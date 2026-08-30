충남 지천댐 확정에 박수현 지사 긴급 대책 회의

큰사진보기 ▲박수현 지사가 29일 야간 열린 긴급 대책 회의에서 주민 대변자로서의 적극적인 역할을 당부하고 있다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

정부가 충남 청양·부여 지천댐 건설 계획을 확정한 가운데, 29일 유럽 출장을 마치고 귀국한 박수현 충남도지사가 도청으로 직행해 긴급 회의를 소집하며 본격적인 대응에 나섰다. 그러나 댐 건설로 인한 실질적 수혜지역과 피해지역 간 불균형을 지적하는 지역 주민들의 반발이 거세 향후 진통이 예상된다.이날 야간에 열린 대책 회의에서는 홍종완 행정부지사, 구본영 정무부지사, 실·국장 등 30여 명이 참석한 가운데 정부 발표 내용, 충남 물 수급 여건, 첨단기업 용수 현황, 주민 지원 방안 및 대응 계획 등을 종합적으로 점검했다.박 지사는 회의에서 "유럽 출장 귀국길 주말 밤 긴급하게 회의를 요청한 것은 그만큼 무거운 과제가 우리에게 던져졌기 때문"이라며 "정부가 홍수 예방과 용수 공급 두 측면에서 다목적댐이 필요하다고 판단하고 발표한 만큼, 우리는 지금부터 이를 어떻게 대응·관리해 나아가야 할지 매우 어려운 문제를 풀어가야 한다"고 강조했다.이어 "정부 정책 목표가 충남의 비전과 일치하는 측면이 있는지, 청양·부여의 찬반 갈등은 어떻게 관리해 나아갈 것인지 깊이 있고 신중하며 진정성 있게 다뤄야 한다"며 도가 중앙정부와 주민 사이에서 가교 역할을 충실히 해낼 것을 주문했다.특히 박 지사는 도의 실질적 권한 한계를 인정하면서도 주민 대변자로서의 적극적인 역할을 다짐했다.박 지사는 "지천댐과 관련한 도의 권한과 책임이 없는 상태이지만, 주민들은 충남의 책임과 권한이 상당하다고 인식하고 있고 도를 가장 믿을 수밖에 없는 상황"이라며 "도가 책임 있는 자세를 갖고 정부에 대한 '투쟁적인 요청'을 통해 실제적인 지원을 이끌어냄으로써 지역 주민을 대변해야 한다"고 밝혔다.그러나 댐 건설을 둘러싼 지역 내 반대 여론은 매우 강경하다. 환경부는 삼성, SK하이닉스, 셀트리온 등이 추진하는 392조 원 규모의 충청권 메가프로젝트(반도체·디스플레이·바이오 등) 용수 공급을 댐 건설의 주요 명분으로 내세우고 있다.이에 대해 반대 측 주민들은 용수가 공급될 첨단 기업 및 산업단지가 천안, 아산, 예산, 서산, 당진 등 물 수계가 전혀 다른 지역에 위치해 있다는 점을 지적한다. 청양·부여 지역에는 단 하나의 관련 기업도 들어서지 않는 상황에서, 상대적으로 낙후된 청양군의 마지막 생태환경 자원과 땅을 빼앗아 타 지역과 기업에 제공하는 전형적인 '불균형 행정'이라는 주장이다.박 지사가 귀국 직후 발 빠르고 과감하게 사태 수습에 나섰지만, 지천 수계 파괴와 지역 소외감을 호소하는 주민들의 반발이 격화되고 있어 난관이 이어질 전망이다. 충남도는 이번 회의 결과를 바탕으로 오는 31일 박 지사의 기자간담회를 통해 도의 공식 입장을 발표할 예정이다.