민주당·개혁신당, '이준석 영입·합당설'에 입 모아 "사실 아냐"

더불어민주당과 개혁신당은 최근 일부 유튜버가 주장한 '민주당의 이준석 전 개혁신당 대표 영입설'과 '합당설'을 두고 "전혀 사실이 아니"라고 입을 모았다.
신현영 민주당 대변인은 30일 오전 <오마이뉴스>와 한 통화에서 유튜버 '정치 읽어주는 여자' 등이 게재한 영상 등을 언급하며 "영입설도 합당설도 전혀 사실이 아니"라고 밝혔다. 이동훈 개혁신당 수석대변인도 통화에서 "유튜버의 뇌피셜"이라며 "아무런 근거 없는 얘기"라고 일축했다.
해당 유튜버는 지난 28일 올린 영상에서 이재명 대통령이 강조한 '구조적 다수론'과 김민석 민주당 대표가 핵심 과제로 제시한 '대통합 추진단' 설치 등과 연결해 해석하며 개혁신당 일부 인사 영입 및 양당의 합당 가능성을 주장했다. 이 영상 조회 수는 30일 오전 10시 기준 26만 회를 기록 중이다.
이튿날인 지난 29일에도 신현영 대변인은 출입기자단 공지를 통해 "최근 일부 유튜브에서 제기한 '이준석 민주당 합당설'은 전혀 사실이 아니다. 잘못된 정보가 유포되어 근거 없는 억측과 가짜 뉴스가 확산하지 않도록 보도에 유의해 달라"라고 당부했다.
한편 이준석 전 대표는 6·3 지방선거 패배 등에 대한 정치적 책임을 지고 지난 26일 개혁신당 대표직에서 사퇴했다(관련기사: "물러난다" 질의응답 없이 떠난 이준석, 지도부도 총사퇴 https://omn.kr/2jjpb)
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이와 관련해 천하람 개혁신당 원내대표는 28일 페이스북에서 "당을 어떻게 추스르고 난관을 헤쳐 나갈지에 대해서는 주요 구성원들과 상의해 다음 주 월요일(31일)에 차분히 말씀드리겠다"라고 알렸다.