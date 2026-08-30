아이들에게 잿더미와 흙탕물을 물려줄 순 없다

큰사진보기 ▲제3회 생명의 편에 선 사람들 전국대회의 첫 순서는 위령제였다. 스러져간 생명들을 향해 절을 올리는 모습. ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲성미산학교 합창단의 ‘같이 살자’ 노래 공연 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제3회 생명의 편에 선 사람들 전국대회에 모인 현장의 깃발들. ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲제3회 생명의 편에 선 사람들 전국대회에서 사람들이 구호를 외치고 있다. ⓒ 이경호 관련사진보기

지난 29일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞 도로에 150여 명의 사람들이 모여들었다. 세 번째로 열린 '생명의 편에 선 사람들' 전국대회다. 가덕도·새만금·제주에서 신공항에 맞서고, 설악산과 지리산에서 케이블카를 막아서고, 청양 지천과 홍천 풍천리에서 댐과 양수발전소에 반대하며, 4대강의 재자연화를 요구해 온 전국의 시민사회단체들이 한자리에 섰다. 이들은 이날 '생명생태비상시국'을 선언하고, 이재명 대통령을 향해 3대 메가프로젝트를 비롯한 전국의 난개발을 즉각 중단하라고 촉구했다.대회는 개발로 사라진 생명을 위로하는 위령제로 문을 열었다. 대규모 공사가 벌어지는 지역에 깃들어 살던 생명들의 이름이 하나씩 불렸다. 갯벌에서, 숲에서, 기후재난과 개발과 산업의 현장에서 지금 이 순간에도 이름 없이 스러지는 존재들이었다. 애도문이 낭독되었고, 참가자들은 천천히 무릎을 꿇으며 두 번 절을 올렸다.위령제 이후에는 깃발들의 짧은 행진이 있었다. 어어서는 정신혜 국악연주자의 피리와 태평소가 울렸고, 비건합창단 '사자후'와 성미산학교 학생들의 합창이 이어졌다. 학생들이 부른 노래의 제목은 '같이 살자'였다. 태어나 자라 이 땅을 함께 나눌 이들에게 물려줄 것이 잿더미와 흙탕물이어선 안 된다는 다짐이, 어린 목소리 위로 겹쳐졌다.현장 활동가들의 발언이 뒤를 이었다. 새만금신공항백지화공동행동 오동필 집행위원은 대규모 철새도래지이자 멸종위기종의 서식지인 수라갯벌을 훼손하면서, 전국의 공항이 적자를 면치 못하는데도 조류 충돌 위험을 무릅쓰고 공항을 짓는 것은 "미친 짓"이라고 절규했다.가덕도신공항반대시민행동 김현욱 집행위원은 활주로 위로 쏟아질 조류 충돌의 위험이 탑승객의 안전만이 아니라 수많은 날갯짓을 학살하겠다는 선언과 다름없다며, 이것은 "명백한 생태학살이자 예견된 중대재해"라고 목소리를 높였다. 무안공항 참사가 드러낸 위험이 여전히 그대로라는 지적이었다. 그는 이날 다른 자리에서, 최근 네팔의 참사 영상을 보며 "부산 가덕도를 보는 듯했다"고 말하다 끝내 눈물을 보이기도 했다.케이블카를 막아서는 목소리도 이어졌다. 케이블카반대설악권주민대책위 김동일 위원장은 설악산 오색케이블카의 즉각 중단과 함께, 보존과 보전의 원칙 아래 지정된 국립공원 안에서 더는 대규모 개발이 없다는 선언으로 답하라고 대통령에게 요구했다. 지리산지키기연석회의 정정환 집행위원은 생명의 땅 지리산을 온전한 모습으로 지켜내겠다며 끝까지 함께 싸우겠다는 결의를 밝혔고, 황령산지키기범시민운동본부 이성근 공동집행위원장은 사법부의 판단을 존중해 부산 황령산 개발을 전면 재검토하라고 촉구했다.4대강 재자연화와 신규 댐·양수발전소를 향한 발언도 나왔다. 마창진환경운동연합 임희자 공동대표는 가습기 살균제 사태를 언급하며, 녹조가 창궐한 낙동강에서도 보 개방을 망설이는 정부를 규탄했다. 또 하나의 환경 비극이 되풀이되어야만 정부가 움직이겠느냐는 물음이었다. 보철거를위한금강낙동강영산강시민행동 문성호 공동대표는 "국가의 존재 이유 가운데 가장 큰 것은 국민의 생명과 안전을 지키는 일"이라며, 다시 광장에서 국민을 우롱하는 정부에 책임을 묻겠다고 밝혔다.신규 댐 예정지로 발표된 청양 지천에서 온 지천댐반대대책위원회 김명숙 대표는 밀실에서 졸속으로 진행된 공론화위원회를 인정할 수 없다며, 윤석열 정부에서나 있을 법한 일이 이재명 정부에서 벌어지고 있다고 질책했다. 홍천풍천리양수발전소건설반대위원회 이창후 총무는 "절차와 법이 마을을 짓누르면 그것은 정의가 아니다"라며 착공 중단과 사업 백지화를 요구했다. 지리산지하수지키기공동행동 민병권 대표는 "기업에게 지하수는 돈벌이일지 몰라도 우리에게는 생명"이라며 지리산 삼장면의 싸움에 함께해 달라 호소했고, 낙동강하구지키기전국시민행동 박상현 공동집행위원장은 대저·엄궁·장낙대교 등 낙동강 3교 건설의 중단을 촉구했다.대회는 생명생태비상시국선언문 낭독으로 마무리됐다. 선언문은 이재명 정부의 환경정책을 '낙제'로 규정하며, 개발 성장 일변도의 정책 때문에 전국의 산과 강, 바다와 하늘이 죽음으로 내몰렸다고 비판했다. 멸종위기종과 천연기념물, 국립공원과 습지보호구역을 지키기 위해 만든 법적·제도적 장치들이 의미를 잃었고, 기후에너지환경부는 개발을 규제하기는커녕 '개발지원부'로 전락했다는 것이다. 참가자들은 3대 메가프로젝트의 전면 중단과 재검토, 신공항·케이블카·댐 건설의 중단, 낙동강 보 개방과 4대강 재자연화의 조속한 이행을 요구했다.이들이 짚은 것은 결국 하나로 이어진다. 개발이 갯벌과 숲을 밀어내는 일, 공장식 축산이 동물을 가두고 죽이는 일, 전쟁이 인간과 비인간과 땅을 함께 무너뜨리는 일—생명을 향한 폭력은 서로 닮아 있다. 정부는 참사가 있는 곳에 위로의 문장을 보내면서, 다른 한편으로 태어날 생명들의 미래를 앞당겨 써버리는 '더 많은 개발'을 밀어붙인다. 그만 파헤치고, 그만 쫓아내는 일부터 시작하라는 것이 이날 청와대 앞에 모인 이들의 요구였다.선언문의 마지막 문장은 이렇게 맺는다. 자본의 수치나 가격표로 표현할 수 없는 생명의 가치를 다시 세우겠다고, 말하지 못하는 생명의 권리와 자본의 폭력에 생존권을 위협당하는 주민들의 권리를 위해 끝까지 싸우겠다고. 선언문 안에도 울음이 고여 있는 듯했다. 울음 곁으로 숱한 몸들이 모일 것이라는 질긴 다짐 같기도 했다.