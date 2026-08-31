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정치

26.08.31 08:20최종 업데이트 26.08.31 08:21

[리얼미터] 이 대통령 국정지지율 38.9%

전주 대비 1.3%p 하락 취임 후 첫 30%대, 부정평가는 58.7%... 민주 43.1%-국힘 37.7%

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이재명 대통령, 제10회 중앙지방협력회의 발언 이재명 대통령이 2026년 8월 26일 청와대에서 열린 제10회 중앙지방협력회의에서 발언하고 있다. 2026.8.26
이재명 대통령, 제10회 중앙지방협력회의 발언이재명 대통령이 2026년 8월 26일 청와대에서 열린 제10회 중앙지방협력회의에서 발언하고 있다. 2026.8.26 ⓒ 연합뉴스

에너지경제신문-리얼미터 정례조사에서 이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 7주 연속 하락, 처음으로 30%대에 진입했다.

에너지경제신문 의뢰로 리얼미터가 지난 24일부터 28일까지 전국 18세 이상 성인 2509명 대상으로 조사 후 31일 공표된 결과에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 일주일 전보다 1.3%p 하락한 38.9%를 기록했다. 부정평가는 58.7%로 같은 기간 1.8%p 상승했다. '잘 모름'은 2.5%였다.

권역별로는 대전·세종·충청이 8.5%p, 전남광주·전북이 4.1%p, 대구·경북이 1.0%p 각각 하락했다. 연령대별로는 50대가 7.5%p, 40대가 3.1%p, 60대 1.9%p, 70대 이상이 1.6%p 각각 하락한 반면 30대에서는 8.8%p 상승했다. 그동안 이 대통령 국정 지지 동력의 주축이었던 50대와 40대의 이탈 현상은 3주 연속 같은 흐름이다.

에너지경제신문-리얼미터 정례조사
에너지경제신문-리얼미터 정례조사 ⓒ 리얼미터

8월 27~28일 전국 18세 이상 성인 1006명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사 결과는 더불어민주당 43.1%, 국민의힘 37.7%, 조국혁신당 4.4%, 개혁신당 2.6%, 진보당 1.4% 기타 1.7%, 무당층 9.0%로 집계됐다. 민주당과 국민의힘 간 격차는 5.4%로 오차범위 안이다. 민주당은 30대와 60대, 국민의힘은 40대와 70대 이상, 60대의 지지도가 상승했다.

이번 조사는 무선(100%) 무작위 추출 임의번호를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 3.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p이며 정당 지지도 조사의 응답률은 3.7%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
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#이재명#리얼미터

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오마이뉴스 박소희입니다.

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