6개 부처 장관 인사 발표에 국힘 "좌클릭·방탄 개각, 실망"

큰사진보기 ▲청와대는 이재명 대통령이 30일 경제부총리 겸 재정경제부 장관을 포함한 6곳의 장관 후보자를 지명했다고 밝혔다. 윗줄 왼쪽부터 재정경재부 장관 후보로 지명된 이형일 1차관, 법무부 장관 후보로 지명된 더불어민주당 김승원 의원, 국방부 장관 후보로 지명된 강신철 전 연합사 부사령관. 아랫줄 왼쪽부터 성평등가족부 장관 후보로 지명된 기본소득당 용혜인 의원, 국토부 장관 후보로 지명된 홍지선 2차관, 중소벤처기업부 장관 후보로 지명된 민주당 이소영 의원. 2026.8.30 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 27일 경기 고양시 소노캄 고양에서 열린 2026 국민의힘 국회의원 연찬회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲'보완수사권 폐지' 형소법 개정안 제안설명하는 김승원 법사위 간사국회 법제사법위원회 여당 간사인 더불어민주당 김승원 의원이 7월 30일 국회에서 열린 7월 임시국회 제3차 본회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안에 대해 제안 설명하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

국민의힘은 30일 이재명 대통령이 단행한 법무부 등 6개 부처 장관 인사를 두고 "민심과 정반대로 가는 좌클릭·방탄 대리인 개각"이라고 평가하며 핀셋 검증을 예고했다. 특히 김승원 더불어민주당 의원의 법무부 장관 지명에 대해 "공소 취소 전격 돌입 선언"이라며 추후 있을 인사청문회에서 "조목조목 추궁할 것"이라고 했다.국민의힘은 이날 최보윤 수석대변인 명의 논평에서 "국민이 요구한 쇄신은 국정 기조의 전환이었다"면서 "돌아온 답은 좌클릭과 방탄, 이 두 단어가 전부"라고 했다.이어 이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관 지명자에 대해 "대통령과 정책실장이 그어놓은 선 안에서만 움직일 집행자일 뿐"이라며 "전 세계가 AI 패권에 사활을 거는 이 순간, 성장에서 분배로 국정의 무게중심을 트는 것은 시대를 거스르는 역주행"이라고 꼬집었다.김승원 법무부 장관 지명자에 대해서는 "이 대통령 공소 취소 모임의 핵심 인사"라며 "법무부를 대통령 방탄의 마지막 퍼즐로 채우겠다는, 무도한 대국민 선언이나 다름없다"라고 비판했다.그러면서 "국민이 요구한 건 새 얼굴이 아니라 새 방향이었다. 정부는 방향은 그대로 둔 채 얼굴만 바꿔치기했고, 국민의 기대를 이번에도 여지없이 저버렸다"라며 "국민의힘은 청문회에서 투명한 인사 검증과 촘촘한 정책 검증으로, 국민 눈높이에 맞지 않는 인사를 반드시 걸러내겠다"라고 강조했다.장동혁 대표도 페이스북에서 "법무부 장관에 '대장동 변호인' 출신 김승원 의원을 지명했다. 소위 '공소 취소 모임' 공동대표를 맡았던 인물"이라며 "결국 본인 재판 취소에 총대를 멜 법무부 장관을 낙점한 것"이라고 직격했다.김 의원을 두고는 "민주당 법사위 간사로 검찰의 보완수사권 완전 박탈까지 주도했다"라며 "법안 상정 안 했다고 국회의장을 'GSGG(주-비속어를 연상시키는 표현)'라고 부른 전력까지 있으니, 대통령 시키는 대로 거침없이 나갈 것"이라고 비꼬았다.경제부총리와 국토교통부 장관에 현직 차관이 임명된 데에 대해서는 "경제 정책과 부동산 정책, 1도 바꾸지 않겠다는 선언"이라며 "말 잘 듣는 관료 출신 장관 방패로 앉혀놓고 이 대통령 마음대로 하겠다는 것"이라고 주장했다.장 대표는 그러면서 "(이번 인사에) '친문'에 '조국'까지 양념 치듯 섞었다. 지지율 폭락하니 '문조털래유(문재인·조국·김어준·정청래·유시민을 이르는 멸칭)'에게 살려달라고 구조 신호 보내는 건가?"라며 "국민의힘은 국회 인사청문회에서 조목조목 잘못된 인사를 추궁할 것"이라고 예고했다.정점식 원내대표도 "그동안 대대적 인적 쇄신을 통한 국정 기조 전환을 요구해 온 야당으로서 대단히 실망스럽다"라며 "민생 살리기 개각과는 거리가 멀고, 집권 2년 차 국정 기조는 오로지 '공소 취소'임을 확인한 국정 테러 개각"이라고 비판했다.특히 김승원 의원의 법무부 장관 지명을 "공소 취소 전격전 돌입 선언"이라고 평가했다. 정 원내대표는 "김승원 의원은 지난 민주당 의원 워크숍에서 서영교 법사위원장과 함께 공소 취소 특검 추진을 공식 선언했다"라며 "이재명 대통령의 재판을 삭제하기 위해 공소 취소 특검의 선봉장을 장관직에 세워두겠다는 것"이라고 했다.임이자 정책위의장은 경제부총리와 국토부 장관 교체를 "이재명 정부가 기존 정책 실패를 자인한 것"으로 봤다. 그는 "지난 경제와 부동산 정책들이 시장을 왜곡하고 국민의 삶을 벼랑 끝으로 몰았는지부터 처절하게 분석하고, 실패한 경제 정책 기조를 근본적으로 뜯어고치라"라고 주문했다.주진우 의원도 "대장동 변호인 출신 김승원이 법무부 장관을 하겠단다. 이재명 공소 취소를 맹세한 대가가 아니겠는가?"라며 "이재명 지지율은 더 폭락할 것"이라고 전망했다.나경원 의원은 김용범 청와대 정책실장의 유임을 문제 삼았다. 그는 "탈영 의혹, 빈 총 경계, 한미동맹 파탄 등 안보 파탄 안규백 국방부 장관, 실패한 부동산 정책의 김윤덕 국토부 장관은 교체됐지만 이 정부의 도박판 주식시장과 징벌적 규제와 세금으로 징계판 부동산 시장을 설계한 김용범 실장은 유임이란다"며 김 실장 즉각 경질을 요구했다.한편 한동훈 무소속 의원은 용혜인 성평등가족부 장관 지명자를 겨누기도 했다. 한 의원은 용 지명자를 "▲ 보완수사 폐지에 감개무량하다며 앞장선 사람 ▲ 비동의간음죄 도입에 앞장선 사람 ▲ 동성혼 제도를 법적으로 도입하는 데 앞장선 사람 ▲ 사적인 가족 여행에 국회의원 귀빈 대접 받은 사람"이라고 지칭했다.한 의원은 또 용 지명자가 장관이 돼도 국회의원직을 유지한다는 내용의 언론 보도를 공유하면서 "무슨 회장 딸이냐"라며 "비례 의원은 사퇴하는 역사니, 확립된 관행이니 하는 게 자기한테만은 상관없다는 것"이라고 지적했다.그러면서 "성평등가족부는 불공정과 특권의식을 깨는 것을 임무로 하는 곳인데, 용혜인 후보자는 불공정과 특권의식의 상징"이라며 "이재명 대통령이 '욕받이 희생타'로 던진 게 아니라면, 국민들 더 분노하시기 전에 철회해야 한다"라고 했다보수 야권의 비판이 계속되자 민주당은 김성회 원내대변인 명의의 서면 브리핑을 내고 진화에 나섰다. 특히 법무부 장관에 지명된 김승원 의원을 두고 장동혁 대표 등이 "대장동 변호인 출신"이라고 공세를 편 것을 두고는 "사실이 아니"라고 반박했다.구체적으로는 "김승원 후보자는 대장동 사건을 변호한 사실이 없다. 지난 2015년 법무법인 선임 파트너의 요청으로 남 모 변호사 사건과 관련해 사건 초기에 단 한 차례 접견한 것이 전부"라며 "이는 2021년 당시 언론 보도를 통해서도 확인된 내용"이라고 했다.이어 "장동혁 대표에게 묻는다. 사실관계에 대한 최소한의 확인도 없이 근거 없는 주장을 되풀이하는 이유가 무엇인가? 판사 출신의 제1야당 대표가 사실 확인조차 하지 않은 채 거짓 선동으로 국민을 호도하는 것은 매우 무책임한 행태"라고 말했다.그러면서 "장 대표는 근거 없는 후보자 흠집 내기를 즉각 중단하고 자신의 발언을 바로잡아라. 후보자에 대한 검증은 인사청문회에서 객관적인 자료와 사실에 근거해 이뤄져야 한다. 그것이 법조인 출신 당대표로서 국민 앞에 보여야 할 최소한의 책임"이라고 했다.