호수 지나고 산맥 넘어 만난 로마시대 극장

7월 22일부터 31일까지 튀르키예를 여행했다. 목적은 유네스코 세계유산 답사다. 이번 여행기를 통해 튀르키예의 역사와 문화유산을 살펴보려고 한다.

큰사진보기 ▲베히셰히르 호수: 호수 너머 토로스 산맥이 보인다. ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲토로스 산맥 넘어가는 길 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲고대 아스펜도스 도시 평면도 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲아스펜도스 극장 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲아스펜도스 극장 무대와 객석 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲아스펜도스 극장 무대: 앞에 오케스트라석이 보인다. ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲아스펜도스 극장 북문 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲객석으로 올라가는 길과 계단 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲아스펜도스 극장 상층부 아케이드 ⓒ 이상기 관련사진보기

콘야는 해발 1016m의 고원지대에 있는 평야 지대다. 콘야를 떠나면서 고개를 넘는데, 콘야 시내가 한눈에 들어온다. 지중해 해변 도시 안탈랴로 가려면 중간에 토로스 산맥을 넘어야 한다. 그 때문에 해발 1300m 정도까지 올라갔다가 고개와 터널을 지나 고도를 서서히 낮추게 된다. 중간에 점심 겸 휴식을 위해 호숫가 도시 베이셰히르에서 잠시 쉬어간다. 베이셰히르는 셀주크 왕조의 여름 궁전이 있던 곳으로 여름 휴양지로 유명하다.호숫가에서 마침 여름 축제가 열리는 중이어서 도시가 시끌벅적하다. 점심을 먹고 시장도 둘러보고, 아이들을 위한 놀이기구들도 살펴본다. 해발 1123m쯤 되는 호수에는 유람선이 운행되고 있다. 호수 서남쪽으로 토로스 산맥이 이어진다. 호수는 동서 폭이 20km 남북 길이가 40km쯤 된다. 호수 남쪽을 따라 안탈랴로 가는 E687 도로가 이어진다. 버스는 점점 산속으로 들어가 해발 1300m 정도까지 올라간다.그리고 해발 1000m에 있는 데미르카프(Demirkapi) 터널을 지난다. 2023년에 새로 개통한 길이 5068m의 터널로, 4~5분이면 통과할 수 있다. 이 터널을 지나면 내리막길이 시작한다. 이제 콘야 지역을 떠나 안탈랴 지역으로 들어선 것이다. 그러면서 기온이 높고 습한 지중해성 기후로 바뀐다. 고도를 낮출수록 울창한 숲을 볼 수 있다. 지중해가 가까워지자 해안을 연결하는 D400 도로를 만난다. 이 도로를 따라 서쪽으로 가면 안탈랴에 이르게 된다.그러나 우리는 로마 시대 만들어진 아스펜도스 극장을 찾아간다. 아스펜도스 극장은 쾨프리차이강을 따라 상류로 5km쯤 올라가야 한다. 그러나 아스펜도스에는 극장만 있는 게 아니다. 안탈랴 동쪽 40km 지점에 있는 그리스 로마 시대 번성했던 도시다. 지중해로부터 16km 정도 내륙으로 들어간 산록에 위치한다. 강을 따라 무역선이 아스펜도스까지 올라갈 수 있었기 때문에 소금, 올리브 오일, 포도주, 양모 교역으로 큰 부를 축적할 수 있었다.도시가 커지면서 산에서 수로를 통해 도심에 물을 공급하고, 도시에 물탱크를 만들었다. 중심부에 분수 광장, 아고라, 시장, 사원, 교회, 원로원 건물, 아크로폴리스 등이 위치하게 도심을 구성했다. 그리고 4대문 밖에 경기장과 체육관, 극장, 대중목욕탕 등이 들어섰다. 그러므로 귀족들은 시내에 거주하면서 주말 또는 행사가 있을 때 경기장, 극장, 목욕탕 등에서 시민과 함께 어울렸다. 전성기 때인 2~3세기 아스펜도스는 팜필리아 지방에서 가장 큰 도시였다고 한다.아스펜도스 극장은 로마시대 극장 중 가장 완전한 형태로 보존되고 있다. 그 때문에 현재도 문화예술 축제가 열리고 있다. 아스펜도스 극장은 도시의 동남쪽 끝에 위치한다. 아우렐리우스 황제 때인 2세기 후반 그리스 출신의 건축가 제논(Zenon)에 의해 건설되었다. 지름 96m의 반원형 건축물로, 가운데 무대와 지붕이 설치되었다. 무대의 길이는 47m 정도고, 폭은 7m, 높이는 15.7m였다고 한다. 무대 앞에 오케스트라석이 있으며, 무대보다 1.4m 정도 낮았다.무대와 오케스트라석 앞으로 경사면을 따라 반원형으로 설치한 객석은 모두 41층으로 이루어져 있다. 아래 20층, 위 21층으로 만들고, 중간에 분리대를 설치했다. 이 중앙 분리대를 따라 반원형으로 길을 내 아래와 위를 구분했다. 그리고 아래층을 오르내릴 수 있도록 10개의 계단을, 위층을 오르내릴 수 있도록 21개의 계단을 만들었다. 객석의 일부에서 그리스 문자를 확인할 수 있는데, 좌석에 앉는 사람의 관직이나 이름으로 추정된다.아스펜도스 극장에는 7000개 정도의 좌석이 있는 것으로 알려져 있다. 1980년부터는 대중가요, 오페라, 발레 공연장으로 활용되고 있는데, 최대 만 오천 명까지 관객을 수용할 수 있다고 한다. 아스펜도스 극장은 음향 효과가 훌륭한 것으로 유명하다. 지금도 중앙 오케스트라의 작은 소리가 마이크 없이도 가장 위층의 갤러리까지 잘 들리는 것으로 알려져 있다. 아스펜도스 극장의 음향과 관련한 아주 특별한 이야기가 전해진다.아스펜도스 왕은 아름다운 딸의 배필을 구하기 위해 방을 붙였다. 도시 건설에 가장 크게 공헌을 한 사람을 부마로 삼겠다고 공표했다. 이 소식을 들은 도시의 젊은이들이 자신의 재능을 발휘해 건축물을 완성했다. 왕은 이들을 살펴보고는 수로를 건설한 젊은이와 극장을 건설한 젊은이를 최종 후보로 선택했다. 왕은 생명과 직결된 수로가 놀이 공간인 극장보다 중요하다고 생각해 수로를 건설한 젊은이를 택하려고 했다. 그때 신하 중 하나가 왕에게 극장을 다시 한번 둘러보라고 요청한다.이에 왕은 다시 극장으로 가보게 되었다. 왕이 상층 관람석을 거닐고 있을 때, 알 수 없는 깊은 곳에서 목소리가 들려왔다. "왕의 딸은 내게 주어져야 한다"라는 소리가 들리는 것이었다. 왕이 놀라 그 목소리의 주인공을 찾도록 명령했다. 그 목소리는 극장을 건축한 젊은이가 훌륭한 음향 시설을 자랑하기 위해 무대에 숨어 내는 작은 소리였다. 극장의 음향 시설에 감탄한 왕은 자신의 딸을 건축가에게 주게 되었고, 결혼식이 이 극장에서 거행되었다는 이야기다.아스펜도스 극장은 무대가 동쪽에 있고, 객석이 서쪽에 있다. 현재 극장에 들어가려면 무대 북쪽 터널형 아치문을 이용하게 되어 있다. 안으로 들어가면 지름 24m의 반원형 공간이 나오고, 그 왼쪽으로 2층의 무대가 있다. 반원형 공간 안에 오케스트라석이 있다. 오케스트라석과 무대는 세 개의 계단을 통해 연결되었다고 한다. 아스펜도스 극장은 2층으로 이루어진 무대가 비교적 잘 남아 있다. 아래층에서 다섯 개 문을 통해 위층으로 올라갈 수 있도록 되어 있다.무대 건축은 10개의 기단 위에 20개 기둥으로 이루어졌다고 한다. 벽에는 벽감과 창문 그리고 박공이 비교적 잘 남아 있다. 기둥은 하단부가 이오니아식, 상단부가 코린트식일 가능성이 높다고 하는데 확인이 어렵다. 1층과 2층의 지붕은 벽쪽 일부만 남아 있다. 가운데 삼각형 박공에는 포도주의 신이자 예술의 신인 디오니소스 부조가 새겨져 있다. 건물과 지붕은 붉은색, 파란색, 금색으로 채색되어 현재보다 훨씬 더 화려하고 생동감이 있었을 것으로 여겨진다.객석으로 올라가는 길은 가운데, 양쪽 해서 세 갈래다. 그렇지만 좀 더 자세히 살펴보면, 아래층에 10개, 위층에 20개 정도 계단을 확인할 수 있다. 그것은 관객들이 빠르게 자리를 잡고 빠르게 퇴장할 수 있도록 하기 위해서다. 계단을 통해 관객석 상층부로 올라가면 아케이드 형식의 통로를 만나게 된다. 대리석과 역암을 사용해 59개의 아치를 만들고 지붕을 얹어 비와 햇빛을 피할 수 있게 했다.아케이드는 폭 5m 정도로, 지름 96m의 반원형 극장 전체를 연결한다. 기둥 아랫부분에서 갈색 벽돌로 보완한 흔적도 보인다. 이곳에서는 극장 전체를 조망하고, 극장 너머 주변 토로스 산줄기와 도심을 넘겨다볼 수 있다. 객석의 계단을 내려와 오케스트라석 남쪽을 보니, 밖으로 나가는 터널형 문이 보인다. 그러므로 극장으로 들어오는 문은 남쪽과 북쪽에 두 개가 있다. 극장 곳곳에서 조각과 글씨를 확인할 수 있다. 이를 제대로 해석하면 더 많은 역사와 스토리를 알 수 있을 텐데 아쉽다.아스펜도스 극장은 비잔틴 시대에서 셀주크튀르크 시대에 이르기까지 카라반사라이 또는 궁전으로 사용되었다. 그 때문에 무대가 필요에 따라 일부 리모델링되었다. 그 후 오랫동안 방치되었다가 1871년 란코론스키(Karl Lanckoronski) 백작에 의해 발견되어 세상에 알려지게 되었다. 1970년대 무대 장치 등 구조물 안정화 작업이 이루어졌고, 1980년대부터 다시 공연장으로 활용되기 시작했다. 1994년부터는 이곳에서 매년 오페라와 발레 축제가 열리고 있다.