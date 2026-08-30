"멀리 갈 필요있나요?" 정미면의 여름밤, 주민이 만들고 이웃이 즐겼다

큰사진보기 ▲지난 28일 당진북부사회복지관 일원에서 열린 ‘제2회 정미로운 촌캉스’에서 주민들이 직접 참여하고 즐기며 행사의 주인공이 되고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲눈을 감고 촉감만으로 보물을 찾는 놀이에 참여한 주민들이 손은영 놀이서당 대표의 진행에 따라 즐겁게 게임을 하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲신성대학교 태권도 시범단이 힘찬 태권도 시범을 선보이며 ‘정미로운 촌캉스’의 여름밤을 활기차게 이어갔다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정미면 어르신들이 ‘정미로운 촌캉스’에 함께 참여해 공연과 체험을 즐기며 이웃들과 정겨운 시간을 보냈다. ⓒ 김정아 관련사진보기

충남 당진시 정미면에서 주민들이 함께 준비하고 이웃과 즐기는 여름 밤 축제가 열렸다. 비가 쏟아지는 궂은 날씨에도 정미면 기초생활거점조성사업 2단계 주민위원회는 지난 28일 오후 5시부터 9시까지 정미희망나눔센터와 당진북부사회복지관 일원에서 '제2회 정미로운 촌캉스'를 개최했다. 이번 행사는 정미면 주민들이 일상 가까이에서 이웃과 소통할 수 있는 마을축제로 마련됐다. 공연과 플리마켓, 체험 프로그램, 먹거리 등이 함께 운영되면서 가족 단위 방문객부터 어르신까지 다양한 연령층의 주민들이 행사장을 찾았다.'정미로운 촌캉스'는 멀리 여행을 떠나지 않고도 내가 사는 마을에서 여름밤의 즐거움을 누릴 수 있다는 취지로 기획됐다. 특히 주민들이 행사 준비와 프로그램 운영에 직접 참여하면서 단순한 관람형 축제가 아닌 주민 참여형 마을축제로 의미를 더했다. 무엇보다 이번 행사는 정미면 기초생활거점조성사업 2단계 주민위원회가 주최하고 당진북부사회복지관, 정미면 주민자치회, 행복나눔정미 사회적협동조합이 주관했다. 이어 신성대학교 앵커사업단과 정미면전담의용소방대, 정미자율방범대 등 지역 기관과 단체도 행사 운영에 힘을 보탰다.신성대학교 태권도 시범단의 힘찬 시범을 시작으로 당진시충남합창단 공연, 케온아(시내산학교댄스동아리), 레인보우 통기타 동아리, 정미희나눔센터 트롯댄스, 신성대학교 태권도 시범단, 눈 감고 보물찾기, JM스틱, 산성리 회춘유랑단 인형극 등이 펼쳐져 어린이와 어르신이 함께 무대를 즐겼다.특히 즉석 노래자랑에서는 주민들이 직접 무대에 올라 노래와 끼를 선보이며 행사장에 웃음과 박수를 더했다. 이어 공연을 지켜보던 주민들도 자연스럽게 응원에 나서며 무대와 객석이 하나 되는 분위기를 만들었다. 적극적으로 호응한 주민들에게는 소정의 선물도 전달돼 즐거움을 더했다.아울러 플리마켓에서는 지역에서 생산한 유기농 농산물을 비롯해 핸드메이드 소품, 중고 물품을 판매하는 벼룩시장, 체험형 판매 부스 등이 운영됐다. 주민들이 직접 준비한 물품과 지역 농산물이 한자리에 모이면서 마을의 일상과 정미면의 지역 자원을 함께 경험할 수 있는 공간이 마련됐다. 부스와 행사장 곳곳에서는 가족 단위 방문객을 위한 체험 프로그램도 운영됐다. 온 가족 놀이 한마당을 비롯해 촌캉스 포토존, 액세서리 만들기, 대학 연계 체험존 등이 마련돼 어린이부터 어르신까지 다양한 세대가 함께 즐길 수 있도록 했다.여름밤 축제에서 빠질 수 없는 먹거리도 준비됐다. 시골 간식으로 친숙한 밀개떡을 비롯해 떡볶이와 부침개, 시원한 음료 등이 마련돼 주민들이 공연과 체험을 즐기며 잠시 쉬어갈 수 있도록 했다. 이번 '정미로운 촌캉스'에서 특히 눈길을 끈 것은 주민이 축제의 주체가 됐다는 점이다. 지역의 행사가 기관이나 단체가 프로그램을 마련하고 주민이 참여하는 방식에 머무르지 않고, 주민위원회와 주민자치회, 사회적협동조합, 복지기관 등이 함께 아이디어를 내고 프로그램을 구성하면서 마을 구성원들이 직접 축제를 만들어갔다.행사에 참여한 한 주민은 "멀리 여행을 가지 않아도 가까운 곳에서 이웃들과 함께 웃고 즐길 수 있어서 좋았다"며 "아이들과 함께 와서 공연도 보고 체험도 하면서 마을 사람들과 자연스럽게 어울릴 수 있었다"고 말했다. 또 다른 주민은 "주민들이 직접 준비한 행사라서 더 정겹고 편안하게 느껴졌다"며 "앞으로도 주민들이 함께할 수 있는 행사가 계속 이어졌으면 좋겠다"고 전했다.정미면 기초생활거점조성사업 2단계 주민위원회 관계자는 "정미로운 촌캉스가 주민들이 서로 만나고 소통하면서 마을의 즐거움을 함께 만들어가는 시간이 되기를 바라는 마음으로 행사를 준비했다"며 "앞으로도 주민들이 주체적으로 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 통해 정미면의 공동체가 더욱 활기를 찾을 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.당진북부사회복지관 이건일 관장은 "정미로운 촌캉스는 주민들이 단순히 행사를 즐기는 것을 넘어 직접 참여하고 서로의 이야기를 나누며 관계를 만들어가는 자리라는 점에서 의미가 크다"며 "주민 한 분 한 분의 참여가 모여 마을의 활력을 만들어가는 만큼 앞으로도 주민들이 편하게 만나고 소통할 수 있는 기회를 꾸준히 마련하겠다"고 말했다.한수지 팀장은 "행사를 준비하는 과정부터 주민들과 함께 하나씩 만들어가는 시간이 뜻 깊었다"며 "비가 오는 날씨에도 많은 주민들이 끝까지 자리를 지켜주셔서 감사했고, 현장에서 함께 뛰며 웃고 즐기는 모습을 보면서 준비한 보람을 느꼈다"고 말했다. 이어 "앞으로도 주민들이 편하게 만나고 서로의 안부를 나눌 수 있는 자리를 만드는 데 힘을 보태겠다"고 전했다.