조기 게양 당부했는데... 경남 함양 일부 공공기관 태극기 그대로

1910년 8월 29일, 일제에 나라를 빼앗긴 치욕의 날인 '경술국치일'을 맞아 경상남도가 도내 관공서와 민간기업, 각 가정에 조기(半旗) 게양을 적극 당부하고 나섰다. 국가적 치욕을 잊지 않고 애국심을 고취하자는 취지다.
하지만 정작 현장에서는 경남도의 당부와 다른 모습이 확인됐다. 경남 함양군 관내 일부 주요 공공기관이 경술국치일임에도 태극기를 평상시처럼 깃봉 꼭대기에 게양하고 있었기 때문이다.
지난 29일 오전 경남 함양군 관내 공공기관의 국기 게양 상태를 직접 확인한 결과, 함양읍사무소와 함양군법원 함양등기소, 함양우체국 게양대에는 모두 조기가 아닌 일반 게양 방식으로 태극기가 게양돼 있었다.
대한민국 국기법과 경남도 조례에 따르면 경술국치일에는 태극기를 조기로 게양해야 한다. 조기는 깃봉에서 깃면의 세로 너비만큼 내려 게양하는 방식이다. 그러나 이날 확인한 일부 공공기관에서는 태극기가 깃봉 가까이까지 올라가 있어 일반적인 국기 게양과 다르지 않은 모습이었다.
특히 읍사무소와 사법기관, 우체국 등 주민들이 자주 찾는 공공기관에서 조기가 게양되지 않은 만큼, 경남도의 조기 게양 당부가 현장까지 제대로 전달·이행됐는지 점검이 필요하다는 지적이 나온다.
경술국치일 조기 미게양 문제는 올해만의 일은 아니다. 지난해에도 일부 지역 공공기관에서 경술국치일에 조기를 게양하지 않은 사례가 지적된 바 있다. 올해도 비슷한 사례가 확인되면서 공공기관의 국기 게양 관리가 제대로 이뤄지고 있는지 의문을 남기고 있다(관련 기사: 조례 만들곤... 경남 일부 공공기관, 경술국치일 조기 게양 안 지켜 https://omn.kr/2f4fg
).
현장에서 만난 한 지역 주민은 "경남도가 직접 관공서와 민간에 조기 게양을 당부하며 역사를 기억하자고 강조하는데, 정작 주민들과 가장 가까운 읍사무소나 사법 기관, 우체국이 이를 이행하지 않는 것은 기관장의 역사의식 부재와 무관심을 그대로 보여주는 것"이라고 지적했다.
경술국치일의 조기 게양은 단순한 형식적 절차를 넘어 국권을 빼앗겼던 역사를 되새기는 의미를 담고 있다. 특히 공공기관은 주민들에게 국기 게양의 의미와 올바른 방법을 알리는 역할도 하는 만큼, 관련 규정이 현장에서 제대로 지켜지고 있는지 지속적으로 확인할 필요가 있다.
경남도의 조기 게양 당부가 일회성 안내에 그치지 않도록 각 기관의 이행 여부를 점검하고, 경술국치일을 비롯한 국기 게양일에 대한 관련 교육과 안내도 강화해야 할 시점이다.
덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다.