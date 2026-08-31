"AI 시대 공영방송, 철저한 디지털 전환으로 준비해야"

큰사진보기 ▲김경태 전 MBC 공영미디어연구소 소장 ⓒ 김경테 제공 관련사진보기

- 차기 MBC 사장 선임에 지원하시는 거로 아는데 준비는 잘 되어 가나요?

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- 사장 선임에 지원은 어떻게 하게 됐나요?

- 언제부터 준비해 온 거예요?

- 그럼, 방송법 개정이 영향을 준 거일까요?

- 왜 기자님이 사장에 선임되어야 한다고 생각하세요?

- 지금은 그런 게 없다고 보세요?

- 그러면 지금의 MBC를 어떻게 진단하는지 궁금해요.

- 그러면 그것에 대해 할 수 있는 일이 사장에게 있다고 보세요?

- 시청자를 어떻게 TV로 오게 할 건지가 문제 아닐까요?

- 디지털로 돈 벌어서 방송 재원 마련해야 한다는 말인가요?

- 그럼, 드라마나 예능은 어떻게 되나요?

- 지금 드라마는 제작하면 적자라고 하던데.

- 그리고 또 하나가 다큐잖아요. 공영방송에서 다큐도 중요한데 지금 MBC에서 거의 안 하고 있잖아요.

큰사진보기 ▲김경태 전 MBC 공영미디어연구소 소장 ⓒ 김경태 제공 관련사진보기

- 기자님은 뉴스룸에 대한 변화를 고민하시잖아요. 어떤 부분을 고민하세요?

- 지금 MBC 뉴스에 대한 비판 중 하나가 '친민주당 아니냐'는 것인데요.

- 이걸 어떻게 만들어야 한다고 보세요?

- 전문기자제도 어떻게 보세요?

- 마지막으로 한마디해 주세요.

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

김경태 전 MBC 공영미디어연구소 소장이 MBC 차기 사장에 지원했다. 1994년 기자로 MBC에 입사한 김 전 소장은 사회부와 정치부를 거쳐 베이징 특파원으로 활동했고 뉴미디어뉴스부 부장으로 있을 때 '14F' 채널을 론칭했다.또한 한국방송협회 사무총장, 관훈클럽 감사 등을 역임했고 현재 한국인공지능협회 부회장, 관훈클럽 정신영기금 감사를 맡고 있다. 김 전 소장이 그리는 MBC에 대해 들어보고자 지난 26일 서울 상암 MBC 사옥에서 그를 만났다. 다음은 김 전 소장과 나눈 일문일답을 정리한 것이다."잘 돼간다는 표현보다는, 열심히 겸손하게 준비하고 있다고 말씀드리고 싶어요. 회사 상황을 다시 한번 꼼꼼히 살펴보게 됐고, 외부와 내부의 많은 분들과 이야기를 나눴어요. 스스로 고민했던 것들을 더 다듬고, 미처 몰랐던 것들도 많이 배우면서, 앞으로의 3년이 MBC에 어떤 시간이 돼야 하는지 계속 고민하며 준비해 왔습니다. 돌아보면 이 과정 자체를 즐기면서 해온 것 같아요. 들여다볼수록 깊고 넓고 고민할 게 많다 보니, 늘 시간이 부족하게 느껴집니다.""제가 MBC를 정말 사랑하는 것 같아요. 왜 사장을 하고 싶은지 스스로 여러 번 물어봤는데, 결국 그 대답밖에 없더라고요. 사실 사장 자리 자체를 원하는 게 아니에요. 사장이 돼서 하고 싶은 일들이 많은 거죠. 후배들과 함께 지금보다 더 멋진 회사, 제가 사랑하는 이 MBC가 그런 공동체가 됐으면 하는 간절한 바람이 있어서 지원하게 됐어요. 꿈도 있고 비전도 있고, 함께 해보고 싶은 것도 해야 할 일도 많거든요. 그런 게 이뤄지면 지금보다 훨씬 좋은 곳이 될 거고, 우리나라도 더 좋아질 거라는 확신이 있어서, 그래서 지원할 용기가 생긴 것 같습니다.""길게 보면 한 10년쯤 된 것 같아요. 하버드에 니먼 펠로우로 나가서 거기서 만난 이들과 함께 밖에서 안을 들여다보며 디지털, 글로벌 같은 문제들을 고민했는데, 그때 제 자신과 MBC의 부족한 부분에 안타까움을 많이 느꼈어요. 그래서 공부하고 고민했던 시간들이 다 좋은 준비가 됐다고 생각해요.방송협회 사무총장으로 나가 있을 때도 많이 공부하고 준비한 기간이었고요. MBC 공영미디어연구소 소장을 맡으면서는 평생 우리나라 공영방송을 고민하고 연구해 오신 분들께 정말 많이 배우고 깨달으며, 가야 할 길에 대한 확신을 갖게 됐어요. 특히 그때가 방송법 개정 논의가 한창이던 시기라 더 열심히 공부했던 것 같습니다.""방송법 개정 자체가 직접적인 영향을 준 건 아니에요. 다만 제가 사장에 도전하게 된 게 법이 바뀌었기 때문이라기보다는, 법이 바뀐 만큼 그 개정 취지와 뜻을 더 잘 살려 나가야겠다는 다짐을 하게 됐다고 보시면 될 것 같습니다.""저는 MBC에 필요한 게 뭔지 잘 알고, 그걸 해낼 준비가 돼 있다고 생각하기 때문이에요. 첫 번째는 제가 '팀 플레이어'라는 점이에요. 혼자 특출난 능력으로 빛나는 스타일이 아니라, 늘 다른 사람들과 함께할 때 성과를 냈거든요. 시경 캡으로 후배들과 한국기자상을 받았던 것부터, 디지털 뉴스 '14F'를 만들었을 때, 2024년 선거 기획단장으로 전례 없는 시청률 성과를 냈을 때까지, 모두 후배들과 함께 만든 자랑할 만한 성과들이에요. 이 경험을 살려 MBC가 다시 일어서는 데 필요한 것들을 함께 이뤄가고 싶습니다.일을 통해 화합하고 화합을 통해 다시 성과를 내는 선순환이 가능하다고 확신해요. 다만 이걸 위해선 꼭 필요한 게 하나 있는데, 바로 꿈과 비전이에요. 화합이 정말 필요하다고 느낄 만한, 함께 이뤄나가고 싶은 그런 꿈과 비전 말이죠.""네, 없습니다. 조직은 두 바퀴로 굴러가는 수레 같아요. 하나는 현재의 보상, 다른 하나는 장래의 성취예요. 지금은 현재의 보상도 부족하고, 열심히 하면 앞으로 어떻게 될 거라는 비전도 전혀 제시되지 못하고 있는 상황입니다.""시청자와 광고주 모두 TV를 떠나 디지털과 OTT로 갔어요. 구조적인 변화가 생긴 거죠. 문제는 이 변화 자체가 아니라 대응이에요. 어떻게 대응할지를 제시하지 못하고 있는 게 바로 지금의 문제입니다.""그럼요. 시청자와 광고주가 TV라는 매체를 떠났을 뿐, 그들이 사라진 게 아니에요. 디지털로 옮겨간 거죠. 그러니 첫째, 우리도 디지털로 가야 해요. 지금처럼 시늉만 낼 게 아니라 철저한 디지털 전환을 이뤄내야 합니다.둘째, 디지털을 타고 새로운 시청자와 광고주가 생겼는데 그게 글로벌에 있어요. 그쪽을 찾아가야 해요. 동시에 우리가 공영방송이라는 점도 잊지 말아야 해요. TV도 더 잘해야 하고요. 정리하면, TV는 더욱 공영답게, 디지털은 더욱 시장 지향적으로 가야 한다고 봅니다.""제가 말씀드리는 TV는 공영방송의 콘텐츠 자체를 뜻해요. 공영방송의 존재 이유는 국민 통합이거든요. 모든 국민이 함께 즐길 수 있는 콘텐츠를 더 잘 만들자는 얘기예요. 반면 디지털은 기본적으로 특정 시청자 집단을 겨냥한 콘텐츠라, 통합의 콘텐츠는 아니에요. 제가 'TV도 더 잘해야 한다'고 말씀드린 건, 바로 이 통합의 콘텐츠를 더 잘 만들어야 한다는 뜻입니다.그래서 시청자들과 함께 광고주들도 떠나간 디지털 영역으로의 전환을 제대로 해내야 한다는 거예요. 거기서 수익원을 강화해서 그걸 공영방송 재원으로 써야 하는 겁니다.""우리는 오래전부터 그렇게 해왔어요. 대표적인 공영방송 프로그램이 뉴스인데, MBC 기자들이 뉴스 자체로 돈을 벌어서 그 돈으로만 뉴스를 만든 적은 제 기억에 없어요. 내부적으로는 드라마와 예능이 벌어들인 수익으로 뉴스를 만들어 왔던 거죠. 그런데 지금은 그 재원이 디지털로 넘어가 있으니, 우리도 그쪽으로 가서 수익을 확보해야 한다는 겁니다.""이것도 해법은 글로벌과 디지털이에요. 저는 글로벌의 G와 디지털의 D를 따서 '골드(GOLD)'라고 부르는데, 디지털 매체를 타고 아시아, 중동, 남미로 나가야 해요. 유통 방식도 바꿔야 하고요. 프로그램 한 편을 통으로 올리는 게 아니라, 다양한 길이와 내용의 클립, 숏폼으로 유통시키는 노력이 필요합니다.""공영방송으로서 1년에 이른바 '국민 드라마' 한두 편은 꼭 만들어야 한다고 생각해요. 국민 통합은 결국 같은 프로그램을 함께 봤을 때 생기니까요. 다만 말씀하신 대로 적자가 문제인데, 이건 새로운 글로벌 전략으로 해법을 찾아야 해요. OTT에만 의존하지 말고 일본, 태국, 인도네시아, 베트남, 대만, 필리핀 등 각국의 주요 방송사들을 묶어 동시 방영(퍼스트 윈도)으로 나가는 방법도 검토할 만해요. 이 정도만 묶어도 총인구 5억~7억 규모인데, 시청률 10%면 글로벌 브랜드를 광고주로, 혹은 아예 타이틀 스폰서로 세울 수 있는 규모라고 봅니다. 예능도 마찬가지고요.""본사에서는 편성을 대폭 줄인 상태예요. 하지만 지역사를 중심으로는 열심히 제작하고 있어요. 대표적인 게 <어른 김장하>고요. 저는 지역의 이런 다큐 제작 능력을 MBC 그룹 차원에서 지원하고 관리해서 지역 언론도 살리고, MBC 다큐멘터리가 상징하는 공영성도 함께 살려 나갈 필요가 있다고 봐요. 서울을 포함한 17개 사의 다큐 제작 인력들이 개별적으로 따로 움직이는 게 아니라, 우리나라 전체의 주요 이슈에 집중해서 아젠다를 함께 세워가는 방식으로요.지역소멸, 인구절벽, 의료문제, 고령화 같은, 지역이든 서울이든 상관없는 전국적인 이슈들이 있고, 이런 것들은 대부분 이미 상당 기간 논의와 연구가 쌓인 '웰 다큐멘티드' 이슈들이에요. 여기에 추가 의혹이나 문제 제기보다는, 해법 중심으로 해결책을 제시하고 보여주며 문제를 풀어가는 공론장 형식의 저널리즘, 이른바 '컨스트럭티브 저널리즘'을 적극 적용해 볼 필요가 있다고 생각합니다.""기본적으로 지금 MBC 뉴스는 신뢰도 1위고 여러 면에서 괄목할 성과를 냈어요. 나라가 혼란스럽고 어려웠던 시기에도 큰 역할을 했고요. 방향 자체는 맞다고 봐요. 문제는 확장이에요. 뉴스 생산 구조를 지금처럼 <뉴스데스크> 하나에 집중된 형태가 아니라, 경제·국제 등 전문성이 강한 다양한 뉴스로 넓혀가야 한다고 생각합니다.""편파성 논란에 대해 드릴 수 있는 답은 다양성 강화예요. <뉴스데스크> 하나에만 매달리지 않고 다양한 뉴스를 만들어 여러 창구로 내보내는 게 근본 해법이라고 봐요. 그러면 아이템 선택과 누락을 둘러싼 시비도 줄어들 거고요.또 하나는, <뉴스데스크>가 언제까지 메인뉴스여야 하냐는 거예요. 온 가족이 저녁마다 거실에 모여 보던 시절의 포맷을 계속 유지해야 하는지도 함께 고민해봐야 할 문제입니다.""머리를 맞대고 힘을 모아야 해요. 지금도 노동 강도가 낮지 않은데, AI 시대가 열리면서 외국 언론에서 주목할 만한 변화들이 보이고 있어요. 대표적인 게 언론사당 기사 수는 조금씩 줄고 대신 기사 길이가 길어진다는 거예요. 짧고 간단한 기사는 AI가 훨씬 빠르고 잘 정리해내니까요. 하지만 AI가 못하는 것들이 있어요. 분석하고 전망하고, 직접 만나 인터뷰하는 일은 AI가 할 수 없거든요. AI가 대세라는 걸 인정한다면, AI 시대에도 대체 불가능한 기자들을 키워야 해요. 이건 선택의 문제가 아니라 선배로서의 의무라고 생각합니다.""전문기자는 AI 시대를 맞아 재정립돼야 해요. AI 시대엔 스토리텔링이 스토리와 텔링으로 분리될 거예요. 사실을 모아 스토리로 정리하는 건 AI를 못 따라가지만, 관점을 갖고 재미있게, 공감대를 만들며 전달하는 건 기자만 할 수 있는 대체 불가의 영역이에요. 뉴스룸도 이런 전문성을 육성하는 시스템을 갖춰야 하는데, 그렇지 않으면 조직도 개인도 무척 어려워질 거예요. AI 시대에는 젊은 기자들을 전문기자로 키워내야 하고, 그래야 MBC에게 미래가 있다고 봅니다.""MBC에는 세 가지가 필요합니다. 힘을 모아, 다시 일어나서, 미래로 뻗어나가는 것이에요. 우리에겐 '이미 도착한 미래'가 있는데, 기술은 거의 완성됐지만 규제가 미비한 'AI 네이티브 하드웨어'입니다. 자율주행차 같은 피지컬 AI가 대표적이죠. 방송사인 우리에겐 이게 'AI 방송국'으로 이어질 수 있어요. AI 영상 기술이 MBC의 방대한 아카이브와 연결되면, 시청자 한 사람 한 사람이 자기만의 방송국을 갖게 되는 겁니다.우리는 디지털 시대를 준비 없이 맞아 그 대가를 치르고 있어요. 그래서 이제 다시 일어서야 합니다. 그러려면 디지털 전환을 밑바닥부터 철저하게 다시 다져 새로운 수익원을 찾아 키워야 하고, 이를 위해서라면 아시아든 중동이든 어디로든 나가야 해요. 급해도 돌아갈 길은 없습니다. 돌아가면 날림이 되고, 날림은 언젠가 다시 무너지게 만드니까요. 그래서 힘을 모아야 합니다. 일을 위해 화합하고, 화합해서 다시 힘을 모아야 해요. 이번엔 제가 그 중심에 서보겠습니다."