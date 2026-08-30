전남광주시, 국립의대 후보에 순천대 선정

큰사진보기 ▲브리핑하는 민형배 전남광주통합특별시장. 자료사진. ⓒ 김형호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국립의대 신설 후보대학 선정 심사 결과표전남광주통합특별시가 전남광주연구원에 의뢰해 진행한 국립의대 신설 후보대학 선정 심사 결과표. 5개 심사 분야는 순서대로 의대신설 추진 체계, 의대 교육시설 확보 계획, 교육(부속)병원 확보 계획, 의대 교원 확보 계획, 의대 및 교육병원 역할과 책임이다. 이는 교육부가 지난 6일 자 공문 '지역의과대학 신설을 위한 추진계획서'에 명시한 8개 항목 중 지자체 작성분을 제외한 5개 항목이다. ⓒ 전남광주통합특별시 제공 관련사진보기

전남광주통합특별시가 국립의대 신설 후보대학으로 국립순천대학교를 선정해 정부에 추천하기로 했다.민형배 전남광주통합특별시장은 30일 오후 광주청사에서 브리핑을 열고 "국립의대 신설 후보대학으로 국립순천대를 교육부에 추천하기로 했다"고 밝혔다. 민 시장은 "(통합특별시는) 선정대학과 함께 국립의대 설립 추진 계획서를 작성해 정부에 제출하겠다"고 덧붙였다.이어 시민들을 향해 "국립의대를 실제로 우리 지역에 세우는 일에 힘을 모아야 한다. 국립의대 신설이라는 공동의 목표를 향해 함께해 달라"고 호소했다. 또한 "후보 대학으로 선정되지 않은 대학(목포대)과 지역에는 별도 지원 방안을 마련해 조만간 발표하게 될 것"이라며 "통합특별시 어디에 살든 제때 필요한 치료를 받을 수 있는 지역 완결형 의료체계를 갖추겠다"고 말했다.이번 후보 대학 선정을 위한 평가는 시 산하 전남연구원이 맡았다. 전남연구원은 교육부가 6일 자 공문 '지역의과대학 신설을 위한 추진계획서'에서 명시한 8개 항목(분야) 중 지자체 작성분을 제외한 5개 항목으로 평가를 진행했다. 의대신설 추진 체계, 의대 교육시설 확보 계획, 교육(부속)병원 확보 계획, 의대 교원 확보 계획, 의대 및 교육병원 역할과 책임이다.심사위원은 광주·전남·전북을 제외한 관련분야 후보군 55명의 풀을 먼저 확보하고, 이해충돌 여부 확인, 우선 순위 결정 뒤 후보 개별 연락을 통해 8명을 선정했다. 이후 대학 측이 제출한 서류와 대학 측 발표 내용을 토대로 심사를 진행했다.그 결과, 순천대가 89.15점, 목포대가 87.85점을 받아 순천대가 국립의대 신설 후보대학으로 선정됐다. 민 시장은 질의 응답에서 "대부분 항목에서 점수가 비슷했으나, 교원 확보 계획에서 차이가 발생했다"고 덧붙였다.이번 대학 결정은 전남광주시가 정부에 추천할 후보 대학을 결정한 것으로, 정원 배정 등 실제 국립의대 신설 관련 결정은 교육부의 최종 판단이 남았다.민 시장은 이와 관련해 "(경북 지역 대학과) 경쟁하는 구조다. 국립의대가 전남에 어느 정도 규모로 신설될지 확정된 게 없다. 다만 저희는 정원 100명으로 신청할 것"이라고 밝혔다. 현재 경북 지역과 2030년 신설 의대 정원 100명을 놓고 경쟁하는 상황으로, 최종 판단은 교육부가 내리게 된다는 설명이다.앞서 교육부는 지난 20일까지 목포대와 순천대의 대학 통합을 전제로 통합의대 소재지 등을 담은 의대 설립계획서 제출을 안내했다. 그러나 의대 소재지를 둘러싼 대학 간 이견으로 단일안 마련이 결렬되자, 시는 마감일에 의대 설립계획서 대신 지자체 의견서 제출로 방향을 선회했다.이에 교육부는 지난 26일 전남광주시에 목포대와 순천대 중 신설 국립의대 후보 대학 한 곳을 선정해 30일까지 추천해달라는 공문을 보냈다.시는 전남연구원을 평가 전담기관으로 지정하고 두 대학에 의대 신설계획서를 제출하도록 했다. 이어 전남연구원의 평가 결과를 토대로 후보 대학을 선정해 교육부에 추천한다는 방침도 밝혔다.교육부의 국립의대 신설은 '의과대학 없는 지역에 의과대학 신설 추진'이라는 이재명 정부의 국정과제에 따른 것이다. 이 과정에서 교육부는 2030년 지역 의과대학 정원으로 제시한 100명의 배정 후보지로 경북과 전남광주(옛 전남)를 선정했다. 경북도는 지난 20일 국립 경국대에 의대를 신설하겠다는 계획서를 제출하며 정원 50명 배정을 요청한 것으로 알려졌다.