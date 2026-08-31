"연구는 현장에 접목돼야", 교사들이 직접 뛰어든 교육정책 연구

"연구가 그냥 연구로 끝나지 않고 현장에 접목돼야 합니다."

큰사진보기 ▲지난 27일 충청남도교육청교육과정평가정보원에서 열린 ‘2026년 단기 교육정책연구 최종보고회’. 현장연구원과 교육청 관계자 등이 참석한 가운데 4개 정책연구 과제의 결과를 공유했다. ⓒ 송민규 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이주배경학생의 기초학습 지원자료 개발 및 현장 적용 연구 발표 모습. 연구진은 실제 중·고등학교 수업에 자료를 적용한 결과와 현장 교사들의 의견을 함께 소개했다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲4과제에서 개발한 과학 기초학습 자료를 웹 기반 ‘Science Bridge’로 확장한 화면. 연구진은 종이 자료의 한계를 보완하고 현장에서 활용할 수 있도록 후속 연구와 적용을 이어가고 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 2026 충남교육정책연구 단기과제 최종보고회에 참여해 네 개 연구과제의 발표와 논의를 듣고 작성했습니다. 연구 결과 자체보다, 학교 현장에서 문제를 발견하고 연구하고 다시 교실에서 실천하는 교사들의 모습에 주목했습니다. 교육정책의 변화 가능성을 현장에서 만들어가는 사람들의 이야기를 기록합니다.

지난 27일 충청남도교육청교육과정평가정보원에서 열린 '2026년 단기 교육정책연구 최종보고회'에서 나온 이야기다. 이날 발표된 연구는 중등 기초학력, 학생맞춤통합지원, 초등학교 조직문화, 이주배경학생 기초학습 지원 등 모두 네 과제였다.교육정책연구소 소속 교사 4명이 각각 책임연구원을 맡고, 과제마다 학교 현장의 교사 등 현장연구원 5명씩 총 20명이 참여했다. 최종보고회에는 연구진뿐 아니라 연구 주제와 업무가 연결된 충남교육청 장학사와 관계자들도 자리를 함께했다. 과제별 20분 발표 뒤 10분간 질의응답이 이어졌고, 연구 결과를 실제 정책과 현장에 어떻게 연결할 것인지 의견을 주고받았다.교육정책을 결정하고 집행하는 권한은 교육감과 교육청에 있다. 하지만 매일 학생을 만나는 교사 역시 정책을 단순히 전달받고 시행하는 위치에만 있는 것은 아니다. 이날 만난 현장연구원들의 모습에서는 교사가 현장의 문제를 발견하고, 이를 연구의 질문으로 바꾸며, 다시 정책에 제안하는 또 다른 역할이 보였다.우선 1과제는 충남 중등 협력교사제의 실제 모습을 살폈다. 연구진은 전국 17개 시도교육청 운영계획을 비교하고, 수업을 관찰하고, 교사들을 면담했다.협력교사가 학생의 기초학력뿐 아니라 정서적 지원에도 도움이 되는 모습을 확인했지만, 늦은 채용 시기와 불안정한 예산, 교과교사와 협력교사의 역할 설정 등 제도적으로 풀어야 할 문제도 함께 드러났다. 담당 부서에서는 연구 결과를 토대로 학교에 실질적인 도움이 되는 정책을 고민하겠다고 밝혔다.2과제는 올해 전면 시행된 학생맞춤통합지원을 들여다봤다. 충남 초·중등 교직원 525명을 대상으로 한 설문과 면담을 통해 총괄 주체의 불명확성, 대상 학생 선정의 어려움, 사례회의와 외부기관 연계의 부담 등을 확인했다. 선도학교에서도 행정 부담은 여전히 남아 있었다. 연구진은 관리자 중심의 운영체계, 전문인력 지원, 행정절차 개선 등을 제안했다.학교조직문화에 대해 연구한 3과제는 교육비전 공유, 민주적 소통, 인권 존중, 교육활동 지원, 민주적 리더십의 다섯 영역으로 진단하는 도구를 개발했다. 특히 연구진은 이 도구를 교육청이 학교를 일률적으로 평가하는 수단으로 사용하기보다, 학교가 스스로 조직문화를 돌아보고 변화의 방향을 찾는 자료로 활용하는 것이 바람직하다는 의견을 제시했다.주제는 달랐지만 세 연구에는 공통점이 있었다. 학교에서 이미 벌어지고 있는 문제를 현장 교사들이 연구의 질문으로 바꾸고, 실제 자료를 통해 다시 정책에 제안했다는 점이다.최근 학교 현장에서 더욱 뚜렷해진 변화 가운데 하나는 이주배경학생의 증가다. 이는 단순한 인원 증가에 그치지 않는다. 한국어 숙달 정도와 이전의 학습 경험이 다른 학생들이 같은 교실에서 배우면서 수업은 새로운 질문을 만나고 있다.이런 점에서 4과제 '이주배경학생의 기초학습 지원자료 개발 및 현장 적용 연구'는 최근 학교 수업의 변화와 직접 맞닿아 있었다.4과제 연구진은 이주배경학생이 과학 개념을 배우기 전에 먼저 '학습언어'에서 어려움을 겪을 수 있다는 데 주목했다. 물리·화학·생명과학·지구과학에서 44개 기초 개념어를 선정하고, 짧은 한국어 설명과 그림·기호·다국어를 결합한 자료를 만들었다. 자료는 협의와 자문을 거쳐 여러 차례 수정한 뒤 실제 중·고등학교 수업에 적용했다.현장에서는 공통적으로 시각자료와 짧은 활동이 학생의 학습 문턱을 낮춘다는 반응이 나왔다. 김해인 신창중 교사는 이주배경학생을 대상으로 10차시를 적용한 뒤 "수업 내용을 이해하지 못해 활동을 시작하지 못하는 시간이 줄어든 점이 의미 있었다"고 했다. 그림과 과학적 정의가 함께 제시되자 질문에 답하거나 자신의 말로 표현하는 모습도 이전보다 적극적으로 나타났다고 평가했다.비슷한 반응은 고등학교 수업에서도 확인됐다. 권은영 천안청수고 교사는 그림과 기호 중심의 자료가 학생들의 과학 학습 진입장벽을 낮추는 데 도움이 됐다고 평가했다. 다만 다국어 따라쓰기가 일부 학생에게 피로감을 줄 수 있고, 추상적인 개념은 시각자료만으로 충분하지 않다는 한계도 짚었다.임효진 천안오성고 교사의 수업에서는 평소 참여가 낮았던 학생이 그림과 단어를 짚으며 질문하고 개념을 설명하려는 모습이 나타났다. '기화'와 '액화'를 혼동하던 학생이 그림과 다국어 설명을 통해 두 개념을 구별하기도 했다. 임 교사는 다만 고등학교 학습으로 이어지려면 학교급과 수준에 맞는 단계별 자료와 오개념 점검 문항이 필요하다고 제안했다.이현지 용남중 교사의 현장에서도 학생들은 "글로만 읽으면 금방 까먹는데 그림과 함께 보니 머릿속에 오래 남는다"고 반응했다. 모국어 병기는 학생의 수업 참여와 과학용어 이해에도 도움이 됐다. 반면 여러 언어를 한 지면에 담으면 정보가 복잡해질 수 있어, 학생이 자신의 언어를 선택하고 번역이나 음성 지원을 받을 수 있는 디지털 방식도 제안했다.이러한 한계는 신주희 천안용곡중 교사의 제안과도 이어졌다. 신 교사는 학생마다 다른 모국어를 한 지면에 모두 담기 어려운 만큼, 향후 학생이 언어를 직접 선택하고 음성 지원까지 받을 수 있는 온라인 자료로 확장할 필요가 있다고 제안했다.이런 발견은 교실에서 직접 사용해봤기 때문에 가능했다. 연구진이 만든 자료를 현장에 전달하는 데서 끝나는 것이 아니라, 현장교사가 직접 적용하고 학생의 반응을 관찰한 뒤 그 결과를 다시 연구와 자료 개선에 돌려주는 과정이었다.정책연구 결과가 발표됐다고 다음 학기부터 바로 정책이 바뀌는 것은 아니다. 연구가 정책으로 연결되지 못한 채 보고서에 머무는 경우도 있고, 실제 정책으로 이어지기 위해서는 예산과 행정, 여러 단계의 의사결정이 필요하기 때문이다.현장연구의 의미는 정책 반영 여부만으로 끝나지 않는다. 4과제 연구진은 연구 과정에서 만든 자료를 웹앱 형태로 다시 구현하고, 다른 교육연구회와 교사연구회 활동을 통해 추가 연구와 현장 적용을 이어가고 있다. 연구에서 확인한 가능성을 다시 교실에서 시험하고 보완하는 과정이다. 발표에서도 "누군가 해주겠지라는 생각을 벗어나" 연구를 계속 현장에 적용하고 싶다는 이야기가 나왔다.교사가 정책을 직접 결정하는 사람은 아니다. 그러나 교실에서 정책이 다뤄야 할 질문을 발견하고, 연구를 통해 근거와 대안을 만들며, 그 결과를 다시 현장에 적용하고 보완할 수 있다. 이렇게 현장에서 이어지는 연구는 정책을 제안할 때 더 구체적인 근거가 된다.교육정책연구소는 이 과정에서 현장과 정책 사이를 잇는 브릿지가 된다. 교실에서 시작된 질문을 연구로 발전시키고, 그 결과가 정책 논의와 다시 학교의 실천으로 이어지도록 연결하기 때문이다.연구가 보고서에 머물지 않고 다시 교실로 돌아갈 때, 현장 교사는 정책을 전달받는 사람을 넘어 현장에서 변화의 가능성을 만들어가는 사람이 될 수 있다.