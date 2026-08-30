대홍수 사망 750명으로…네팔·중국, 3천명 실종자 구조 사력

큰사진보기 ▲네팔 누와코트 지구 데비가트에서 비쇼크 카델(43세, 왼쪽)이 돌발 홍수와 산사태로 파손된 자신의 집을 살펴보고 있다. 2026.8.30 ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

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이날 폭우로 추가 범람 우려…수위 상승에 구조대·주민들에 주의령100여명 생존 가능성 있는 발전소 터널에 진입로 뚫고 공기 주입도(하노이=연합뉴스) 박진형 특파원 = 네팔·중국 국경의 히말라야 산악지대를 휩쓴 대규모 홍수 발생 닷새째인 30일(현지시간) 양국 당국이 3천 명이 넘는 실종자 수색·구조 작업에 사력을 다하고 있다.특히 100명 이상이 갇혀 있는 것으로 추정되는 수력발전소 터널에 진입로를 뚫고 파이프를 통해 공기를 주입하고 있어 기적의 생환 소식이 전해질 수 있을지 주목된다.그러나 이날 내린 폭우로 강물 수위가 높아져 추가 범람 우려가 제기되는 데다가 전문 장비·역량 부족 등으로 인해 구조 작업에 어려움을 겪고 있다.네팔 재난관리청에 따르면 네팔 중부 바그마티주 일대를 덮친 대홍수로 이날 현재 네팔 내 사망자는 최소 734명, 실종자는 외국인 589명을 포함해 총 2천498명으로 집계됐다.중국 당국이 집계한 시짱(티베트)자치구 지역 사망자 16명, 실종자 546명(외국인 261명)과 합치면 이번 홍수 전체 사망자는 최소 750명, 실종자는 3천44명에 이른다.네팔 당국은 수력발전소 현장 11곳 이상에서 최소 933명의 작업자가 실종됐으며, 이 가운데 100여명이 터널 안에 고립된 채 생존해 있을 가능성이 있다고 보고 있다.다수의 작업자가 모여 있는 것으로 추정되는 트리슐리 3A 수력발전소에서는 네팔군 구조대가 전날 밤 토사에 파묻힌 터널 상부에 드릴을 이용해 진입로를 뚫는 데 성공했다고 수단 구룽 네팔 내무부 장관이 밝혔다.네팔 군 62명과 경찰 20명 등 총 82명으로 구성된 합동 구조대는 이 터널에 파이프를 설치해 공기를 주입하고 카메라를 투입하기 시작했다.하지만 이날 오전 2시께부터 쏟아진 폭우로 트리슐리강 수위가 상승하면서 이곳 굴착 작업 구역까지 물이 차올랐다고 네팔군 당국은 전했다.이와 관련해 네팔 재난관리청은 이날 오전 "라수와 지역 보테코시강(트리슐리강의 상류)의 유량이 더욱 불어났다는 정보를 입수했다"면서 수색·구조·구호 인력과 강변 지역 주민에게 각별한 주의를 요청했다.주민들에게는 이 같은 홍수 경보 메시지를 오전 내내 여러 차례 발송했다.게다가 대홍수로 강이 진흙·바위 등으로 막혀 생긴 불안정한 '자연댐 호수' 중 일부는 물이 빠르게 차올라 통제 불가능한 상태로 붕괴할 위험이 있다고 블룸버그가 전문가들을 인용해 보도했다.중국에서도 전날 밤 무인기(드론) 감시 결과 기존의 자연댐 호수에서 약 2.8㎞ 떨어진 지점에서 산사태가 발생, 새로운 자연댐이 만들어지는 것으로 확인됐다.이에 따라 시짱(티베트)자치구 지룽 통상구 인근의 긴급 구조 인력이 안전한 곳으로 대피했다.비라지 박타 슈레스타 네팔 에너지부 장관은 "여러 터널에서 구조 작업이 진행 중"이라면서 "악천후와 극도로 어려운 상황" 속에서도 작업을 계속하고 있다고 말했다.히말라야 지역의 고난도 터널 구조 작업에 풍부한 경험을 갖춘 인도는 터널 전문 구조대 11명을 네팔에 지원했으며, 중국도 터널 전문 구조팀 9명을 네팔에 파견했다.네팔 정부는 이들 외에도 수송용 대형 드론, DNA 검사키트, 시신 보관용 냉동고 등 수색·구조에 필요한 특수·전문 장비와 인력 등의 지원을 국제사회에 요청했다.시시르 카날 네팔 외교부 장관은 헬기로만 접근 가능한 여러 피해지역에 긴급 구호물자를 공급하기 위해 중량물을 나를 수 있는 드론을 찾고 있다고 밝혔다.또 하루에만 수백구가 수습되는 희생자 시신 부패를 막고 유족의 신원 확인을 위해 냉동 시설과 DNA 검사키트를 비롯한 법의학 장비와 인력 등 전문적인 지원이 필요하다고 설명했다.네팔 정부는 대홍수 피해 복구비로 약 40억∼50억 달러(약 5조5천억∼6조9천억원)가 필요할 것으로 추산한다. 최대 추정치인 50억 달러는 네팔 전체 경제 규모의 10%에 가까운 큰 금액이다.카날 장관은 "피해 규모를 조사한 뒤 (복구) 계획을 수립할 예정이지만, 우선 국제사회에 지원을 요청하고 있다"고 말했다.이에 미국과 캐나다는 각각 약 360만 달러(약 50억원), 유럽연합(EU)은 250만 달러(약 34억5천만원), 영국은 500만 파운드(약 93억8천만원) 규모의 인도적 지원을 약속했다.유엔은 250만 달러의 긴급 지원 자금을 집행했고, 국제적십자·적신월사연맹(IFRC)은 100만 달러(약 13억8천만원) 이상을 네팔 지원에 배정하는 한편 3천100만 달러(약 428억원) 규모의 긴급 모금을 시작했다.이런 가운데 한국 정부합동 신속대응팀과 두산에너빌리티도 이날 네팔군 당국의 헬기 운항 허가가 나오면 임차 헬기 각각 1대씩 2대를 띄워 실종된 한국인 9명을 찾기 위한 수색 작업에 나설 방침이다.또 수색용 드론도 현지 당국의 허가를 받아 필요시 수색에 투입할 것이라고 당국자가 전했다.jhpark@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>