서·논술형 수능 전환, 반대도 없었지만 시급 추진도 없었다

큰사진보기 ▲국가교육위는 29일과 30일 1박2일에 걸쳐 경기 화성시에 있는 한 연수원에서 ‘국민과 함께 그리는 미래 대입제도’란 주제의 국민참여위 숙의 토론을 벌였다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국교위는 29일과 30일 1박2일에 걸쳐 경기 화성시에 있는 한 연수원에서 ‘국민과 함께 그리는 미래 대입제도’란 주제의 국민참여위 숙의 토론을 벌였다. 사진은 제 17조가 숙의 내용을 정리한 내용. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

"초등교육부터 장기적 플랜(계획)을 가지고 교사 역량, 교육 환경개선이 선행되고 점진적으로 도입해야 한다."(3조)

"공정성과 객관성을 담보하기 위해 전문 채점관 양성, 인공지능(AI), 단계적 준비가 필요하다."(6조)

"사회적 합의, 평가 주체의 다양화와 역량 강화 그리고 채점 시스템의 정교화가 필요하다."(8조)

"신뢰성, 객관성, 공정성 확보가 가능한 채점 시스템과 이에 필요한 충분한 재원과 지원 프로그램을 마련하여 점진적으로 도입해야 한다."(10조)

"공정성과 신뢰도를 확보하며 수업, 채점 체제까지 점진적으로 전환해야 한다."(13조)

"교육 현장의 합의를 바탕으로 내신부터 수능까지 그 비율을 점진적으로 확대해 나가야 한다."(15조)

학생의 점수를 할당하거나 대학 입학을 결정하는 등 고위험 의사결정을 내릴 때 왜 AI로 인간을 대체해서는 안 되는지 학생들이 이해하도록 돕는다.

큰사진보기 ▲국교위는 29일과 30일 1박2일에 걸쳐 경기 화성시에 있는 한 연수원에서 ‘국민과 함께 그리는 미래 대입제도’란 주제의 국민참여위 숙의 토론을 벌였다. ⓒ 국가교육위 관련사진보기

최근 논란이 된 서·논술형 대학수학능력시험(수능) 등 평가·입시 체제 전환에 대해 국가교육위원회(국교위) 국민참여위 숙의 토론회 다수 참가자가 "추진하더라도 점진적으로 해야 한다"라고 입을 모았다. "시급하게 추진해야 한다"는 의견은 없었다. 국교위 주요 관계자도 "충분한 시간을 두고 추진할 것"이라고 <오마이뉴스>에 밝히는 등 태세 전환에 나섰다.국교위는 29일과 30일 1박2일에 걸쳐 경기 화성시에 있는 한 연수원에서 '국민과 함께 그리는 미래 대입제도'란 주제의 국민참여위 숙의 토론을 벌였다. 이 숙의 토론에는 전체 500명의 국민참여위원 가운데 180명이 참여했다. 참여자 중에는 고등학생 10명도 포함되어 있다. 차정인 국교위원장도 이틀간 행사장에 앉아 숙의 내용을 받아 적었다.30일 오후에는 참여위원들이 '서·논술형 평가 체제 전환 시'와 '현행 평가 체제 유지 시'로 나눠 개선 방안을 집중하여 토의했다. 24개 조로 나눠서다.이 토의 결과 다수의 조에서 '서·논술형 평가 체제 전환 시' 개선 방안에 대해 "점진적으로 진행해야 한다", "충분한 숙의 과정이 필요하다"는 의견을 내놨다. 서·논술형 평가 체제 전환에 대해 반대하는 의견도 없었지만, 시급하게 추진해야 한다는 의견도 없었다. 이날 오후 1시부터 진행된 24개 조의 발표 결과를 직접 확인한 결과다.17조는 발표에서 "서·논술형 평가 체제 전환 시 점진적 도입이 필요하다"라면서 "공청회, 여론조사, 연구 결과 등 근거 마련이 필요하다"라고 제안했다. 19조도 "성급한 서·논술형 평가 체제 전면 도입을 지양하고 충분한 준비와 시범 운영을 통해 평가의 공정성과 객관성을 검증해야 한다. 다른 대부분의 조도 '점진적', '단계적' 추진을 주문했다는 점에서 내용이 비슷했다.이날 숙의 토론에서는 '서·논술형 수능'에 대한 채점 방식으로 제안된 'AI 채점'에 대한 우려 목소리도 많이 나왔다.조별 논의 결과 판을 살펴보니, 한 참여위원은 "채점 AI가 공정하겠느냐? 다양한 생각을 평가해야 하는데 어떻게 할 수 있겠느냐?"라고 의문을 내놨다. 또 다른 참여위원도 "AI를 평가 보조에 활용하겠다고 하지만, 평가 교사와 학생 사이에 이견이 있을 때 해결 방안은 무엇이냐?"라고 우려를 나타냈다.또 다른 참여위원도 "AI 채점으로는 반영 못 하는 부분이 있을 것인데 결과에 대한 책임은 결국 교사가 지게 될 것"이라고 우려했다. 다른 참여위원도 "AI를 채점에 과도하게 활용하게 되면 AI가 원하는 인재상을 뽑게 되는 것은 아니냐"라고 비판했다.이와 관련, <오마이뉴스>는 유네스코(유엔 교육과학문화기구)가 2024년 발표한 '학생을 위한 AI 역량 체계'(AI Competency Framework for Students) 보고서를 살펴봤다.이 보고서에서 유네스코는 "학생을 교육할 때 AI 사용 시 인간 책임성이 인간의 권리와 존엄성을 지키는 데 왜 필수적인지 토론을 이끈다"라면서 다음처럼 강조했다.한 교육 전문가는 <오마이뉴스>에 "대입에서 AI 채점을 활용하는 나라는 전 세계적으로 확인된 곳이 없고, 추진하려다 실패한 나라만 확인된다"라면서 "국가교육위가 'AI 채점'이라는 장밋빛 환상에 빠져 성급한 판단을 하면 매우 위험한 상황을 초래할 것"이라고 짚었다.한편, 국교위 주요 관계자는 <오마이뉴스>에 "국민들 가운데 일부는 국교위가 서·논술 평가 체제 전환을 성급하게 추진하는 것으로 오해하고 있는 것 같다"라면서 "국교위는 앞으로 이 문제에 대해 충분한 시간을 두고 국민 숙의와 동의 과정을 거쳐 추진할 것"이라고 밝혔다. '내년 3월에 발표할 중장기교육발전계획 추진 일정과도 별도로 충분한 시간을 갖겠다는 뜻이냐?'는 물음에 대해서도 "이 문제까지 포함해서 검토할 수 있을 것"이라고 밝혔다.국교위는 오는 4일 임시 본회의를 열어 서·논술형 평가 체제 변경에 대해 마라톤 회의를 열 예정이다. 국교위 위원 11명이 '충분한 내부 논의'를 요구한 데 따른 것이다.