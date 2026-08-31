다큐멘터리 한 편을 보는 듯한 소설

큰사진보기 ▲팽나무 한 그루가 물 속에 서 있는 황석영 소설 <할매> 표지 ⓒ 창비 관련사진보기

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"이놈아, 어디 갔다 이제 오냐."

"괜찮아, 너는 그 자리에 씨를 뿌렸을 테니 봄이 오면 다시 만날 수 있을 거야."

한동안 거장의 소설을 펼쳐 들고는 고개를 갸웃거렸다. 소설이라기보다는 마치 <내셔널 지오그래픽> 다큐멘터리 한 편을 보는 듯한 기분이었다. 시베리아의 차가운 눈보라를 뚫고 날아온 개똥지빠귀 한 마리가 금강 하구의 빈터에서 죽음을 맞이하고, 그 몸이 녹아든 땅속에서 씨앗 하나가 싹을 틔우는 장면. 한참 동안 생태 보고서 같은 문장들을 읽다가 내가 집어 든 책의 표지를 다시 한번 확인했다. 황석영의 장편소설 <할매>(2025년 12월 출간)가 맞았다.책장을 넘겨 작가의 말을 읽어 내려가서야 비로소 무릎을 쳤다. 작가는 군산 하제마을의 팽나무, 그 나무가 견뎌낸 600년의 세월과 격동의 역사, 생명의 순환을 전하고 싶었던 것이다. 사라지는 것들을 향해 올리는 거대하고 거룩한 기도문이자, 역사의 다큐멘터리였던 셈이다.문득 잊고 지내던 어린 시절의 풍경이 떠올랐다. 우리 고향 마을 어귀에도 400년이 넘은 거대한 보호수 느티나무 한 그루가 서 있었다. 내가 태어나기도 훨씬 전부터 마을 사람들은 그 느티나무를 '할매'처럼 신성시했고, 매년 정월이나 이월이 되면 어김없이 동제(洞祭)를 지냈다.어렴풋한 기억 속, 동제 제사 차례가 된 달이면 집안에는 묘한 긴장감이 감돌았다. 불경스러운 것을 보지 않아야 하고 몸과 마음을 깨끗이 해야 한다며 육고기는 물론 생선 비린내조차 집에 들이지 않았다. 그 칼바람 부는 추운 겨울날, 어머니와 아버지가 냇가로 내려가 얼음처럼 차가운 물에 목욕재계하고 정성껏 제를 올리던 모습이 아련한 잔상으로 남아있다.나 역시 그 느티나무 그늘 아래서 공기놀이도 하고 땅따먹기도 하면서 자랐건만, 400년 세월 동안 그 나무가 통과해 온 유구한 역사에 대해서는 아는 바가 없었다. 그저 마을을 지켜주는 고마운 나무 정도로만 여겼을 뿐이다.군산 하제마을에 실존한다는 600년 된 팽나무를 모티브로 한 소설 속 '할매'를 읽어 내려가는 동안, 내 머릿속의 옛 느티나무가 오버랩되며 가슴 서늘한 울림이 밀려왔다. 인간의 기원과 염원, 그리고 아득한 시간의 겹들이 나이테처럼 얹혀 있었다.황석영 작가는 미군기지 용지로 결정되어 마을이 철거된 군산 하제마을의 서낭목 팽나무를 찾아가 막걸리 네 병을 부어드리고 소지(燒紙)를 올리며 소설을 쓰겠노라 서원했다고 한다.600년의 시간. 그것은 인간이 편의상 나누어 놓은 숫자에 불과할지도 모른다. 소설 속 '할매' 팽나무는 조선 건국 초기부터 우금치에서 스러져간 동학농민군, 일제강점기 수탈의 아픔, 미군기지 확장과 새만금 간척사업으로 파괴되는 갯벌의 절규까지 이 땅의 모든 비극을 온몸으로 품어냈다.특히 갯벌이 막히며 말라붙은 땅 위에서 조개들이 필사적으로 펄을 파고들다 입을 벌리고 죽어가는 장면, 미군 비행장 활주로 옆에서 어린 일본군 조종사들의 사격 표적이 되어 썩어 들어간 어린 팽나무의 비극을 읽을 때는 숨이 막혀왔다. 개발과 탐욕이라는 이름 아래 인간이 저지른 폭력이 얼마나 잔인한 것인지, 그로 인해 사라져간 수많은 생명의 숨소리가 서늘하게 다가왔다.그러나 소설은 비극에서 멈추지 않는다. 몽각 스님이 팽나무 아래 앉아 깨달았던 "나는 없다. 나무도 풀도 물도 바람도 돌도 모두 나와 같다"라는 구절처럼, 소설은 생사의 순환과 관계의 영원함을 말한다. 죽은 새의 몸에서 싹을 틔운 어린 나무가 겨울이면 죽어버린 작대기처럼 보이다가도 봄이면 어김없이 새 생명의 활기를 되찾듯, 모든 존재는 거대한 인연의 그물망 속에서 이어져 있다.책 속에서 마음을 울린 것은 팽나무가 마침내 건네는 마지막 일갈이었다.그 서늘하고도 따뜻한 한마디는 비단 소설 속 인물만을 향한 것이 아니었다. 자연을 등지고, 생명의 근원을 잊은 채 노추와 노욕이 넘쳐나는 시대를 살아가는 우리 모두를 향한 호통이자 안아주는 위로였다.앙상한 가지만 남은 채 물속에 서 있는 책 표지의 팽나무를 다시 바라본다. 비록 현실의 하제마을은 철조망에 갇히고 갯벌은 아파하고 있지만, 600년을 버텨온 할매 나무는 여전히 그 자리에서 씨앗을 뿌리고 있을 것이다. 오랫동안 잊고 살았던 우리 동네 어귀의 400년 느티나무에게, 그리고 이 땅에서 사라져간 모든 거룩한 생명들에게 뒤늦은 인사를 건네본다.