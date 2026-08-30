지리산 포기한 남편에게, 비 오는 날의 특별한 위로

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큰사진보기 ▲아침식사. 요거트와 단호박 스프, 옥수수, 계란, 과일 ⓒ 이지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲텃밭에서 수확한 비트와 쌈 채소, 당근이다. ⓒ 이지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲점심 식사. 삼겹살과 텃밭 채소로 만든 반찬 ⓒ 이지현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

가을을 재촉하는 비가 내렸다. 가뭄과 무더위를 멈출 수 있는 흡족한 비 덕분에 석류의 붉은빛은 영롱해졌고, 추석을 기다리는 모시 잎이 싱글벙글 웃고 있다. 굵어진 마당의 대추는 얼굴에 연지,곤지 바르고 나를 부르는데 서리맞은 호박잎처럼 축 쳐져 있는 사람이 있다. 남편이다.산을 좋아하는 남편이 친구와 함께 1박 2일 지리산 등산을 계획했다. 매년 더위가 한발짝 물러서는 8월 마지막 주말에 지리산 천왕봉을 갔다. 백무동계곡, 한신계곡, 칠선계곡 코스 중 하나를 선택해서 가는데 어제부터 비소식이 있어서 포기한 것이다. 이틀 동안 강수확률 90%의 일기예보를 보면서 산행을 강행할 수는 없으니까. 여름 일정 중 가장 좋아하는 것을 포기했으니 얼마나 속상할지. 지리산 계곡의 물소리, 바람소리, 고사목, 장터목 산장의 커피향기가 그리울 것이다. 삼겹살이라도 준비해야겠다.하루 세끼 무엇을 먹을까? 주부들의 공통적인 숙제일 것이다. 퇴근길에 마트에 들러 장보고, 서둘러 저녁 준비하고. 직장생활 하면서 매일 반복되는 일이었다. 학교 급식실에서 점심으로 맛있게 먹은 음식을 떠올리며 재료를 사왔지만, 그 맛을 모방할 수는 없었다. 맛있는 반찬을 할 수 없다면 메뉴를 바꾸어보자.아침을 과감하게 바꾸었다. 밥과 국, 반찬에서 간편식으로. 먼저 요거트부터 만들었다. 불가리스 한 개와 우유 800mg을 넣어 요거트 제조기에 넣고 12시간이면 완성된다. 시중에서 구입하는게 당분 함량이 높고, 만드는 방법도 간단해서 직접 만들고 있다. 요거트에 견과류와 블루베리나 텃밭에서 수확한 아로니아를 첨가한다. 아로니아는 항산화 성분이 블루베리보다 높지만 떫은맛 때문에 꺼리는 사람이 많다. 새들도 아로니아는 좋아하지 않는데 말리거나 냉동을 하면 떫은맛이 감소한다.탄수화물은 감자와 옥수수, 고구마, 떡으로 해결하는데 모두 직접 재배한 것이다. 퇴직하고 어쩌다 텃밭농부가 되어 육류와 생선을 제외하면 대부분 자급할 수 있다. 오늘 아침에는 당근과 비트를 찌고 단호박 수프를 만들었다. 그 또한 간단하다.단호박을 깨끗하게 씻은 후 전자렌지에서 5분, 혹은 냄비에 물을 넣고 5분 정도 끓이면 호박 껍질을 쉽게 벗길 수 있다. 반으로 자른 후 씨를 제거하고 작은 크기로 썰어서 물을 붓고 익힌다. 당근을 하나 넣어도 좋고 양파는 올리브유에 볶아서 호박이 익었을 때 우유와 버터 한조각을 함께 넣어서 끓인다. 기호에 따라 버터는 추가할 수 있고, 우유를 넣기 때문에 물의 양이 너무 많지 않도록 주의한다. 단호박이 충분히 숙성된 것을 수확했기 때문에 설탕을 넣지 않지만, 기호에 따라 넣으면 된다. 이제 믹서에 갈기만 하면 단호박 스프 완성이다. 호박죽으로 먹고 싶으면 우유 대신 물로 익히고 밥을 넣어서 믹서에 갈아주면 된다. 잡곡밥도 괜찮다. 검정 쌀을 넣지 않았다면.점심에는 삽겹살을 구웠다. 습한 날씨 탓에 오랜시간 에어컨을 켜고 있는 요즈음 집에서 삼겹살을 굽기는 결코 쉽지 않다. 평소에 삼겹살은 당연히 마당에서 굽지만 비 오는 날에는 어쩔 수가 없다.후라이펜에 기름을 두르고 물기를 제거한 대파를 넉넉하게 놓는다. 대파를 펜 길이만큼 길게 자르면 편하다. 삼겹살을 대파 위에 올리고 대파로 덮어준 후 뚜껑을 덮고 익힌다. 삼겹살을 자르지 않고 익혀야 좋다. 몇 차례 뒤집어야 하니까. 대파가 흐물흐물 해질 때까지 익으면 대파를 꺼내고 삼겹살을 뒤집어가면서 익히면 된다. 대파 향기 때문에 고기의 잡내도 없어지고 실내에 기름 냄새도 거의 없다.상추피클과 오이가 삼겹살에 잘 어울린다. 상추로 피클을 만든다고? 텃밭에서 상추가 질겨지는 시점이 있는데 질긴 상추는 맛이 없어 피클을 만든다. 물 3, 설탕 1/3, 매실청 2/3, 비율로 끓인 후 식초 1/3 넣어 씻어 놓는 상추에 붓는다. 식은 후에 냉장 보관하여 먹는데 그 맛이 새콤, 달콤 별미다.감자를 수확할 때 크기가 작은 감자들이 있다. 조림으로 만들면 좋다. 껍질 채 조리기 때문에 흙이 남아 있지 않도록 세척이 중요하다. 펜에 물과 감자, 다시마 한조각을 넣고 반쯤 익으면 기름, 간장, 설탕, 꿀, 매실청을 넣어 뒤집어 가면서 익힌다. 당근을 감자 크기로 썰고 마늘은 통마늘을 넣는다. 올리고 당과 참기름으로 마무리하고 통깨를 뿌리면 끝이다.가지나물은 기름에 볶거나 찌는데 간편하게 하는 방법이 있다. 가지를 일정한 크기로 자른 후 열십자로 칼집을 넣어 찜기에 넣고 익힌 후 그 위에 양념을 올린다. 단 양념장이 짜지 않도록 간장양념에 맛술과 매실청을 넣어 만들어 놓으면 좋다. 참기름 묻어있는 그릇 설거지를 줄일 수 있어 더욱 좋다.어린 깻잎으로 겉절이를 만들었다. 겉절이 양념에 고추가루 대신 빨간 고추를 갈아서 넣고, 당근 채와 함께 배를 채썰어서 넣었더니 맛있다.점심 밥상에 남편 얼굴이 밝아졌다. 텃밭에서 수확한 신선한 작물로 준비한 밥상이니 지리산 대신 앞산에 걸린 구름 보면서 아쉬움을 달래고, 내일을 힘차게 시작할 수 있으리라. 오랜 짝꿍이 믿고 응원한다.