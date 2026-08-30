정의당 신임 대표에 양경규 "우린 다시 시작할 힘 있다"

큰사진보기 ▲2024년 2월 1일 비례대표 의원직을 승계 받은 양경규 정의당 의원이 국회에서 열린 본회의에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2년 동안의 당 대표 임기를 마치고 퇴임한 권영국 전 대표는 지난 28일 "신임 대표단에 물심양면으로 함께해주실 것을 부탁드린다"며 퇴임 소감을 밝혔다. ⓒ 정의당 제공 관련사진보기

정의당의 신임 당 대표로 양경규 전 정의당 의원이 선출됐다.29일 정의당은 양경규 전 의원이 94.7%(3409)표를 얻어 당대표에 당선했다고 공지했다. 이번 당대표 선거는 권영국 대표의 임기 만료로 실시된 것으로, 양 전 의원이 단독 입후보했다. 신임 당대표의 임기는 당선 확정 즉시 개시된다.양 대표는 당선 소감에서 "우리는 아직 포기하지 않았다. 우리는 다시 시작할 힘을 가지고 있다"라며 정의당의 재도약을 강조했다.양 대표는 "무엇보다 가장 어려운 시간에도 당을 떠나지 않고 이 당의 이름과 가능성을 지켜주신 당원 여러분께 감사드린다"라면서 "선거 기간 전국을 돌며 수많은 당원을 만났다. 웃기도 했고, 함께 울컥하기도 했다. 그 자리에서 제가 확인한 것이 절망은 아니었다. 그것은 절치부심"이라며 "그 마음을 이제 실천으로 바꾸겠다"라고 다짐했다.이어 "정의당을 그대로 지키는 데 머물지 않고 정의당으로부터 다시 시작하겠다"라며 ▲더 크고 새로운 대중적 진보정당 건설 ▲당의 조직적 토대 강화 ▲진보정치의 새로운 의제 제시 ▲새로운 세상을 꿈꾸는 대중과의 만남 등을 약속했다.또한 "방향은 분명하게 하겠다. 실행은 책임 있게 하겠다. 당의 운영은 포용과 통합으로 하겠다"라면서 "30년 전 진보정당의 길을 처음 내던 마음을 다시 꺼내겠다. 저에게 아직 할 일이 있다고 말씀해주신 여러분께 감사드린다. 겸손하게, 그러나 두려움 없이 일하겠다"라고 말했다.노동운동가 출신인 양 대표는 대학 졸업 후 취직한 대한상공회의소에서 노동조합 가입을 이유로 해고된 것을 계기로 노동운동에 투신했다. 이후 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 부위원장, 상공회의소노조 위원장, 민주노동당 초대 부대표 등을 역임했다.2015년 정의당에 입당한 양 대표는 2016년 국회의원 비례대표 후보에 출마했으나 낙선했고, 2019년에는 당대표 경선에 출마해 심상정 당시 정의당 의원과 경쟁했으나 16.42%의 득표율로 패배했다.2024년에는 류효정 당시 정의당 의원이 탈당을 선언하면서 비례대표 의원직을 승계받아 4개월의 짧은 국회의원 의원직을 수행하기도 했다. 당시 양 대표는 국회 등원 기자회견에서 "노동환경에 영향을 미치는 사용자가 단체교섭에 나서라는, 지극히 상식적인 이야기를 법원조차 인정하고 있는데 대통령이 거부권을 꺼냈다. 정의당과 함께 노란봉투법을 포기하지 않겠다"라며 노조법 2·3조 개정 등 노동 문제를 강조했었다.한편 2년 동안의 당 대표 임기를 마치고 퇴임한 권영국 전 대표는 지난 28일 "신임 대표단에 물심양면으로 함께 해주실 것을 부탁드린다"라며 퇴임 소감을 밝혔다.권 전 대표는 "대표 임기를 시작하며 정의당이 있어야 할 곳, 현장으로, 더 아래로, 민중 속으로 들어가 다시 시작하겠다고 약속드렸다. 하지만 돌아보면 부족하고 미흡하고 아쉬웠던 점들이 많다, 저의 역량 부족 때문"이라며 비상계엄을 거치며 대통령 후보·서울시장 후보로 출마한 지난 2년의 임기 기간을 "파노라마와 같은 역사적 순간들"이라고 평했다.그는 "정의당과 진보정치는 여전히 위기 상황에 놓여 있다. 좌파 진보진영의 연대와 연합, 새로운 진보정치를 중요한 과제로 삼아 추진했으나 오히려 숙제만을 남기고 떠나게 되었다"라면서 "곧 선출될 9기 대표단에 무거운 짐을 물려주고 떠나는 것 같아 무척 죄송한 마음"이라고 심경을 털어놓았다.이어 "이제 평당원 권영국으로 돌아간다. 다시 거리에서, 현장에서 그리고 새로운 진보정치의 길에서 만나 뵙겠다"라며 "임기 동안 지지와 응원을 보내준 국민과 당원에 감사하다"라고 덧붙였다.