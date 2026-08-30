이 대통령 2차 개각 단행... 열쇳말은 '부동산'과 '왼쪽'

큰사진보기 ▲청와대는 이재명 대통령이 30일 경제부총리 겸 재정경제부 장관을 포함한 6곳의 장관 후보자를 지명했다고 밝혔다. 윗줄 왼쪽부터 재정경재부 장관 후보로 지명된 이형일 1차관, 법무부 장관 후보로 지명된 더불어민주당 김승원 의원, 국방부 장관 후보로 지명된 강신철 전 연합사 부사령관. 아랫줄 왼쪽부터 성평등가족부 장관 후보로 지명된 기본소득당 용혜인 의원, 국토부 장관 후보로 지명된 홍지선 2차관, 중소벤처기업부 장관 후보로 지명된 민주당 이소영 의원. 2026.8.30 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장. ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲이해민 청와대 AI미래기획수석. ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

이재명 대통령이 30일 재정경제부를 포함한 6개 부처에 대한 개각을 단행했다.경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자에는 이형일 현 재정부 1차관, 국토교통부 장관 후보자에는 홍지선 국토부 2차관, 중소벤처기업부 장관 후보자에는 이소영 더불어민주당 의원이 지명됐다. 또한 국방부 장관 후보자로는 강신철 전 한미연합사 부사령관이, 법무부 장관 후보자로는 김승원 민주당 의원이, 성평등가족부 장관 후보자로는 용혜인 기본소득당 의원이 지명됐다.이와 함께 국가인공지능전략위원회 부위원장에는 하정우 전 청와대 AI미래기획수석을, 대통령 정무특별보좌관에는 김경수 전 지방시대위원회 위원장을 위촉했다. 청와대 AI미래기획수석에는 조국혁신당 이해민 의원을, 새롭게 설치하는 청와대 메가프로젝트 보좌관에는 이원주 기후에너지환경부 에너지전환정책실장을 임명했다.법무부·중기부 등 수장 공백으로 인사가 시급했던 부처에 대한 정비와 함께 정치인 출신 장관 일부(김윤덕·안규백)에 대한 교체가 단행된 점이 눈에 띈다. 특히 재경부·국토부 인사에서는 부동산 문제 등으로 인한 국정 지지율 하락 추세를 멈춰 세우고 새롭게 국정 동력을 확보하겠다는 의지를 담은 것으로도 해석 가능하다.이에 대해 강훈식 대통령 비서실장은 이날 "이번 인사는 대한민국이 나아가야 할 전 사회적 대전환을 선도하기 위한 인사"라며 "역동성과 전문성을 갖춘 새로운 리더십으로 국민이 체감할 수 있는 실질적 변화를 만들고 대체 불가 대한민국으로의 도약을 이끌 것"이라고 밝혔다.강 실장은 재경부 이형일·국토부 홍지선·중기부 이소영 후보자를 "경제 성장과 민생 안정을 위해 우리 경제에 새로운 활력을 불어넣을 주요 인선"으로 소개했다.이형일 후보자에 대해서는 "경제 정책 요직을 두루 거친 손꼽히는 정책통"이라며 "중동발 고유가에 맞서 석유최고가격제 도입을 주도하는 등 실행 역량을 입증한 바 있다"라고 설명했다. 이어 "젊은 경제 사령탑으로서 역대 최대 경제 지표를 국민 삶의 질적 변화로 연결하고, 양극화를 극복하여 우리 경제를 안정적으로 성장시킬 것"이라고 기대했다.홍지선 후보자에 대해서는 "경기도에서 주택 분야 요직을 두루 거치고, 국토교통부 제2차관을 역임한 현장형 관료"라고 밝혔다. 무엇보다 "경기도 도시주택실장 당시 주택 공급 정책 설계부터 현장 집행까지 전 과정을 총괄하며 주거 안정을 실제 성과로 연결한 바 있다"라며 "국민이 원하는 곳에 충분한 주택을 신속하게 공급할 것으로 기대한다"라고 밝혔다.이소영 후보자에 대해서는 "소신 있는 재선 국회의원으로서 스타트업 지원 및 소상공인 보호 입법에 적극적으로 나서는 등 혁신 성장부터 민생 경제까지 폭넓은 정책 경험을 쌓아왔다"라며 "그동안 축적해 온 역량과 남다른 추진력을 바탕으로 국가 창업 시대 전환과 소상공인 육성 지원을 성공적으로 이끌 것"이라고 했다.강 실장은 국방부 강신철·법무부 김승원·성평등부 용혜인 후보자에 대해서는 "튼튼한 안보와 빈틈없는 형사 사법 체계 개편 등 국민의 안전한 일상을 지키기 위한 주요 인선"이라고 설명했다.합동참모본부 작전본부장 등 요직을 역임한 4성 장군 출신 강신철 후보자에 대해서는 "굳건한 한미동맹을 바탕으로 미래전을 대비한 자주국방 역량을 강화하고, 사관학교 통합 등 국방 혁신의 새로운 길을 과감하고 속도감 있게 열어갈 것"이라고 기대했다.판사 출신으로 현재 국회 법제사법위원회 간사를 맡고 있는 김승원 후보자에 대해서는 "형사 사법 체계 개편 취지를 누구보다도 깊이 이해하고 있는 만큼 피해자의 권리를 최우선으로 보호하며 새로운 형사 사법 체계를 빠르게 안착시킬 것"이라고 했다.용혜인 후보자에 대해서는 "디지털 성범죄 방지, 일·가정 양립 여건 조성 등 사회적 약자 편에서 선명한 목소리를 내온 청년 재선 국회의원"이라며 "현장감 있는 참신한 시각과 강한 추진력을 바탕으로 세대 간, 성별 간 갈등을 넘어 청년 세대와 함께 모두의 성평등으로 나아갈 적임자"라고 밝혔다.이해민 청와대 AI미래기획수석과 이원주 보좌관, 하정우 부위원장은 "AI 3대 강국 도약과 국민 모두의 AI 활용을 선도할 주요 인선"으로, 김경수 정무특보는 "국정 운영에 공감대를 넓혀갈 인사"로 소개했다.강 실장은 먼저 이해민 수석에 대해서는 "구글 엔지니어 출신의 차세대 정치인으로 AI기본법을 대표 발의하는 등 대한민국 AI가 나아갈 방향을 선도해왔다"라며 "국가 AI 전략을 산업 혁신과 국민이 체감하는 서비스 변화로 연결하고, 범부처 역량을 하나로 결집할 컨트롤타워 역할을 해낼 적임자"라고 말했다.김 특보에 대해서는 "풍부한 정치 경험을 바탕으로 국회, 지역의 다양한 목소리를 국정에 연결하고, 현안별 이해와 공감대를 넓힘으로써 국민 통합과 안정적인 국정 운영의 든든한 가교가 될 것으로 기대한다"라고 밝혔다.그는 청와대 AI미래기획수석을 지냈던 하정우 부위원장을 위촉한 것을 두고 '회전문 인사'란 지적이 예상된다는 질문엔 "(하 부위원장이) 국내외적으로 AI 전문가로서 현장 전문성을 인정받는 것은 다 알고 계실 것"이라며 "더군다나 국가인공지능전략위원회를 출범시킨 멤버로서 관련 내용을 정확히 알고 있다. 능력과 실력을 갖춘 인재를 중심으로 다양하게 검토해 하 전 수석을 지명한 것"이라고 말했다.강 실장은 이번 인사를 부동산 및 주식시장과 관련한 '쇄신 인사'로 해석할 수 있는지에 대해서는 "전임 장관에 대한 평가 여부 때문에 신임 장관을 뽑고 꼭 그런 건 아니다"라고 했다.구체적으론 "이형일 후보자의 경우, 중동발 고유가 (상황)에서 최고가격제를 선도적으로 (시행)하면서 현재 높은 경제성장 등 여러 수치들이 실질적으로 국민 피부로 닿을 수 있게 하는 데 적임자라는 판단이 있었기 때문에 지명된 것"이라며 "그런 실행 역량을 평가해서 이번에 장관 후보자로 지명하게 됐다"라고 답했다.그는 앞서 인사 발표 때도 "이번 인사로 소임을 마치시는 국무위원들께 어려운 여건 속에서도 국정 정상화를 위해 애써주신 데 깊이 감사드린다"라고 밝힌 바 있다.용혜인 후보자나 이해민 수석처럼 기본소득당·조국혁신당 등 야당 의원들을 내각 및 참모로 인선한 배경을 묻는 질문도 나왔다. 참고로 이 대통령은 최근 여당 지도부와 한 만찬 때 "(그동안) 왼쪽을 너무 안 챙겼다"라는 취지의 발언을 한 것으로 전해진 바 있다.이에 대해 강 실장은 "국민들이 체감할 수 있는 실질적 변화를 더 빠르게 이끌어내고 더 넓게 확산하기 위해서 오직 실력 중심의 인사가 내각의 기준이었다"라며 "야당도 함께할 수 있는 분 중에 실력 있는 분들이라면 저희가 최대한 모시려 했고 오로지 기준은 실력이었다"라고 강조했다.