불은 174번, 사람은 4072번… 단양 119가 보여준 뜻밖의 숫자

큰사진보기 ▲단양소방서 전경. 2026. 8. 24 드론 촬영. 차고에는 화재 진압 차량과 함께 구급·구조 활동에 필요한 차량들이 나란히 배치돼 있다. ⓒ 최영길 관련사진보기

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큰사진보기 ▲단양소방서 구급 출동 5년 추이.2021년 3452건에서 2025년 4072건으로 18.0% 증가했다. 2024년에는 4567건으로 최근 5년 중 가장 많았다. ⓒ 그래픽 최영길 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년도 119 출동 현황.전국·단양 화재는 출동, 충북 화재는 발생 기준 ⓒ 그래픽 최영길 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 화재·구조·구급 출동(전국·충북·단양).규모는 크게 달라도 세 지역 모두 구급이 가장 높다. 소방청 2026년 통계연보 및 단양소방서 정보공개청구 자료. ⓒ 그래픽 최영길 관련사진보기

큰사진보기 ▲구급 출동은 화재의 몇 배인가(2025년).단양 23.4배, 전국 85.7배, 충북 88.5배. ⓒ 그래픽 최영길 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국 119 출동 유형별 건수(2025년).생활안전 58만여 건 가운데 벌집 제거가 40%를 넘는다. 자료: 소방청 2026 통계연보(2025년 기준) ⓒ 그래픽 최영길 관련사진보기

큰사진보기 ▲119 벌집제거 현장.단양소방서 구조대원들이 지난주 단양의 한 전원주택에서 말벌집을 제거하고 있다. 119는 화재뿐 아니라 벌집 제거 등 주민의 생활안전과 관련된 현장에도 출동한다. ⓒ 최영길 관련사진보기

119 하면 무엇이 떠오르십니까? 대부분은 소방차와 붉은 불길을 떠올린다. 화재가 나면 소방관이 출동해 불을 끄는 모습, 오랫동안 우리에게 익숙한 '119'의 이미지다.단양소방서(서장 엄재웅)의 최근 5년간 출동 기록을 들여다보면, 소방관의 하루는 그 이미지와 사뭇 다르다. 불을 끄는 일도 물론 중요하지만, 소방관이 더 자주 마주하는 현장은 구급과 구조다. 특히 구급 출동은 화재 출동과 견주기 어려울 만큼 많다.이번 기사는 '119=화재 진압'이라는 익숙한 이미지가 실제 소방활동과 얼마나 다른지 확인하기 위해 시작됐다. 기자는 중부권 최대 관광지인 충북 단양군의 단양소방서를 대상으로 정보공개를 청구해 2021년부터 2025년까지 5년간의 화재·구조·구급·생활안전 출동 자료를 분석했다.숫자를 하나씩 따라가다 보면, 우리가 알던 '119=화재 진압'이라는 공식이 이미 오래전에 달라졌음을 확인하게 된다.2025년 단양소방서의 출동 건수를 보면 그 차이가 뚜렷하다. 화재 출동은 174건, 구조 출동은 737건이었지만 구급 출동은 4072건에 달했다. 구급 출동이 화재 출동보다 약 23.4배 많다.2021년과 견주면 변화는 더 분명하다. 화재 출동은 176건에서 174건으로 2건(1.1%) 줄었다. 반면 구급 출동은 3452건에서 4072건으로 620건(18.0%) 늘었다. 구조 출동은 957건에서 737건으로 220건 감소했지만, 여전히 연간 700건을 넘는다.하루 평균으로 환산하면 2025년 단양소방서는 화재 현장에 0.5건가량 출동한 반면, 구급 현장에는 하루 11건 넘게 출동한 셈이다.이번 취재를 위해 이인표 단양소방서 재난대응과장에게 서면 인터뷰를 요청했다. 그는 "과거에는 소방활동이 화재 진압 중심이었다면 최근에는 국민의 일상과 생명을 지키는 종합적인 안전서비스로 역할이 확대되고 있다는 점이 가장 큰 변화"라고 말했다.이어 "구조·구급 출동이 늘어나고 예방과 안전교육의 중요성도 커지면서 소방의 역할 역시 더욱 다양해지고 있다"며 "이제 소방관은 화재와 구조·구급, 생활안전은 물론 각종 재난에 대응하는 종합 안전지킴이로 역할이 확대됐다"고 설명했다.구급 출동은 2022년 4328건, 2023년 4183건, 2024년 4567건으로 3년 연속 4000건을 넘어섰다. 2025년에는 전년보다 다소 줄었지만 4072건으로 여전히 높은 수준이다. 이 숫자만 보아도 이제 소방관을 '불을 끄는 사람'이라고만 설명하기는 어렵다.그렇다면 이 흐름은 단양만의 특수한 현상일까. 전국과 충청북도 통계를 나란히 놓고 보면 그렇지 않다.오히려 눈여겨볼 대목은 구급 출동과 화재 출동의 차이다. 전국은 2025년 화재 출동 3만 8344건에 비해 구급 출동이 328만 5957건으로 약 85.7배 많았다. 단양 역시 화재 출동 174건에 구급 출동 4072건으로 약 23.4배에 달했다. 충북에서도 구조 출동 2만 1156건에 비해 구급 출동은 11만 7102건으로 훨씬 많았다.바꿔 말하면 '119=화재 진압'이라는 공식이 깨진 것은 단양만의 사정이 아니라 전국 소방이 함께 겪고 있는 구조적 변화다. 다만 단양은 그 위에 산악·수변·고령이라는 지역색이 더해져, 구급뿐 아니라 산악사고·실종자 수색 같은 구조 수요까지 함께 짊어지고 있다.생활안전 출동에서도 결은 같다. 2025년 전국 생활안전 출동은 58만 5118건이었고, 이 가운데 벌집 제거가 23만 5804건으로 40.3%를 차지했다. 단양에서 벌집 제거가 생활안전 출동의 큰 축을 이룬 것과 유사한 양상이 전국에서도 나타난 것이다.여기서 한 가지 구분할 것이 있다. 화재 출동 건수와 실제 화재 발생 건수는 같은 의미가 아니다.단양소방서 자료에서 실제 화재 건수는 2021년 32건, 2022년 40건, 2023년 38건, 2024년 43건, 2025년 42건이었다. 2021년과 2025년을 비교하면 32건에서 42건으로 10건(31.3%) 증가했다.화재로 인한 인명피해도 해마다 이어졌다. 2021년에는 2명이 숨지고 1명이 다쳤고, 2022년에는 1명이 사망하고 2명이 부상했다. 2023년에는 사망자 없이 1명이 다쳤고, 2024년에는 1명이 숨지고 1명이 부상했다. 2025년에는 사망·부상자가 없었다.재산피해는 연도별 편차가 컸다. 특히 2024년에는 약 8억 1299만 원으로 최근 5년 가운데 피해액이 가장 컸다.화재 원인으로는 전기적 요인과 기계적 요인이 반복적으로 나타났다. 전기적 요인은 2024년 13건으로 가장 많았고 2025년에도 7건이었다. 방화는 최근 5년간 한 건도 없었다. 다만 원인을 밝히지 못한 '미상' 화재가 2024년과 2025년에 각각 12건에 이른다는 점은 눈여겨볼 대목이다.단양은 산과 강을 품은 관광도시다. 도담삼봉을 비롯해 월악산, 소백산 같은 산악 관광지가 있고, 남한강을 중심으로 수상레저와 관광활동이 이어진다. 패러글라이딩도 단양을 대표하는 레저 상품 가운데 하나다.이런 지역적 특성은 소방관의 구조활동에 그대로 드러난다. 단양소방서의 구조 출동은 2021년 957건에서 2025년 737건으로 줄었지만, 내용을 들여다보면 단양다운 사고가 눈에 띈다.산악 사고는 2021년 124건, 2025년 113건으로 5년 내내 매년 100건을 넘었다. 실종자 수색도 2021년 199건, 2022년 168건, 2023년 185건, 2024년 190건, 2025년 162건으로 꾸준했다. 수난사고 역시 매년 이어졌다.산악사고 가운데 구조대가 출동한 산악구조는 2021년 47건에서 2023년 68건까지 늘었다가 2025년 61건을 기록했다. 패러글라이딩 사고 구조는 별도 항목으로 2021년 8건, 2022년 7건, 2023년 4건, 2024년 6건, 2025년 5건으로 해마다 발생했다.관광객이 몰리는 지역인 만큼, 소방관에게는 주민의 안전뿐 아니라 관광객의 안전도 중요한 업무가 된 것이다.심장이 멈춘 순간, 119의 역할은 더 절실하다. 구급활동 자료에서 가장 눈에 띄는 대목은 심정지 환자다. 단양소방서 자료에 따르면 심정지 환자는 2021년 75명, 2022년 110명, 2023년 89명, 2024년 116명, 2025년 83명이었다.심정지 이송은 2021년 33건에서 2024년 52건까지 늘었다가 2025년 30건을 기록했다. 자발순환회복(ROSC)은 2021년과 2022년에는 없었지만 2023년 2명, 2024년 3명, 2025년 1명으로 집계됐다.숫자만 보면 한 해 몇 명에 불과하다. 그러나 심장이 멈춘 환자의 가족에게는 그 한 명이 전부일 수 있다. 심정지 환자에게는 신속한 신고와 심폐소생술, 자동심장충격기(AED) 사용, 빠른 전문 응급처치가 무엇보다 중요하다.결국 119의 구급활동은 단순히 환자를 병원으로 옮기는 일이 아니다. 병원에 닿기 전까지 생명을 붙들고, 다시 심장이 뛰게 만드는 과정 그 자체가 119의 핵심 역할이다.119의 역할이 얼마나 넓어졌는지는 생활안전 출동에서 더 분명해진다. 대표적인 것이 벌집 제거다.단양소방서의 벌집 제거 출동은 2021년 564건, 2022년 346건, 2023년 494건이었다가 2024년 1170건으로 급증했다. 2025년에도 494건에 이르렀다.실제로 지난주 단양의 한 전원주택에서도 소방관들이 말벌집 제거에 나섰다. 불이 난 것도, 교통사고가 난 것도 아니었다. 주택 처마 아래 생긴 말벌집이 주민에게 위험이 될 수 있어 출동한 것이다.단양소방서 구조대 정지택 소방위는 "최근에는 벌집 제거를 비롯해 일상생활 속 다양한 위험에 대응하는 생활안전 출동도 많아지고 있다"며 "위험한 상황에서는 무리하게 직접 해결하려 하기보다 안전을 우선으로 판단해 달라"고 말했다.그는 소백산국립공원 등에서 등산을 즐기는 이들에게 "무엇보다 자신의 체력과 산행 능력을 과신하지 않는 것이 중요하다"며 "산행 전 날씨와 일몰 시간을 확인하고 지정된 등산로를 이용해야 한다"고 당부했다. 이어 "랜턴과 충분한 식수, 휴대전화 보조배터리 등 기본적인 안전장비를 준비하는 것도 사고 예방과 신속한 구조에 도움이 된다"고 말했다.동물 구조도 매년 100건 안팎으로 발생했다. 2021년 98건, 2022년 78건, 2023년 105건, 2024년 124건, 2025년 105건이다.'생활안전 출동'이라는 이름 아래에는 시민이 일상에서 겪는 온갖 위험이 담겨 있다. 과거라면 '소방서에 신고해도 될까' 망설였을 상황들이, 이제는 119의 업무 영역으로 들어온 것이다.단양소방서의 최근 5년 통계에서 가장 인상적인 숫자는 '4072'였다. 2025년 한 해 단양소방서가 출동한 구급 건수다. 같은 해 화재 출동은 174건이었다. 119는 불보다 사람을 훨씬 더 많이 만나고 있었다. 이제 119를 보는 시선도 달라져야 한다.구조대원은 산으로 오르고 실종자를 찾는다. 구급대원은 심장이 멈춘 환자에게 달려간다. 소방관들은 벌집을 제거하고 동물을 구조하기도 한다.그렇다고 화재 진압의 무게가 가벼워진 것은 아니다. 화재는 한 번 발생하면 인명과 재산에 큰 피해를 남기기에 여전히 소방의 핵심 업무다. 실제로 단양에서도 최근 5년간 매년 30~40건대의 화재가 났고 사망자와 부상자도 나왔다.다만 소방의 역할이 화재 진압만으로는 설명할 수 없을 만큼 넓어졌다는 것이다. 특히 단양처럼 고령인구가 많고 산악·수변 관광지가 많은 지역에서는 그 변화가 더 뚜렷할 수밖에 없다. 주민에게는 일상의 안전을 지키는 최후의 안전망이고, 관광객에게는 낯선 곳에서 사고를 당했을 때 가장 먼저 찾는 기관이다.늘어나는 업무에 맞춰 인력도 증가했다. 단양소방서 소방공무원은 2021년 140명에서 2025년 167명으로 늘었다. 2022년 137명으로 줄었다가 2023년 157명, 2024년 165명, 2025년 167명으로 다시 증가했다. 구조대원은 2021년 19명에서 2025년 22명으로 늘었고, 구급대원은 45명을 유지했다.소방서 차고에 줄지어 선 차량을 보면 119의 역할이 한눈에 들어온다. 화재를 진압하는 소방차만 있는 것이 아니다. 환자를 옮기는 구급차가 있고, 사고 현장에서 사람을 구하는 장비를 갖춘 구조 차량도 있다. 소방서의 모습 자체가 이미 '화재 진압기관'이라는 옛 이미지에서 벗어나 있는 셈이다.단양소방서 구급대 박시준 소방장에게 심정지 환자를 현장에서 만났을 때 '골든타임' 동안 어떤 과정으로 대응하는지 질문했다.그는 "심정지 환자를 만나면 현장에서 병원까지 심폐소생술이 중단되는 시간을 최소화하는 것이 가장 중요하다. 현장에 도착해 의식과 호흡을 확인한 뒤 심정지로 판단되면 즉시 심폐소생술을 시행하고, 자동심장충격기와 심전도 장비를 활용해 심장 리듬을 확인한다"고 말했다.이어 "필요한 경우 제세동과 기도 확보, 산소 공급 등 전문적인 응급처치를 시행하며 이송 중에도 환자 상태를 지속적으로 확인한다"며 "결국 신속한 신고와 목격자의 초기 심폐소생술, 구급대의 전문적인 처치가 끊김 없이 이어지는 것이 환자의 생존 가능성을 높이는 데 중요하다. 심정지 환자의 심장이 다시 뛰고 병원 치료로 이어질 때 구급대원으로서 큰 자부심을 느낀다"고 설명했다.숫자는 변화의 방향을 보여주지만, 그 숫자를 만들어내는 것은 결국 사람이다. 산악사고 신고가 접수되면 산으로 오르는 구조대원이 있고, 심정지 신고가 들어오면 구급차에 오르는 구급대원이 있다. 말벌집 신고가 들어오면 보호장비를 갖추고 현장으로 향하는 소방관도 있다.우리가 잠든 시간에도 이들은 출동을 준비한다. 그래서 이제 119를 바라보는 우리의 시선도 달라져야 한다. 119는 불을 끄는 곳만이 아니다.누군가 위험에 처했을 때 가장 먼저 달려가고, 누군가의 생명이 위태로울 때 마지막까지 곁을 지키는 곳이다. 단양소방서의 최근 5년 기록은 그 사실을 숫자로 보여주고 있다.'119=화재 진압'에서 '119=생명과 안전'으로. 단양의 119는 이미 그렇게 변하고 있다.