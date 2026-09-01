주말 텃밭 벌떼 소동에 나타난 해결사

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[관련기사 : 오전 9시, 팥빙수 주문에 놀란 카페 사장님]
몇 주 만에 다시 찾은 동생의 주말 텃밭, 며칠 전부터 동생이 꼭 같이 가야 한다며 신신당부한 데는 다 이유가 있었다. 지난 주말, 혼자 텃밭을 살피러 왔던 동생은 농막 벽면에서 기겁했다고 했다. 겨울철 정화조 관이 얼지 않도록 두껍게 싸매둔 보온 박스 안에서 벌들이 드나들어 혼쭐이 났다는 것이었다.
벌들에게는 숨바꼭질하기 딱 좋은 요새였던 셈이다. 멋모르고 박스 근처를 건드린 동생은 순식간에 윙윙거리며 날아오른 벌떼에 혼비백산 도망을 쳤고 결국 119에 신고해 벌 퇴치 조치를 했다고 말했다. 하지만 박스 안으로 드나드는 벌들을 눈으로 본 이상, 그냥 둘 수는 없는 노릇. 6년 전, 이 농막을 지으며 산골 추위에 혹여 정화조 관이 터질까 봐 온 정성을 다해 고정해 둔 박스였다.
8월 29일 우리는 아침 일찍 벌들의 요새를 철거하기 위해 밭으로 향했다. 혹시나 벌들이 또 튀어나올까 얼굴을 꽁꽁 싸매는 그물망 모자를 눌러쓰고 양손에는 두꺼운 고무장갑까지 야무지게 꼈다. 아직은 가시지 않은 더위지만 옷도 두껍게 껴입고 완전무장을 했다.
그런데, 박스 해체를 하기 위해 가장자리에 손을 대 뜯어내려는 순간 불길한 예감이 적중했다. 지난주 퇴치 작업으로 다 도망간 줄 알았던 벌들이 틈새로 무더기로 날아오르는 게 아닌가. 화난 벌들의 '윙윙' 소리에 우리 자매는 기겁해 도망쳤다. 그나마 만반의 준비를 했으니 망정이지, 만일 맨얼굴, 맨손이었으면 정말 큰일 날 뻔한 아찔한 순간이었다.
쿵쿵 뛰는 가슴을 진정하고 119에 신고하려는 찰나, 아침 산책을 다녀오시던 동네 분들이 그 모습을 목격하시고는 "벌이야? 그 집에 벌이 있어? " 물으셨다. 이웃분들에게 지난주부터 있었던 일을 털어놓았다. "뭘 119까지 불러, 기다려 봐" 뒷집 어르신이 허허 웃으시며 집에 다녀오시겠다고 했다. 잠시 뒤 어르신도 역시 완전무장을 하시고는 양손에 홈키파, 길쭉한 집게, 그리고 토치를 가지고 나타나셔서 우리 보고는 멀리 떨어져 있으라고 하셨다.
그러고는 벌들이 드나들던 틈새와 주변으로 홈키파를 한참 동안 사정없이 뿌리시더니 박스를 단번에 훅 뜯어내시는 게 아닌가. 그러고는 박스 안에서 꺼낸 벌집을 보고 우리는 기절초풍하는 줄 알았다. 어르신조차 눈이 휘둥그레지셨다. "어쩐지, 우리 집 과일나무에 벌들이 무진장 꼬이더니만, 이놈들이었구먼" "네? 벌들이 과일도 먹어요?"
어르신은 이런 상황이 낯설고 어리둥절한 우리 자매를 안심시키며 능숙하게 길쭉한 집게와 토치로 벌집을 깔끔하게 정리해 주셨다. 119를 부르려다 얼떨결에 뒷집 어르신의 도움으로 무섭기만 했던 벌들과의 소동은 그렇게 마무리되었다.
어르신이 다 정리해 주고 돌아서 가시며 손에 홈키파를 쥐어주셨다. "혹시 달아난 벌이 올 수 있어. 벌이 보이면 홈키파 뿌려." 무심하게 한마디 하시곤 집으로 돌아가는 어르신의 뒷모습을 향해 우리는 몇 번이나 감사하다고 인사를 했는지 모른다.
그렇게 어르신이 자리를 뜨고, 그제야 우리는 물러나는 더위가 반가운 텃밭으로 시선을 옮길 수 있었다. 한참 와보지 못한 사이 부추는 하얗고 예쁜 별 모양의 꽃을 피웠고, 방풍나물 꽃대도 어느새 거뭇거뭇하게 여물어 있었다. 내년 농사에 쓸 씨앗을 직접 받아 다시 심어보려고 일부러 베지 않고 그대로 두었는데, 주인이 오지 않아도 텃밭을 지키며 영글고 있었던 것이다. 벌집 소동이 끝나고 만난 텃밭의 풍경은 유난히 평화로웠다.
문득 어르신이 손에 쥐어준 홈키파 통을 내려다보았다. 지난 6년간, 이 텃밭은 우리 자매들에게 치유와 휴식을 주는 우리들만의 공간인 줄 알았다. 하지만, 텃밭에 온 불청객 벌떼들 덕분에 다시 한번 알게 됐다. 지금의 이 평화는 아무것도 모른 채 호기와 열정만으로 시작한 초보 농부들을 관심으로 지켜봐 준 이웃들이 있었기에 지킬 수 있었다는 것을 말이다.
그러고 보니 아침 산책길에 나선 이웃들은 늘 주말이면 텃밭을 가꾸러 오는 우리를 보며 정겹게 인사를 건네기도 하고 때로는 뼈가 되고 살이 되는 잔소리 같은 일침을 던져주곤 하셨다. 지난 6년이라는 세월 동안 이웃들은 한결같이 같은 시간에 산책하며 우리의 서툰 농사짓기를 다정하게 지켜봐 주고 있었다.
주인이 오지 않아도 텃밭을 지키며 꽃피운 부추꽃과 영근 방풍나물 씨앗처럼, 우리 자매도 이웃들의 따뜻한 시선과 인정을 받으며 초보 농부에서 진짜 농부로 성장하고 있는지도 모르겠다.
집으로 돌아오는 차 안에서도 우리의 대화 주제는 오늘 겪은 벌떼 소동과 고마운 이웃들의 이야기로 이어졌다. 동생과 나 누가 먼저랄 것도 없이 '다음 주말에 밭에 올 때 어르신께 홈키파와 맛있는 빵을 사다 드리자'라며 하루를 마쳤다. 씨앗도 익고, 이웃들의 인심도 넉넉한, 지나가는 여름 끝자락의 다음 주말 텃밭 일정이 벌써 기다려진다.
덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.