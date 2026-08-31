가네코 후미코가 100년 전 건넨 '바통'

큰사진보기 ▲관객과의 대화29일 열린 영화 <가네코후미코>세종 상영회에서 야마자키 쿠니노리 각본가(왼쪽 첫번째)와 하마노 사치 감독(왠쪽 두번째)이 관객과 대화하고 있다 ⓒ 박지영 관련사진보기

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"제가 알고 있는 후미코는 삶의 밑바닥을 살아왔고, 자신의 말로 치열하게 살았던 인물입니다. 일본 여성으로서, 일본 여성 감독이 만든 가네코 후미코라는 여성을 그리고 싶었습니다."

"박열과 후미코는 서로의 남자와 여자가 아니라, 각자 한 인간으로 관계를 맺고 동지로 함께 살아간 사이라고 생각합니다."

큰사진보기 ▲가네코후미코다실 입구세종시 부강면 가네코후미코다실 입구에 걸린 가네코후미코 사진 ⓒ 박지영 관련사진보기

"100년 전 일본이라는 국가에 혼자 맞서 싸운 후미코의 사상과 행동을 지금을 사는 여성들에게 어떻게 전할 수 있을까 고민했습니다."

"남성의 힘과 권력, 차별 속에서 힘을 갖지 못한 여성들이 어떻게 연대하며 헤쳐 나가는지 그리고 싶었습니다."

"지금의 여성들이 스스로 생각하는 힘을 사회로부터 빼앗기고 있다고 생각합니다. 어디에서 글을 쓰고 목소리를 내야 하는지조차 모르는 여성들도 많습니다. 후미코가 스스로 생각하고 자신의 발로 서서 존엄을 지켰던 마음을 현대의 여성들에게 전하고 싶었습니다."

"후미코를 핍박받은 피해자나 남성의 파트너로 대상화하지 않은 영화라서 더욱 좋았습니다."

"말하고 싶은 것을 말하고 표현하는 일을 계속해야 합니다. 소리를 내지 않으면 아무것도 변하지 않습니다. 싸우는 것을 두려워하지 않았으면 좋겠습니다."

큰사진보기 ▲가네코후미코다실 안 풍경가네코후미코다실에 후미코와 박열을 다룬 한국어, 일본어 서적이 전시돼 있다 ⓒ 박지영 관련사진보기

"여성들은 늘 누구의 아내, 누구의 누이 같은 방식으로 설명돼 왔습니다. 이 영화는 여성을 그 자체로 조명하고 여성 주체의 시선으로 바라본다는 점에서 가치가 있다고 생각했습니다."

큰사진보기 ▲가네코후미코다실 안 풍경가네코후미코가 어린시절을 보낸 세종시 부강면에 자리한 가네코후미코 다실 ⓒ 박지영 관련사진보기

가네코 후미코 서거 100주년을 맞아 지난 29일 세종여성플라자가 마련한 영화 <가네코 후미코, 무엇이 나를 이렇게 만들었는가> 세종 상영회가 열렸다. 상영 후에는 하마노 사치 감독과 야마자키 쿠니노리 각본가가 관객과 만나 영화 제작 과정과 후미코의 삶에 관해 이야기를 나눴다.국가권력에 맞선 사람, 박열의 동지이자 연인, 대한민국 독립유공자로 서훈된 일본인. 가네코 후미코를 설명할 때 따라붙는 말들이다. 영화는 그 수식어를 하나씩 걷어내고 묻는다. 가네코 후미코는 어떤 인간이었는가.영화는 후미코의 생애 전체를 따라가지 않는다. 사형 판결을 받은 뒤 무기징역으로 감형돼 여자형무소로 옮겨진 후, 1926년 7월 23일 숨진 채 발견되기까지 마지막 121일을 그린다.하마노 감독이 후미코의 영화를 만들어야겠다고 결심한 데는 이준익 감독의 영화 <박열>이 있었다. 일본에서는 <박열과 가네코 후미코>라는 제목으로 개봉한 이 영화를 본 하마노 감독은 박열의 활동은 잘 그려졌지만, 후미코의 사상과 열정은 충분히 드러나지 않았다고 느꼈다.후미코는 아버지가 출생 신고를 하지 않아 호적에도 오르지 못한 채 어린 시절을 보냈다. 아홉 살 무렵 조선에 사는 친척 집에 맡겨져 지금의 세종시 부강면에서 약 7년을 살았다. 이곳에서 가난과 학대를 겪고, 식민지 조선인이 받는 차별을 목격했다.일본으로 돌아간 뒤 사회주의와 무정부주의를 공부했고 박열을 만났다. 두 사람은 동지이자 연인으로 함께 살며 일본 제국주의와 식민 지배를 비판했다. 1923년 관동대지진 직후 체포된 두 사람에게 일제는 황태자를 겨냥해 폭탄 테러를 모의했다는 혐의를 씌웠다. 감독은 두 사람의 관계도 흔히 말하는 남녀관계로만 보지 않았다.한 관객이 두 사람의 관계를 더욱 밀도 있게 조명한 영화를 만들어 달라고 요청하자 감독은 "박열과 후미코를 한 쌍으로 만든 영화는 만들지 않을 것"이라고 답했다. 그 말은 이 영화가 후미코를 어디에 세우고 있는지 분명하게 보여줬다.후미코가 구치소에 있을 때는 면회와 편지 교환이 가능했다. 그러나 여자 형무소로 옮겨진 뒤에는 면회와 서신이 금지됐다. 마지막 121일 동안 무슨 일이 있었는지 보여주는 기록은 거의 남아 있지 않다고 한다.야마자키 쿠니노리 각본가는 약 50년 뒤 세상에 공개된 후미코의 단가에 주목했다. 그 가운데에는 죽기 직전에 쓴 것으로 추정되는 여덟 수와 고문 도구로 사용된 가죽 수갑에 관한 내용이 있었다. 제작진은 이 단가를 토대로 기록의 빈자리를 채웠다.영화가 후미코의 마지막 121일을 사실 그대로 재현한 것은 아니다. 남겨진 시와 당시 형무소의 조건을 바탕으로 그의 사상과 내면을 상상한 작품이다. 후미코의 죽음을 두고도 스스로 목숨을 끊었다는 주장과 일제에 의해 살해됐다는 주장이 함께 존재한다. 영화는 후미코가 스스로 죽음을 선택한 것으로 그린다. 감독은 여러 자료와 단가를 검토한 뒤, 자신의 삶과 죽음을 타인에게 맡기지 않으려 했던 후미코의 모습에 가장 가까운 결말이라고 판단했다고 설명했다.감독이 만들고 싶었던 것은 후미코의 일대기를 정리한 전기영화가 아니었다.영화에는 여자형무소의 간수들이 등장한다. 권력의 말단에서 후미코를 감시하지만, 같은 여성으로서 그의 고통과 존엄을 마주한다. 구체적인 행동으로 후미코를 구해내지는 못하지만 그를 죄수나 사상범이 아닌 인간으로 바라보기 시작한다. 감독은 이 영화를 통해 보여주고 싶었던 것 가운데 하나가 여성들의 연대였다고 했다.영화 후반부 후미코는 한 소녀에게 만년필을 건넨다. 카메라는 소녀의 손에 놓인 만년필을 한동안 비춘다. 감독은 그 만년필을 100년 전 후미코가 지금의 여성들에게 건네는 '바통'이라고 설명했다.관객 최수정씨는 영화 속 "내일의 나를 위해 현재의 나를 죽이지 않겠다"는 대사가 인상 깊었다고 말했다.한 학부모는 감독에게 미래를 살아갈 청년과 청소년들에게 어떤 말을 해주고 싶은지 물었다. 감독은 "자기 마음속에 언제든 터뜨릴 수 있는 폭탄을 품고 살아야 한다"고 답했다. 그가 말한 폭탄은 폭력이 아니라 침묵하지 않는 생각과 언어였다.감독은 50년 전 젊은 시절에도 '나는 나답게 살겠다'는 것을 목표로 삼았다고 했다. 그런데 50년이 지난 지금도 같은 말을 해야 하는 현실을 보며 자신은 그동안 무엇을 남겼는지 생각하게 된다고 말했다.이번 상영회는 아직 한국에 정식 배급되지 않은 영화를 세종 시민에게 소개한 자리였다. 홍만희 세종여성플라자 대표는 문경에서 열린 가네코 후미코 서거 100주년 기념행사에서 영화를 처음 봤다고 했다. 그 자리에서 감독을 만나 후미코가 어린 시절을 보낸 세종에서도 영화를 상영하고 싶다는 뜻을 전했고, 감독과 일본 배급사가 흔쾌히 응하면서 특별상영이 성사됐다.홍 대표는 영화를 세종으로 가져온 이유를 이렇게 설명했다.세종여성플라자는 앞으로 지역 여성의 역사를 연구하고 그 기록을 책으로 남기는 사업도 추진하고 싶다는 뜻을 밝혔다.상영회 다음 날, 후미코가 어린 시절을 보낸 세종시 부강면을 찾았다. '가네코 후미코 다실' 앞에는 점심을 먹으려는 사람들이 줄을 서 있었다. 40분가량 기다린 뒤에야 안으로 들어가 우동과 튀김을 주문할 수 있었다.벽 한가운데에는 한복을 입은 후미코의 커다란 사진이 걸려 있었다. 다른 벽에는 2018년 추서된 건국훈장 애국장 훈장증이, 책장에는 후미코와 박열을 다룬 한국어와 일본어 책들이 놓여 있었다. 후미코가 살았던 집과 묘소를 담은 사진도 보였다.손님들은 그 사진 아래에서 음식을 먹고 이야기를 나눴다. 백 년 전 이곳에서 가난과 학대를 견디며 살았던 한 소녀의 얼굴이 부강의 일상 속에 남아 있었다. 후미코는 자신을 여성이라는 틀에 가두는 시선을 거부했다. 그가 바란 것은 인간과 인간이 평등하게 만나는 일이었다.영화가 끝난 뒤에도 소녀의 손에 놓인 만년필이 오래 남았다. 후미코가 건넨 것은 대신 싸워 달라는 부탁이 아니었을 것이다. 자기 머리로 생각하고, 자신의 말로 쓰고, 필요할 때 침묵을 깨라는 요구에 가까웠을 것이다.백 년 전 후미코가 건넨 만년필은 이제 누구의 손에 놓여 있을까.