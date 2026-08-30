청와대 '대법관 재제청'에 국힘 "대통령 탄핵 사유"

▲이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 '청년예산 언박싱 2027' 행사에서 발언하고 있다. 이번 행사는 내년도 정부 예산안 발표에 앞서 청년 예산과 주요 사업을 설명하기 위해 마련됐다. 2026.8.28 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기