청와대 '대법관 재제청'에 국힘 "대통령 탄핵 사유"

국민의힘은 청와대의 손봉기 대법관 후보자 임명동의안 국회 제출 거부와 재제청 요구를 두고 "대통령 탄핵 사유"라며 연일 공세에 나섰다. 민주당은 조희대 대법원장이 '대통령 패싱' 논란을 일으켰다고 보고 오는 31일 국회 법제사법위원회 긴급 현안 질의 출석을 요구했는데, 조 대법원장이 이를 거부하자 규탄 목소리를 높였다.
나경원 국민의힘 의원은 30일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 취재진과 만나 "조 대법원장에게 재제청을 요구한 청와대의 행위는 명백한 직권남용이고 대통령 탄핵 사유"라고 주장했다. 이어 "대법관 임명은 헌법 제104조에 따라 대법원장의 제청, 국회의 동의, 대통령의 임명 순서로 진행된다"라며 "청와대가 재제청을 요구할 권한은 법 어디에도 없다"고 했다.
그는 또 "(정부·여당에서는) 협의, 관행 등을 이야기하는데, 관행을 파괴하는 건 이재명 정권"이라며 "민주당이 (대통령 권한대행을 하던) 한덕수 전 국무총리에 대해 헌법재판관 임명권을 행사하지 않은 걸 탄핵 사유로 삼은 논리를 그대로 적용해 보라"라고 했다.
그러면서 "(이 정부는) 당 대표도 새천년 NHK (사건 당사자인) 김민석씨를 지명하고, 대법관도 지명한다. 이건 삼권분립이 아니라 삼권통일의 독재 국가"라고 목소리를 높였다.
하루 전인 지난 29일 장동혁 국민의힘 대표도 페이스북에 이 대통령의 손봉기 대법관 후보자 재제청을 언급하며 "탄핵 사유"라고 주장했다. 장 대표는 "이 문제의 본질을 가장 잘 지적한 발언"이라며 2023년 6월 박지원 더불어민주당 의원의 언론 인터뷰 발언을 인용했다.
당시 박 의원은 '대법원장의 대법관 임명(제청)은 존중되어야 한다', '대법관 임명할 때 누구 해달라는 식은 반헌법적인 반삼권분립의 작태'라는 취지로 발언했다. 장 대표는 그러면서 "이재명 탄핵, 이재명 재판 재개를 위해 웃통 벗고 싸울 것"이라고 썼다.
"조희대 법사위 출석해야" 주장에 민주당 과거 발언 끌어올린 국힘
한편 민주당은 조 대법원장이 청와대와 사전 협의 없이 대법관 후보자를 서면으로 제청하자 '이 대통령을 패싱'한 것으로 보고 있다. 이에 범여권은 오는 31일 국회 법사위 긴급 현안 질의 출석을 요구했는데, 조 대법원장이 불출석 사유서를 제출하자 규탄의 목소리를 높였다.
민주당 소속 서영교 국회 법사위원장과 김승원 법사위 여당 간사는 30일 오전 국회에서 기자회견을 열고 민주당·조국혁신당·진보당 법사위원들과 함께 낸 공동 입장문을 발표했다. "조 대법원장은 불출석 입장을 철회하고 내일 법사위에 출석해 국민 앞에 직접 답하라"는 취지였다.
관련해 나경원 의원은 "대법원장은 국회에 출석해서 발언한 관행이 없다"라며 "조 대법원장의 출석을 요구하는 그들(범여권)의 행태가 그동안의 관행을 깬 그리고 헌법에 규정된 삼권분립을 위반한 행위"라고 했다.
장동혁 대표도 이날 오전 재차 페이스북에서 "이재명 정권과 민주당이야말로 헌법을 깡그리 무시하는 헌법 파괴 집단"이라고 규탄했다. 2021년 2월 7일 당시 법사위 여당 간사였던 백혜련 민주당 의원이 '대법원장의 법사위 출석은 유례가 없다', '삼권분립의 대원칙과 사법부 독립성을 훼손할 우려가 매우 크다'는 취지로 말한 일을 언급하면서다.
한편 '추천위원회는 대법원장이 대법관 후보자를 제청할 때마다 위원장 1명을 포함한 10명의 위원으로 구성한다'라는 내용의 법원조직법 조항이 논란을 빚는 데에 대해서도 민주당은 크게 문제 될 것 없다는 입장이다.
서영교 법사위원장은 김승원 간사에게 "법원조직법 어디에도 (추천위를) 다시 꾸려서 (제청을) 하라고 돼 있는 게 없죠?"라고 물었고, 김 간사는 "네. 제청할 때마다 후보 추천위를 구성해야 한다고 돼 있는데, 지금같이 (대법원장의) 서면 제청으로 인해서 대통령의 임명 권한을 존중하지 않는 것은 처음 있는 일이라 법원조직법의 해당 조항도 이런 것을 예정하고 (마련)하지 않았을 것이다"라고 답했다.
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