시하고 그들의 갈 방향을, 그들이 다하여야 할 책임과 허망된 노력만을 경주하는 현실이다.



이러한 시대적 조류에 직면하여 우리가 해결하고 실행하여야 할 허다한 과제가 산적되었지만 그 중에서도 초미의 일은 "우리들의 뿌리를 찾고, 전통문화를 살려, 한국인 본연의 자세에 돌아갈 것"이라는 근본적이고 기초적인 문제에 귀착할 것으로 믿어진다. 이런 문제의 해결에 조금이라도 도움이 되기 위하여 무엇을 어떻게 할 것인가? 한 손에는 도도히 흐르는 당랑거철을 무릅쓰고 공헌하려는 용기가 요청되는 바이다.



이러한 의미에서 본인은 우리 민족의 유산인 '가야문화'를 연구·계발하고, 그 보존·관리를 목적으로 작년 9월에 재단법인 가야문화연구원을 발족시키고, 그 사업을 통하여 이러한 시대적 요청에 만분의 1이라도 부응하기를 기대하였던 것이다. 우리가 잘 아는 바와 같이 가야문화의 연구는 정치적 배경의 관계인지, 재정적 결핍에서인지, 사료의 결핍에서인지 한마디로 불모지로 방치되어 일반적으로 등한시된 감이 없지 않다. 최근에 와서 다소의 관심이 일어나고 있지만 원래 사료의 결핍으로 연구에 한계를 느끼게 되어, 앞으로는 사료의 개척을 고고학 방면에서 탐구함이 현재로서는 가장 능동적이고 가장 효과적인 것으로 믿어진다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

삼국시대 초중반 한반도 남부에 있었던 고대국가 가야는 우리에게 '잊고 사는' 역사이다. 가야금으로 또는 소수이지만 아유타국의 공주 허황옥이 건너와 가야국 수로왕과 혼인할 만큼 국제적 교류를 했다는 정도의 인식이다.재단법인 가야문화연구원(이사장 김완기)이 1988년 11월 무크 <가야문화>를 창간했다. 발행인 김완기, 발행처 가야문화연구원이다.창간호는 '가야의 국가형성', '대가야 묘제의 편연연구', '부산·경남출토 와질계토기', '서부경남 노형토기에 대한 일고찰', '고고학상으로 본 가야민족 동래설과 가야문제' 등이 실렸다.김완기 이사장의 창간사다.