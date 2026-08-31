[리얼미터] 이 대통령 국정지지율 38.9%

큰사진보기 ▲이재명 대통령, 제10회 중앙지방협력회의 발언이재명 대통령이 2026년 8월 26일 청와대에서 열린 제10회 중앙지방협력회의에서 발언하고 있다. 2026.8.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲에너지경제신문-리얼미터 정례조사 ⓒ 리얼미터 관련사진보기

에너지경제신문-리얼미터 정례조사에서 이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 7주 연속 하락, 처음으로 30%대에 진입했다.에너지경제신문 의뢰로 리얼미터가 지난 24일부터 28일까지 전국 18세 이상 성인 2509명 대상으로 조사 후 31일 공표된 결과에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 일주일 전보다 1.3%p 하락한 38.9%를 기록했다. 부정평가는 58.7%로 같은 기간 1.8%p 상승했다. '잘 모름'은 2.5%였다.권역별로는 대전·세종·충청이 8.5%p, 전남광주·전북이 4.1%p, 대구·경북이 1.0%p 각각 하락했다. 연령대별로는 50대가 7.5%p, 40대가 3.1%p, 60대 1.9%p, 70대 이상이 1.6%p 각각 하락한 반면 30대에서는 8.8%p 상승했다. 그동안 이 대통령 국정 지지 동력의 주축이었던 50대와 40대의 이탈 현상은 3주 연속 같은 흐름이다.8월 27~28일 전국 18세 이상 성인 1006명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사 결과는 더불어민주당 43.1%, 국민의힘 37.7%, 조국혁신당 4.4%, 개혁신당 2.6%, 진보당 1.4% 기타 1.7%, 무당층 9.0%로 집계됐다. 민주당과 국민의힘 간 격차는 5.4%로 오차범위 안이다. 민주당은 30대와 60대, 국민의힘은 40대와 70대 이상, 60대의 지지도가 상승했다.이번 조사는 무선(100%) 무작위 추출 임의번호를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 3.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p이며 정당 지지도 조사의 응답률은 3.7%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.