메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.08.31 09:12최종 업데이트 26.08.31 09:12

'9월의 6.25전쟁 영웅'에 김종기 해군 대령·윌리엄 해밀턴 쇼 미 해군 대위

1950년 9월 인천상륙작전 등 참가

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
김종기 해군 대령
김종기 해군 대령 ⓒ 국가보훈부

국가보훈부(보훈부)는 6.25전쟁 당시 대한민국의 자유와 평화를 위해 헌신한 김종기 해군 대령과 윌리엄 해밀턴 쇼 미국 해군 대위를 '2026년 9월 이달의 6·25전쟁영웅'으로 선정했다고 31일 밝혔다.

김종기 대령은 해군사관학교 1기를 졸업하고 소위로 임관해 1950년 9월 15일 해병대 제2대대장(당시 소령)으로 인천상륙작전에 참전했다.

그는 인천에 상륙한 후 인천 시가지 소탕작전에 나섰으며, 9월 20일 한강을 건너 서울수복작전에도 참전했다. 9월 24일 서울로 진입, 동국대·동대문·안암동·미아리를 따라 진격하여 중앙청 확보에 큰 공을 세웠고, 이후 북한강 일대로 진출해 10월 8일까지 임무를 수행했다.

AD
이후 해군으로 복귀한 김종기 대령은 덕적도 주둔대장으로 근무하던 1951년 2월 10일, 제2차 인천상륙작전에 참전하여 인천 해안에 상륙했다.

이를 통해 인천을 재수복하는 데 큰 공을 세웠으며, 이는 서울 재수복과 38도선 진격의 발판을 마련하는 데도 중요하게 작용했다. 정부는 그의 공훈을 기려 1954년 을지무공훈장을 수여했다.

윌리엄 해밀턴 쇼 미 해군 대위
윌리엄 해밀턴 쇼 미 해군 대위 ⓒ 국가보훈부

윌리엄 해밀턴 쇼(William Hamilton Shaw) 대위는 미국인 선교사 부부의 아들로 1922년 한국에서 태어났다. 한국 이름은 서위렴(徐偉廉) 2세이다.

그는 미국에서 대학을 마친 뒤, 제2차 세계대전 중 노르망디 상륙작전에 참전했다.

미국으로 귀국해 하버드대학교 박사과정 재학 중 6.25전쟁이 발발했다는 소식을 듣고 미 해군에 자원입대했다.

한국어에 능통하고 한국 지리에도 익숙했던 그는 미 극동군사령부 해군정보장교로 임명되어 맥아더 장군을 보좌하여 인천상륙작전의 성공에 기여했다.

이후 미 해병대 5연대에 배속되어 서울수복작전에 참전했으나, 1950년 9월 22일 후방 정찰 임무를 위해 녹번동에 접근했을 때 매복하고 있던 북한군의 공격을 받아 전사했다.

그가 전사하고 일주일 뒤 서울이 수복되었으며, 그의 유해는 서울 마포구 합정동 양화진묘원에 안장되었다. 정부는 그 공로를 기려 1956년 을지무공훈장을 추서했다.

#625전쟁영웅#김종기#윌리엄해밀턴쇼

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김도균 (capa1954) 내방

오마이뉴스 김도균 기자입니다. 어둠을 지키는 전선의 초병처럼, 저도 두 눈 부릅뜨고 권력을 감시하는 충실한 'Watchdog'이 되겠습니다.

이 기자의 최신기사'100km 행군' 같이 걸은 강신철, 진보·보수 모두 중용 이유는?


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기