주말 텃밭 벌떼 소동에 나타난 해결사

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲벌들의 요새 보온박스6년전 꽁꽁 싸매뒀던 보온박스에 어떻게 벌집을 만들었을까. 대단한 벌들. ⓒ 김희 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲뜯어낸 벌집보온박스 안에서 들어낸 벌집..흰 부분이 벌이 알을 낳은것이라고 한다. 저기서 부화하면 벌이 된다고 어르신이 알려줬다. ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲부추꽃씨를 받아 내년에 심어볼 작정으로 베지않았다 ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲방풍나물 씨앗방풍나물도 내년에 씨를 수확해 심을 요량으로 그냥 두었더니 거뭇거뭇 영글었다 ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월말의 텃밭풍경(콩꽃)콩이 꽃이 보이고 이제 콩주머니가 영글어간다 ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월말의 텃밭풍경(단호박 더미)더운 여름을 잘 버티고 아직도 주렁주렁 단호박들이 달린다. ⓒ 김희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.