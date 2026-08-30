"의성에도 '모두의 놀이터'를"... 어린이들이 직접 쏘아올린 공

큰사진보기 ▲영주 강바람놀이터에서 놀고 있는 점곡마을학교 어린이들흔들흔들 여럿이 탈 수 있는 긴 그네 ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲영주 강바람 놀이터에서 놀고 있는 점곡마을학교 어린이들뱅글뱅글 돌아가는 의자 ⓒ 장정희 관련사진보기

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"여기 정말 많은 어린이들이 와서 놀아요. 평일에도 오후가 되면 북적이고, 올해는 어린이날 행사도 여기에서 크게 열었어요. 어린이들이 많이 와서 노는 모습을 보니까 정말 좋더라고요. 이번 추석 연휴에는 명절 방문객들을 위해 추가 근무도 고려하고 있어요. 명절에 조부모님들과 손주들이 다 함께 나와서 노는 모습을 보면 좋잖아요. 자녀들은 비록 다른 도시에 살더라도, 고향에 왔다가 어린이들과 함께 가볍게 갈 곳이 생겼다는 것 자체만으로도 만족도가 정말 높습니다."

큰사진보기 ▲봉화 모두의 놀이터에서 놀고 있는 점곡마을학교 어린이들모내를 옮기는 포크레인 ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲영주 강바람 놀이터에서 놀고 있는 점곡마을학교 어린이들모래놀이터에 모래를 긷는 시설 ⓒ 장정희 관련사진보기

"어린이들은 놀이터에서 물을 펑펑 쓰는 것을 가장 크게 바랍니다. 놀이터는 바위나 언덕 같은 자연 지형지물에, 어린이들이 마음껏 땅을 파헤칠 수 있는 흙과 잔디가 있어야 합니다. 진짜 놀이터는 완공되어 멈춰있는 공간이 아니라, 어린이들이 그 안에서 무언가를 스스로 계속 만들고 허물 수 있어야 합니다."

큰사진보기 ▲영주 강바람 놀이터에서 놀고 있는 점곡마을학교 어린이들힘을 들여야 물이 나오는 펌프 ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲점곡마을학교 1박 2일 놀이터 견학직접 만든 현수막을 들고 있는 점곡마을학고 어린이들과 보호자들 ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲점곡마을학교는 청소년정책마켓 수업 중놀이터 견학을 다녀온 후 생각을 정리하는 어린이들 ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲점곡마을학교는 청소년정책마켓 수업 중작년 수업을 통해 여섯개의 정책이 만들어졌고, 올해는 그 중 '놀이터 만들기'를 구체화 하기 위한 수업을 진행하였다. ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲영주 강바람 놀이터에서 놀고 있는 점곡마을학교 어린이들언덕과 터널, 자연지형물이 많은 놀이터 ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲영주 아이신나 실내놀이터넓은 공간과 다양한 모양의 블럭이 있는 실내놀이터 ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲영주 강바람 놀이터 안에 잇는 푯말언덕과 흙산놀이터 ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲의성 구봉공원내 놀이터놀이터 규모도 작고 놀고 있는 어린이들이 없다 ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲의성키움센터 실외놀이터키움센터 놀이터에서 어린이들이 가장 좋아하는 놀이시설인데 단, 두개에 관리가 아쉽다. ⓒ 장정희 관련사진보기

경북 의성군 점곡면에 위치한 점곡마을학교(점곡초등학교 대상)에서는 지난해와 올해, 어린이들이 직접 지역에 필요한 정책을 고민하고 제안하는 '청소년 정책마켓' 프로그램을 진행했다. 올해 이곳에서 어린이들의 가장 뜨거운 지지를 받으며 최종 결정된 정책은 다름 아닌 '집 앞 놀이터 만들기'였다. 도시 어린이들에겐 당연한 일상이 의성 점곡면 어린이들에겐 간절한 정책 과제가 된 것이다. 어린이들이 스스로 일궈낸 이 결심은 마을 어른들을 움직였고, 더 넓은 세상으로 눈을 돌리는 발판이 되었다.어린이들이 스스로 발굴해 낸 놀이터에 대한 열망은 단순한 투정이 아니었다. 통계 자료를 들여다보면 의성의 현실은 매우 아쉽다. '2026년 1분기 경상북도 주민등록인구통계'에 의하면 의성군의 만 12세 이하 어린이 인구는 총 2,156명으로, 이웃 봉화군(1,658명)보다 500명이나 더 많다. 어린이는 의성이 더 많은데, 어린이들이 뛰어놀 수 있는 공간의 크기는 정반대다.현재 의성읍에서 어린이들이 갈 수 있는 공공 야외 놀이터는 아파트 단지 내 놀이터를 제외하고 크게 두 곳이 있다. 구봉공원 어린이놀이터(약 450㎡)와 의성키움센터 야외놀이터(약 1,200㎡)인데, 이 두 군데를 합쳐봐야 고작 1,650㎡(약 500평) 남짓이다. 반면 어린이 인구가 더 적은 봉화군은 내성천 변에 무려 약 10,000㎡(약 3,000평) 규모의 '봉화 모두의 놀이터'를 만들었다. 의성읍 전체 놀이터를 합친 것보다 6배나 넓다. 인근 영주 강바람놀이터 역시 6,900㎡ 규모로 어린이들을 넉넉하게 품고 있었다. 의성의 어린이들은 이웃 시·군 어린이들에 비해 턱없이 좁은 울타리 안에서 마음껏 뛰어놀지 못하고 있다.점곡마을학교 어린이들이 부러워했던 봉화와 영주의 놀이터에는 또 다른 핵심 요소가 있었다. 바로 어린이들의 안전을 돌보고 놀이를 이끄는 '놀이터 활동가'의 존재다. 봉화 모두의 놀이터에서 만난 한 놀이터 활동가는 거점형 대형 놀이터가 지역에 가져온 긍정적인 변화를 생생하게 증언했다.활동가의 말처럼 잘 지은 놀이터 하나는 단순히 동네 어린이들의 놀이 공간을 넘어, 명절마다 찾아오는 외지 가족들까지 고향에 머무르게 만드는 '생활인구 유입 메카' 역할을 톡톡히 해내고 있었다.이처럼 이웃 지자체의 놀이터들이 빛나는 이유는 공급자 중심의 뻔한 플라스틱 미끄럼틀에서 벗어났기 때문이다. 기획 단계부터 지역 어린이들이 '어린이 디자이너 캠프'와 '어린이 감리단'으로 참여해 집라인, 대형 모래밭 등 자신들이 진짜 원하는 눈높이에 맞춰 공간을 구성했다.어린이들이 '놀이터 만들기' 정책을 스스로 결정하자, 점곡마을학교는 어린이들의 생각에 철학적 깊이를 더해주기 위해 특별한 만남을 준비했다. 대한민국 어린이 놀이터의 패러다임을 바꾼 순천 '기적의 놀이터' 총괄 디자이너 편해문 놀이운동가를 초청해 강의를 들은 것이다.편해문선생님은 기존의 플라스틱 미끄럼틀이나 흔들말처럼 '어른들이 다 만들어놓고 타기만 하는 규격화된 놀이터'를 가장 경계했다. 그는 어린이들이 자연을 직접 만지고 변화시키는 경험을 강조하며 이렇게 설파했다.실제로 그가 설계한 혁신적인 놀이터들에는 모래밭 한가운데에 어린이들이 직접 뿜어 올릴 수 있는 '물펌프(작두펌프)'와 물길이 설치되어 있다. 어린이들은 펌프질을 해 흘러나온 물과 모래를 섞어 성을 쌓고, 댐을 만들고, 땅을 깊게 파내며 매일 새로운 놀이터를 '스스로 창조'해 나간다.초등 고학년은 어김없이 위험한 놀이터를 원했다. 높은 곳에 올라가더라도 위험을 감지해서 스스로 안전을 돌볼 수 있는 감각은, 놀이터에 놀면서 자연히 체득할 수 있다는 것 또한 편해문 선생님의 강의로 알게 되었다.이 강의를 들은 점곡마을학교 어린이들은 영주 강바람놀이터·아이신나 실내놀이터와 봉화 모두의 놀이터를 견학하며 고정된 놀이기구가 아닌 흙과 모래, 물펌프, 그리고 넓은 공간이 주는 진짜 자유를 온몸으로 체험했다. 어린이들이 놀이터를 갈망하며 스스로 정책을 결정하고 진짜 필요한 놀이의 본질을 배워나간 과정 자체가 편해문 선생님이 평소 강조한 '놀이터 민주주의'의 실천이었던 셈이다.미래를 향한 가장 확실한 투자의성군은 소멸위험을 극복하기 위해 매년 청년 유입 정책과 귀농·귀촌 장려책에 수억 원의 예산을 투입하고 있다. 하지만 이미 이 땅에서 태어나 자라고 있는 어린이들의 '놀 권리'와 행복을 지켜주지 못한다면, 그 어떤 인구 정책도 밑 빠진 독에 물 붓기다. 놀이터는 단순한 의무 시설이 아니다. 어린이들이 자라며 고향에 대한 애착을 형성하는 가장 기초적인 정주 복지 인프라다.이제 어른들이 답할 차례다. 스스로 놀이터 정책을 결정하고, 편해문 선생님의 철학을 공부하고, 영주와 봉화를 발로 뛰며 점곡마을학교 어린이들이 '청소년 정책마켓'을 통해 정당하게 제안한 '놀이터 만들기' 정책은 의성군 정책 테이블 위에 정식으로 올라가야 한다. 인구 절반이 65세 이상인 초고령 도시 의성군일수록, 남은 절반의 미래인 어린이들을 위해 봉화의 '모두의 놀이터'나 순천의 '기적의 놀이터'처럼 어린이들이 물을 틀고 땅을 파며 스스로 채워나갈 수 있는 과감한 거점형 아동 공간 조성을 적극적으로 검토해야 할 시점이다.