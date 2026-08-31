위기의 이재명 정부 2기?... 보수·진보 언론이 입 모아 지적한 '진짜 문제'

큰사진보기 ▲이재명 대통령, 청년 예산 설명회 발언이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 '청년예산 언박싱 2027' 행사에서 발언하고 있다. 이번 행사는 내년도 정부 예산안 발표에 앞서 청년 예산과 주요 사업을 설명하기 위해 마련됐다. [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청와대는 이재명 대통령이 30일 경제부총리 겸 재정경제부 장관을 포함한 6곳의 장관 후보자를 지명했다고 밝혔다. 윗줄 왼쪽부터 재정경재부 장관 후보로 지명된 이형일 1차관, 법무부 장관 후보로 지명된 더불어민주당 김승원 의원, 국방부 장관 후보로 지명된 강신철 전 연합사 부사령관. 아랫줄 왼쪽부터 성평등가족부 장관 후보로 지명된 기본소득당 용혜인 의원, 국토부 장관 후보로 지명된 홍지선 2차관, 중소벤처기업부 장관 후보로 지명된 민주당 이소영 의원. 2026.8.30 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

이재명 대통령이 지난 30일 재정경제부와 법무부, 국방부, 국토교통부, 중소벤처기업부, 성평등가족부 등 6개 부처 장관을 교체하고 청와대 참모진을 일부 개편하는 중폭 개각을 전격 단행했습니다.국내 6개 주요 언론사는 사설을 통해 이번 인선에 대한 구체적인 평가를 내놓으며, 최근 국정 지지율이 최저치로 하락한 상황에서 분위기를 쇄신하고 새로운 국정 동력을 확보하기 위한 조치라고 분석했습니다. 하지만 단순히 장관의 얼굴을 바꾸는 것을 넘어 대통령 스스로의 국정 운영 방식이 근본적으로 변해야 한다고 한목소리로 지적했습니다.보수 성향의 언론들은 특히 김승원 더불어민주당 의원을 법무부 장관 후보자로 지명한 것에 대해 강도 높은 비판을 쏟아냈습니다.<조선일보>는 '李 공소 취소 외친 사람을 법무장관 지명한 대통령'이라는 제목의 사설을 통해 이번 인사를 강하게 직격했습니다. 사설은 김 후보자가 당내 강경파이자 이 대통령 사건의 공소 취소를 주장해 온 의원 모임의 공동대표라는 점을 짚으며 "대통령의 사법 리스크 대응에 앞장서 온 인물을 법무장관으로 앉히는 데 어떤 뜻이 있겠나"라고 반문했습니다. 이어 특검과 법무부를 통한 공소 취소의 이중 장치를 마련한 것을 지적하며 "둘 다 '셀프 사면'을 하겠다는 것이나 마찬가지다"라고 맹비난했습니다.<중앙일보>는 '6개 부처 개각, 대통령부터 변화 보여야 한다'라는 제목의 사설에서 이번 개각이 여론조사 상의 부정 평가를 반영한 시의적절한 조치라고 진단했습니다. 법무장관 후보자에 대해선 김 후보자가 "장관이 된 이후에도 민심은 외면한 채 공소취소에 힘을 쏟고 보완수사권 폐지 보완입법을 소홀히 할 경우 개각은 역효과를 낼 공산이 크다"라고 꼬집었습니다. 아울러 하정우 국회의원 보궐선거 낙선자를 국가인공지능전략위 부위원장에 지명한 것에 대해서는 "당혹스러운 회전문 인사다"라며 평가 절하했습니다.<동아일보>는 '6개 부처 개각… 국정 방향 점검하고 디테일은 내각에 맡겨라'라는 사설을 통해 정무적 포석에 치중한 개각의 한계를 짚었습니다. <동아일보>는 기본소득당 등 진보 정당 인사들을 발탁한 것을 두고 "청년과 진보 색채를 부각하며 우호 진영을 한데 아우르겠다는 포석일 수 있지만 정치적 포장을 위한 구색 갖추기로 비치는 것은 어쩔 수 없다"라며 회의적인 시각을 보였습니다. 또한, 정책 실패의 책임을 물어 경제 부처 장관을 교체하면서도 정작 정책의 밑그림을 그린 청와대 참모진 문책이 빠진 점을 지적하며 "정부 내 정책 혼선을 마냥 방치할 수는 없다"라고 비판했습니다.진보 및 중도 성향의 매체들도 국정 쇄신이라는 명분에는 공감했지만, 실질적인 변화를 위해서는 뼈아픈 반성이 선행되어야 한다고 목소리를 높였습니다.<한겨레>는 '지지율 하락속 중폭 개각, 국정 심기일전 계기 되길'이라는 제목의 사설을 통해 범여권 통합을 시도한 인선을 상세히 분석했습니다. 사설은 친여 정당 인사 기용 등 외연 확장 행보에 대해 "중도 확장 노선은 지지층의 단단한 결속이라는 바탕이 있을 때 더욱 힘을 받을 수 있다는 점에서 긍정적으로 평가할 만한 인선이다"라고 진단했습니다. 그러나 김승원 법무장관 후보자를 향해서는 "이 대통령의 공소취소 문제는 확실한 법적 증거 확보가 선행되지 않으면 국민의 공감대를 얻을 수 없고, 국정 동력만 떨어뜨릴 수 있다는 점을 명심해야 할 것이다"라며 쓴소리를 아끼지 않았습니다.<경향신문>은 '이 대통령 6개 부처 개각, 정책 혼선 정리하고 국정 전환점 삼길'이라는 제목의 사설에서 이번 인사가 관료 기용을 통한 안정적 정책 관리에 방점을 찍었다고 분석했습니다. 하지만 국방부 장관에 4성 장군 출신을 기용한 것을 두고 "국방장관 문민화 기조가 1년 만에 후퇴했다는 지적은 면하기 어렵다"라며 비판적인 시각을 보였습니다. 아울러 청와대 정책실장의 유임을 두고 "사태 인식이 안이한 것 아닌지 의문이다"라고 지적하면서 "집권 2년 차를 맞은 이재명 정권은 오로지 국민의 일과 삶을 나아지게 하는 데 집중해야 한다"라고 촉구했습니다.<한국일보>는 '지지율 하락 속 개각… 당청 숙원사업 아닌 민심 챙겨야'라는 제목의 사설을 통해 대통령과 여당의 근본적인 태도 변화를 강력히 요구했습니다. 사설은 "장관 몇 명을 바꾼다고 민심이 호전될 거란 기대는 금물이다"라며 "대통령 개인의 신상이나 여당 내부 헤게모니 싸움이 국가 정책으로까지 이어지는 상황을 계속 용납할 국민은 많지 않다"라고 직격했습니다. 이어 김승원 후보자에 대해서도 공소취소를 무리하게 유도할 경우 "중도층 민심 이탈 등 후과를 감수해야 할 것이다"라며 "국민들이 실질적으로 체감할 수 있는 민생 난제를 푸는 데에 집중해야 할 것이다"라고 당부했습니다.결과적으로 6개 주요 매체의 사설을 종합해 보면, 이번 2기 내각에서 가장 우려되는 부분은 김승원 법무장관 후보자 지명입니다. 청문회 과정에서 도덕성 등의 문제가 발생할 경우 2기 내각 자체가 흔들릴 수 있음을 암시합니다.특히 일부 언론사는 최근 국정 지지율 하락의 근본적인 원인이 장관 개인의 능력 부족에만 있는 것이 아니라, 이 대통령 특유의 만기친람식 정책 결정과 일방통행식 소통 구조에 있다고 주장했습니다. 실제로 <중앙일보>는 "이 대통령이 만기친람식으로 정책의 방향을 제시하고... 국정 운영의 양태가 바뀌지 않는 한 부정적 여론의 물줄기를 되돌리기 어렵다"라고 짚었고, <동아일보> 역시 "구체적 정책은 내각과 참모 등 유능한 팀을 만들어 맡기고 긴 호흡으로 큰 축을 챙기는 데 주력해야 한다"라고 조언했습니다.