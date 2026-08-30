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26.08.30 14:28최종 업데이트 26.08.30 14:28

"파업은 면했지만"... 또 시민 예산 투입된 울산시내버스

파업 10분 앞두고 시내버스노사 합의 발표... "시 예산으로 100% 적자 보전, 내년에 또 적자면?"

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시내버스 파업을 하루 앞둔 8월 27일 오후 울산시청 옆 신정시장 버스정류장에서 시민들이 버스를 기다리고 있다.
시내버스 파업을 하루 앞둔 8월 27일 오후 울산시청 옆 신정시장 버스정류장에서 시민들이 버스를 기다리고 있다. ⓒ 박석철

28일부터 파업이 예고됐던 울산시내버스가 첫차 출발시간 10분을 남긴 3시 50분 노사가 임금협상에 합의하면서 정상운영되기 시작했다.

울산시내버스 노사가 협상에 합의한 후 언론에서는 '극적 타결' '울산시 지원 통했나' 등의 기사가 쏟아져 나오지만 시민단체 등 일각에서는 우려의 목소리도 나오고 있다.

우선, 울산시내버스 회사의 적자에 따른 파업 사태를 무마하는 데 결국은 시민의 예산이 추가 투입됐다는 점이다.

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파업이 예고됐던 시내버스 회사는 울산여객·남성여객·한성교통·유진버스·학성버스·대우여객 6개사로 108개 노선, 709대의 운행이 중단될 뻔했다. 나머지 지선·마을·마실버스 79개 노선 171대와 세원(양산시 업체)에서 운행하는 314번, 1713번, 1723번, 1733번 등 189대는 파업에서 제외됐다.

다른광역시와 달리 울산은 지하철이나 도시철도가 없어 시내버스가 유일한 대중교통 수단이라 시내버스 파업은 곧 시민들의 큰 불편으로 이어질 수밖에 없다. 따라서 파업 예고에 울산시는 지난 25일 추가 지원을 약속한 바 있다.

울산시 지원방안은 올해 시내버스 회사 재정적자에 대한 지원율 97%에서 98%로 15억 원을 추가 지원하고, 2027년도에는 재정적자에 대한 지원율을 100%로 늘리고, 성과별 재정차등지원 규모는 현행 30억 원을 유지하는 등 총 45억 원을 추가 지원하는 것이다.

결국 울산시는, 재정적자 지원율을 100%로 상향 지원하고 성과별 재정차등지원액을 포함할 경우 모두 65억 원을 퇴직금으로 적립하는 것이 가능하다는 것이다.

현재 문제가 되는 퇴직적립금을 버스회사가 2027년부터 매년 지원금 65억 원 전액을 퇴직금으로 적립하고, 퇴직급여제도를 확정기여형(DC형)으로 할 경우 미적립금(813억 원) 완전 해소에 13년 정도 소요될 것이라는 판단이다.

하지만 내년에 유가가 오르거나 임금 인상 등으로 회사의 추가 적자 요인이 발생했다고 100% 보전을 요구하면 시민 예산을 더 투입해야 하느냐는 문제가 발생할 수 있다.

올해 울산시가 울산시내버스 회사에 지원하는 예산은 약 1600억 원으로, 이는 버스회사가 제출하는 제출 자료를 시가 검증해 지급하는 방식이다. 이 때문에 앞서 지난 18일 열린 울산시내버스 노사협상 관련 현안 회의에서 교통 분야 인수위원을 지낸 성화섭 위원의 제안을 눈여겨 볼 필요가 있다.

성 위원은 "연료 사용 등 경영을 제대로 해서 원가를 떨어뜨릴 수 있다. 표준원가 자체가 떨어지면 예산 상정에 도움이 된다. 경영을 알뜰히 해서 원가를 떨어뜨리는 부분은 반영해야 한다"라고 말한 바 있다.

울산시민연대 김지훈 사무처장은 "현재의 시내버스 지원 금액 산정은 용역을 통해서 계산하지만 구체적인 세부 자료를 확인할 수 없는 문제가 있다"라며 "투명성을 어떻게 높일거냐 라는 문제가 계속 제기되고 있다"라고 밝혔다.

이어 "시내버스 노동자의 퇴직적립금을 회사 측에서 지급하지 않자 이것을 시예산으로 지원한다는 것은 문제가 있다"라며 "다음 주 초에 별도로 기자회견을 통해 문제를 제기할 것"이라고 말했다.

#울산시내버스#파업#적자

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울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

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