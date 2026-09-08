"다이어트 망했다"라고 말하는 사람들에게

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

간호사로 일하며 3040 여성의 생활습관 전반을 코칭하는 사람입니다. 건강한 방식으로 사는 이야기를 이어가 볼게요.

"선생님, 저 어제 저녁에 치킨 시켜 먹고 다이어트 그냥 다 놔버렸어요. 이번 생에 다이어트는 망한 것 같아요."

"오늘은 망했어."

"역시 나는 안 돼."

"이번 다이어트도 끝이네."

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"우리 이번 여행은 진짜 안 싸울 것 같아. 이만큼 고생하고 무사히 왔다는 걸로 감사해."

'아, 이 사람은 나랑 뭘 같이 할 마음이 없구나.'

'운동화 하나 챙기는 게 그렇게 어려웠나.'

'원래 나한테 관심이 없었던 건가.'

"나 오늘부터 삐약이라고 불러줘."

큰사진보기 ▲너무 자주 몸무게를 인격의 성적표처럼 읽지만, 몸은 시험지가 아닙니다. ⓒ blsnki on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 본문에 언급한 '셀프 1'과 '셀프 2' 개념은 티모시 골웨이의 『테니스 이너게임』(The Inner Game of Tennis)을 참고했습니다.



이 글은 향후 저자의 책 등 다른 창작물에 일부 활용될 수 있습니다.

여름이 지나고 나면 이런 말을 특히 더 자주 듣습니다. 시원한 걸로 대충 때우던 여름이 끝나고 다시 마음을 다잡으려는데, 작은 일 하나에 마음이 저 혼자 멀리 달려가는 거예요.사실은 작은 일 하나가 일어났을 뿐인데, 우리는 그 일 위에 아주 큰 결론을 얹곤 합니다. 저는 그런 마음을 '삐약이'라고 부릅니다. 아무 일도 아닌 것에 먼저 놀라고, 지레 겁먹고, 삐약삐약 가장 나쁜 이야기를 만들어내는 마음 말입니다.제 안에도 그 삐약이가 살고 있습니다. 지난달 베트남 여행에서 저는 그 삐약이를 아주 제대로 만났습니다. 여권 문제로 공항에서 한바탕 진땀을 뺀 뒤였어요. 겨우 비행기에 올라 베트남에 도착해 남편을 만났어요. 하마터면 함께하지 못할 뻔한 이 여행이 새삼 고맙고 행복했습니다.그 말이 무색해지는 데는 하루도 걸리지 않았습니다. 숙소에서 짐을 풀다가 남편 캐리어에 운동화가 없다는 것을 발견했습니다. 여행 가면 같이 걷고, 운동도 좀 하자고 그렇게 이야기했는데 운동화가 없다니요. 저는 그 순간 서운해졌습니다.운동화 하나가 없는 사실에서 시작해, 저는 순식간에 "이 사람은 나를 사랑하지 않아"라는 결론까지 가버렸습니다. 아무도 그렇게 말하지 않았고, 아무 일도 일어나지 않았는데 말입니다.그런데 알고 보니 남편은 제 짐을 넣어주려고 자기 운동화를 뺀 것이었습니다. 본인은 크록스 하나만 신고 와서, 그걸 질질 끌고 무술 체험까지 따라왔고요. 발에 맞지도 않는 슬리퍼로 땀을 뻘뻘 흘리며 발차기를 따라 하는 모습을 보는데, 미안하고 우스웠습니다. 그날 저는 남편에게 말했어요.사람의 마음은 빈칸을 그냥 두지 못합니다. 눈앞에 사실 하나가 놓이고 그 옆에 '왜?'라는 빈칸이 생기면, 우리는 그 자리를 얼른 뭐라도 채우려고 해요. 문제는 그 이야기가 대개 가장 나쁜 방향으로 흘러간다는 데 있습니다.왜 그럴까요. 사람은 이유를 알아야 마음이 놓이기 때문입니다. 이유를 알면 다음을 예측할 수 있고, 어떻게 해야 할지 결정할 수 있다고 느끼거든요. 그래서 우리는 '모르겠다'는 상태를 오래 견디기보다, 때로는 정확하지 않아도 빨리 결론을 내리고 싶어 합니다.그런데 마음이 불안할수록 그 결론은 가장 나쁜 쪽으로 기울기 쉽습니다. 남편의 운동화가 없는 이유를 물어보는 게 아니라 '나와 함께할 마음이 없나 보다'라고 혼자 결론을 내려버립니다. 체중계 숫자 하나를 보고도 '나는 실패했다'고 말해버립니다. 사실을 확인하기도 전에, 내 마음이 먼저 나를 판결하는 것입니다.그래서 우리는 '깜빡했나 보다'보다 '나를 중요하게 생각하지 않나 보다'가 먼저 떠오릅니다. '오늘 피곤했나 보다'보다 '나는 의지가 약한 사람이야'가 더 빨리 나옵니다. 그리고 이 삐약이는 다이어트 앞에서 특히 크게 웁니다.빵 하나에 "다 망했어", 0.3킬로그램에 "역시 난 안 돼", 운동 하루 쉬고 "나는 작심삼일이야"라고요. 하지만 실제로 일어난 일은 훨씬 작습니다. 빵을 하나 먹었고, 체중이 조금 높고, 운동을 쉬었을 뿐. 그 뒤에 붙는 "망했다", "나는 글렀다"는 사실이 아니라 삐약이가 만든 해석입니다.테니스 코치 티모시 골웨이는 우리 안에 두 자아가 있다고 했습니다. 끊임없이 판단하고 잔소리하는 '셀프 1'과, 가만히 두면 알아서 잘 움직이는 '셀프 2'입니다. 우리가 원하는 걸 얻지 못하는 건 능력이 없어서가 아니라, 셀프 1이 셀프 2를 자꾸 방해하기 때문이라고요. 삐약이가 바로 그 셀프 1입니다.빵 하나 먹은 건데 "넌 또 실패했어"를 얹는 목소리죠. 그런데 그 목소리만 걷어내면, 우리는 생각보다 잘하고 있습니다. 운동화가 없어도 남편이 저를 생각하고 있었던 것처럼요. 사실 체중을 만드는 데 작용하는 변수는 너무 많아요. 0.3킬로그램은 제 하루의 성적표가 아니라 그저 하나의 정보고요. 우리는 너무 자주 몸무게를 인격의 성적표처럼 읽지만, 몸은 시험지가 아닙니다.그래서 요즘 저는 삐약이가 울면 두 가지를 합니다. 먼저 지어낸 이야기와 실제 일어난 일을 분리합니다. "나는 글렀어"가 아니라 "나는 오늘 빵을 하나 먹었다"로요. 그리고 묻습니다. "지금 할 수 있는 가장 작은 다음 행동은 뭘까?" 물 한 잔 마시기, 10분 산책, 아니면 그냥 다음 끼니 단백질 조금 더 챙겨주기.다이어트는 한 끼를 완벽하게 먹는 사람이 성공하는 게 아닙니다. 삐약이가 울어도 그 소리를 사실로 믿지 않고, 다시 내 자리로 돌아오는 연습에 가깝습니다.오늘도 빵 하나에 마음이 달려가려 한다면, 딱 하나만요. 지금 진짜 일어난 일이 뭔지, 그것만 남겨보세요. "빵을 하나 먹었다." 거기까지가 사실입니다. 그 뒤의 이야기는, 병아리가 놀라서 지르는 소리일지도 모릅니다.