"'이적표현물'인지 시민이 직접 읽고 판단했다"

큰사진보기 ▲독후감 속 명문장들1행사장 한쪽 벽에 독후감에 들어 있는 명문장을 전시했다 ⓒ 유동걸 관련사진보기

큰사진보기 ▲제1회 권오헌 독서상 시상식통일시대 연구원 원장 손정목님이 제1회 권오헌 독서상 시상식을 진행하고 있다. ⓒ 유동걸 관련사진보기

AD

"금지된 이름 앞에서 너의 자유는 얼마나 단단한가."

"북을 바로 아는 일은 북만을 아는 일이 아니다."

"이해는 곧 동의를 의미하지 않는다."

큰사진보기 ▲권오헌 독서상 시상식 참가자 단체사진독서상에 참여한 관계자들과 수상자들, 지인들이 함께 단체 사진을 찍었다. ⓒ 유동걸 관련사진보기

큰사진보기 ▲독후감 속 명문장들2행사장 한쪽 벽에 독후감 속 명문장들이 걸려 있다. ⓒ 유동걸 관련사진보기

"이해는 곧 동의를 의미하지 않는다."

▲독후감 속 명문장들 사용 저작권 허락을 받은 독후감 속에서 명문장들을 뽑아 양심수후원회가 사람 목소리를 입혀 인공지능을 활용해 영상을 만들어 상영해서 큰 박수를 받았다. 후원회 허락과 제공을 받아 공유한다. 양심수후원회 관련영상보기

책 한 권을 읽는 일이 때로는 정치적 행위가 된다. 더구나 국가가 '읽어서는 위험한 책'이라는 낙인을 찍었을 때, 그 책을 직접 읽고 자신의 생각을 쓰는 일은 독서를 넘어 시민의 판단을 묻는 일이 된다.29일 오후 4시 서울 종로구 기독교회관 조에홀에서 제1회 '권오헌 독서상-이적표현물 낙인에 저항하는 독후감을 부탁해!' 시상식이 열렸다. 행사에는 주최 단체 관계자와 수상자, 시민 등 50여 명이 참석했다.이번 독서상은 평생 양심수 석방과 국가보안법 폐지, 통일운동에 헌신한 고 권오헌 선생을 기리고, 국가보안법이 '이적표현물'로 규정한 책을 시민들이 직접 읽어보자는 취지로 마련됐다. 대상 도서는 이정훈의 < 87, 6월 세대의 주체사상 에세이 >와 통일시대연구원의 <북 바로알기 100문 100답> 두 권이다. 주최 측은 독후감을 이정훈씨 항소심에 시민들의 '감정 자료'로 제출할 계획도 밝혔다.통일시대연구원장 손정목씨의 사회로 시작된 시상식에서 김혜순 양심수후원회 회장은 이번 행사를 '시민참여형 독서운동'이라고 설명했다. 김 회장은 국가보안법 제7조가 무엇을 읽고 생각할 것인지에까지 영향을 미쳐온 현실을 지적하며, 민주주의 사회라면 시민 스스로 책을 읽고 판단할 수 있어야 한다고 강조했다.그는 이번 독후감들이 "민주주의에 대한 확신과 뜨거운 양심, 굳건한 연대의식"에서 나온 글들이라며 국가보안법을 둘러싼 두려움을 넘어 시민들이 자유롭게 읽고 질문하고 토론하는 계기가 되기를 바란다고 말했다.김태임 운영위원은 독서상의 공모와 심사 과정을 자세히 소개했다. 참가자들은 두 권의 책을 읽은 뒤 자신의 신원을 밝히고 독후감을 제출했다. 16세 이상이면 누구나 참여할 수 있도록 문을 열었으며 모두 95명이 신청했다. 이 가운데 심사 대상에 오른 독후감은 44편이었다. 청년과 학생들의 참여도 적지 않았다.심사는 블라인드 방식으로 진행됐다. 단순히 책의 내용을 잘 요약했는가 보다 책을 읽고 자신의 생각이 어떻게 움직였는지, 현실과 자신의 삶을 어떤 방식으로 연결했는지, 비판적 인식과 자기만의 논리가 있는지를 중요하게 평가했다.행사장 벽에는 독후감에서 뽑은 문장들이 붙어 있었다.책을 읽고 동의할 수도 있고 반대할 수도 있다. 그러나 먼저 읽을 기회 자체를 막는 것은 민주주의인가. 이날 행사장을 관통한 질문이었다.축사에 나선 김재하 한국진보연대 공동대표는 국가보안법이 오랫동안 정치적·사회적 공포를 만들어왔다고 주장하며 "국가보안법 폐지를 위해서는 두려움을 넘어서는 시민의 실천이 필요하다"고 말했다.이어 대상 도서의 저자 이정훈씨가 무대에 섰다. 이씨는 자신의 저술 등을 이유로 국가보안법 위반 혐의로 기소돼 2025년 11월 1심에서 징역 5년을 선고받아 법정구속됐다가 올해 4월 보석으로 석방됐으며 현재 항소심을 진행하고 있다.그는 독후감들을 읽으며 가장 먼저 든 생각이 '왜 이제야 이런 일을 했을까. 더 빨리 했어야 했다'는 것이었다고 말했다. 특히 응모자 대부분이 이전에 주체사상을 깊이 공부해본 경험이 없었다는 점이 인상적이었다고 했다. 그는 시민들이 책을 직접 읽으면서 오히려 질문하기 시작했다고 전했다. '도대체 어디가 이적표현물이라는 것인가?'그리고 질문은 더 근본적인 곳으로 향했다. 주체적으로 살아가는 것이 이적이라면, 자주와 주체를 말하는 것 자체가 국가보안법 위반인가. 이씨는 자신의 책을 무조건 옹호해달라는 것이 아니라 동의와 비판을 포함해 시민들이 자유롭게 읽고 판단할 수 있어야 한다고 말했다. <주체사상 에세이>는 2018년 출간됐으며 현재도 일반 온라인 서점에서 판매되는 책이다.그는 독후감에 대해 "책 내용을 설명하는 데 머물지 않고 책을 자기 안에서 소화한 뒤 생각이 변화해가는 과정을 보여주는 글이 많았다"고 평가했다. 그러면서 앞으로 이 상이 수상자에게 오히려 생각하고 질문해야 할 "부담스러운 상"이 되기를 바란다고 말했다.행사 중에는 독후감 속에서 뽑은 문장들을 경쾌한 힙합 음악과 영상으로 만든 작품도 상영됐다. 무거울 수 있는 '국가보안법'과 '이적표현물'이라는 주제가 음악과 이미지, 시민들의 문장으로 바뀌자 참석자들의 웃음과 박수가 이어졌다.심사를 맡은 시인 이산하씨와 문학평론가 오창은씨는 이날 참석하지 못해 심사평이 대독됐다. 심사위원들은 사상을 금지하는 사회에서는 시민들이 결국 스스로 생각하기를 두려워하는 '정신의 미아'가 될 수 있다고 지적했다. 사상은 때로 사람을 불편하게 해야 하며, 그 불편함을 견디며 질문하는 과정에서 비로소 독서의 의미가 생긴다는 취지였다.44편의 글을 읽으며 심사위원들이 주목한 것은 정답이 아니었다. 책의 문제의식을 자신의 방식으로 받아들이고, 자기 삶과 시대를 연결해 질문한 글이었다. 일반부에서는 현실을 바라보는 자기만의 관점과 논리, 용기 있는 질문을 높이 평가했고 청년·학생부에서는 한 권의 책이 자신의 삶과 대학사회, 세상을 바라보는 생각을 어떻게 변화시켰는지 보여주는 솔직한 자기고백에 주목했다. 심사평에는 "글의 힘이 비판과 실천으로 이어지기를 바란다"는 당부도 담겼다.이어진 시상식에서 특별상은 울산에서 노동자로 살아온 경험을 바탕으로 글을 쓴 변창기씨가 받았다. 우수상은 김남기·이경렬·유동걸·박명진·김태중씨에게 돌아갔으며, 최우수상은 학생부 정일민씨와 일반부 이지원씨가 수상했다.그러나 이날 가장 오래 마음에 남은 사람은 정작 무대에 없었다. 상금 200만 원의 대상 수상자는 수상을 포기했다. 주최 측에 따르면 그는 자신의 글과 이름이 사회에 공개되는 데 부담을 느껴 최종적으로 수상을 사양했다. 그 순간 행사장의 의미가 역설적으로 선명해졌다.국가보안법과 사상·표현의 자유를 이야기하기 위해 마련된 독서상에서 가장 큰 상을 받은 시민이 자신의 이름을 드러내는 것을 두려워했다. 그 선택을 어떻게 해석하든, 적어도 사상과 표현을 둘러싼 사회적 두려움이 아직 사라지지 않았다는 사실만큼은 부인하기 어려웠다. 어쩌면 이날 가장 무거운 '수상소감'은 말해지지 않은 그 침묵이었는지도 모른다.행사가 끝날 무렵 참석자들은 꽃다발을 들고 한자리에 모였다. 국가보안법 폐지와 사상·표현의 자유 보장, 양심수 없는 사회를 바라는 목소리가 이어졌다. 그리고 한반도에 적대와 대결 대신 평화와 공존의 시대가 오기를 염원하며 기념사진을 찍었다.고 권오헌 선생은 생전에 국가보안법 폐지와 양심수 석방운동의 현장을 오래 지켜 '양심수의 대부'라고 불렸다. 1979년 남민전 사건으로 옥고를 치렀고 이후 비전향장기수 지원과 송환 운동을 비롯해 민주·통일·인권운동에 평생을 바쳤다.그를 기리는 방식이 거창한 동상을 세우는 일이 아니라 사람들에게 두 권의 책을 건네고 "직접 읽어보라"고 권하는 것이라는 점은 의미심장하다.민주주의는 좋은 책만 읽을 자유가 아니다. 내가 싫어하는 책, 불편한 책, 국가가 위험하다고 말하는 책까지 읽어본 뒤 스스로 판단할 수 있는 능력을 시민에게 돌려주는 일이기도 하다. 이날 기독교회관 벽에 붙어 있던 한 문장이 오래 눈에 남았다.어쩌면 제1회 권오헌 독서상이 우리 사회에 던진 질문도 바로 거기에 있을 것이다. 책을 읽는 것조차 두려워해야 하는 사회에서, 우리는 얼마나 자유로운가.