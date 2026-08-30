무서워서 말도 못하는 세상을 바라며

큰사진보기 ▲말하기를 두려워하기안전과 평등을 위해 말하기를 두려워하는 것도 때로 필요하다 ⓒ 위계없는평등한활동가네트워크 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲문제제기가 괴롭힘으로 돌아올때이는 2차가해이다. ⓒ 언스플래시 관련사진보기

큰사진보기 ▲시선폭력시선만으로도 '폭력'이 될 수 있다 ⓒ 언스플레시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 이유진님은 한국양성평등교육진흥원 폭력예방교육 전문강사, 젠더+ 트레이닝랩 파도 대표 입니다

몇 년 전 한 시민 단체에서 성희롱 사건이 접수됐다. 내부적으로 사건을 처리하는 과정에 조직 구성원들을 대상으로 한 성평등 교육이 열렸다. 강의를 맡았고, 일상에서의 다양한 차별 발언 사례를 몇 가지 제시하며 토론하는 시간을 가졌다. 그런데 참여자 중 한 명이 토론 중 무심하게 툭 던졌다."이런 것도 차별인가요? 무서워서 말도 못 하겠네."사실 이 말은 어디서나 익숙하게 들은 것이다. 특히 '미투' 운동 이후 성폭력 문제와 일상적 성차별 문화에 대한 문제제기가 많아지면서 어떤 이들은 볼멘소리로 "무섭다"라고 받아치곤 한다. 이 말을 들을 때마다 피해자의 위치마저 전유하고 차별에 대한 기본적 의미를 흔드는 것 같아 마음이 복잡해진다. 차별과 폭력의 피해자가 되는 것이 무서운 일인가, '아무 말'이나 할 자유를 빼앗기는 것이 무서운 일인가? 진정한 공포는 누구의 것이어야 하는가. 우리는 누구의 '무서움'에 공감하고 있는가.나는 타인에게 상처 주거나 타인의 권리를 침해할까 '무서워(두려워)'하는 것은 관계에서 서로의 안전이나 예의를 지키기 위한 좋은 태도라고 생각한다. 그러나 나는 잘못이 없는데 사소한 일에 꼬투리를 잡혀서(혹은 재수가 없어서) 나쁜 사람으로 몰릴까 무섭다는 식의 태도는 자기중심적이고 상대를 존중하지 않기 때문에 나올 수 있는 반응이라 생각한다. 무엇보다, 자신이 가진 특권을 인식하지 못하고 권력과 관계에 대한 이해가 없기에 차별이라는 지적을 수용할 수 없는 것이다."말하기 무섭거나 무슨 말을 해야 할지 모를 땐 말을 안 해도 되지요. 우리가 모든 상황에서 늘 자기 생각을 말하진 않으니까요. 그런데 진짜 말하기 무서워하는 사람들은 무서울 때 '무섭다'는 말도 함부로 못 하시더라고요. 오늘 배운 것처럼, 성폭력 피해자들도 거절 의사나 불쾌감을 바로 표현하지 못하는 경우가 많잖아요."앞선 교육에서 내가 이렇게 말하자 불만을 터뜨렸던 참여자는 더 이상 말을 하지 않았다. 내가 무서워서 그랬는지 여기서는 자기 말이 통하지 않는다고 느낀 것인지 모르겠지만, 차별 발언에 대해 배우면서 이런 말을 내가 할까봐가 아니라 못하게 될까봐 무서워하는 마음을 더 달래줄 필요는 없다고 생각했다.정말 신기하게도 아니 어쩌면 당연하게도, "무서워서 말도 못 하겠네"라는 말을 했던 모든 이들은 그 그룹이나 조직에서 가장 긴장이 없고 권력이 많아 보이는 사람들이었다. 그동안 무슨 말을 해도 당연하게, 순순히 받아들여질 수 있는 자리를 누리고 산 사람들, 누군가 자신에게 감히 문제제기 할 수 없다고 여겨온 사람들 말이다. 일본의 사학자 후지이 다케시는 "말을 편하게 할 수 있다는 것 자체가 하나의 권력"이라며 "말도 편하게 하지 못하는 폭력적인 경험이야말로 우리를 사유로 이끌어주며 새로운 세계를 표현할 수 있는 말들은 거기서 생겨난다"라고 했다(<한겨레> [세상읽기] "말도 편하게 못하겠다").그렇다면 권력은 우리 삶에 어떤 영향을 끼치며 그것이 폭력과 어떻게 연결되는가. 폭력과 차별에 대한 새로운 사유와 감각은 '미투' 운동에서 정치인과 공직자들의 성폭력 사건이 알려지며 한층 더 우리 가까이에 다가왔다. 성폭력 사건의 원인과 구조에 위계와 위력이 존재함을 대법원 판결에서도 인정하였고, 이제 고위직 대상 폭력예방교육에서는 위계와 위력의 개념을 이해하는 것이 중요한 이슈로 다뤄지고 있다. 권력자가 가진 영향력이 조직 내에서 어떤 힘과 상징을 갖는지, 그에 따라 피해자가 어떻게 취약한 위치에 놓이는지 인식하기 위함이다. 특히 위계가 강한 차별적 구조에서는 폭력이 사소화, 정당화되기 쉽기에(한국양성평등교육진흥원 자료) 조직 내 성희롱·성폭력 문제를 예방하기 위해 이러한 교육자료를 활용하는 것이다.한편 시민사회 조직은 일반 공공기관이나 민간부문보다 민주적인 문화, 평등한 관계를 갖췄을 거라는 기대가 있지만 실상은 암울한 경우가 많다. 오랜 세월 동안 내부에서 실망하거나 상처받고 떠나는 활동가들을(나를 비롯하여) 수도 없이 보아왔다. 그들이 가장 고통스러운 이유는 자신이 지키고자 하는 신념과 가치가 조직 내에서 실제로는 가벼이 여겨지거나 쉽게 무너지기 때문이었다. 또한 조직을 더 건강하게 변화시키기 위해 문제제기 했을 때 아무도 그것을 중요하게 보지 않고 조직만 비호하거나, 오히려 '마녀사냥' 같은 행태로 피해자를 괴롭혀 활동가로서의 자부심마저 사라지게 만드는 경우가 다반사였다.최근 보건의료·건강영역 시민단체의 K운영위원 위계 폭력 사건이 공론화됐다. K운영위원(고위공직자 출신 남성 교수)이 회의실을 빌려 쓴 타 단체 활동가(40대 여성)가 감사인사를 여러 차례 하고 나서던 중, 나이를 언급하며 인사를 제대로 하라는 식으로 말하고 상대가 말을 하는 도중 이어폰을 꽂고 손사래를 치며 나가라는 등의 행동을 한 사건이다(주석: 해당 언행은 k위원도 인정한 행위이다).운동사회 내부에서 이것이 '위계'인지, '폭력'으로 명명할 수 있는지에 대한 근본적 질문부터 개인과 단체 중 어느 관계의 문제인지, 문제제기를 위해 어떤 대응이나 운동방식이 맞는지까지 다양한 의견이 오가고 있다. '논란'을 넘어 우리가 놓치지 말아야 할 건 활동을 하며 우리가 완전히 평평하게 만날 가능성이 있는가, 일상에서 폭력을 얼마나 민감하게 감각하는가 하는 문제다. 오늘 아침 편의점에 갔다가 앞에 선 남자가 내 얼굴부터 발끝까지 천천히 훑어보는 모습을 보고 나는 순간 소름이 끼쳤다. 모르는 이가 잠깐 보는 시선만으로도 저절로 움츠러들게 되는 사회에 산다.성폭력 영역에서는 부적절한 '시선'만으로도 폭력일 수 있다는 의미에서 '시선폭력(Visual Violence)'이나 '시선강간(Gaze Rape)'이라는 단어를 사용하기도 한다. 성폭력 영역은 오랜 운동을 통해 피해 경험을 점점 정밀하게 규정할 수 있게 되었다. 우리는 평소 이런 '시선 폭력'을 포함한 '사소'하다고 여겨지는 수많은 폭력을 얼마나 심각하게 바라보고 솔직하게 말해왔는가. 그리고 그것을 바꾸기 위해 어떤 노력을 했는가. 위에 언급한 위계폭력 피해자는 우리가 놓쳐온 운동사회 안의 문제를 공동체적으로 해결하고자 문제제기 했다고 말한다.위계폭력은 아직 성폭력만큼 세분화 되어 언어화 되고 규정되지 못했다. 위계폭력에 대한 토론과 논의가 더 많이 필요하다. 해당 사건 피해자는 사건 발생 직후, K운영위원이 속한 단체에 해당 사건에 대한 자신의 문제의식을 상세히 서술하고, 필요하면 양 당사자를 조사해서 조직의 입장을 달라고 요청했다고 한다. 피해자는 K운영위원의 행위에 대해 일방적으로 가해자 피해자로 규정하기에 앞서, 함께 토론하고 싶었기 때문이었다고 말한다. 그러나 해당 조직에서는 2개월 넘게 피해자의 전화도 받지 않고 연락을 두절했다고 한다.이번 사안을 지켜보며 우리가 시민사회단체에 기대하는 또는 조직 스스로가 지향하는 가치에 대해 다시 생각해보게 된다. 어쩌면 사소하게 보이는 한 장면이, 평범했을 순간의 일상이, 쉽게 던지는 말 한 마디가 무엇을 가리키고 있는지 그리고 그 조직의 감수성을 어떻게 보여주는지 말이다. 더불어 그 이후 피해자에게 가해진 무시와 공격은 상당했다. 피해자와 연대자들이 공대위를 구성해서 활동했고, 이후 해당 단체 대표는 SNS에 2개월간 60여 개의 글을 올렸다. 피해자를 "운동판에서 퇴출"시키겠다고 하고, "독버섯, 불가사리, 가짜돌봄활동가" 등으로 지칭하면서 인격적 음해와 공격이 지속 됐다.이는 성폭력 사건 2차 가해의 전형을 떠올리게 함으로써 단체가 계속 부인해 온 '폭력'은 아이러니하게도 더욱 높은 강도로 이뤄지고 있다. 만약 피해자가 나이 많은 남성이었다면, 직위가 높은 사람이었다면, 권위를 인정받는 사람이었다면, 어떤 일이 펼쳐졌을까. 위계에 대해 처음 배웠을 때 그것은 공기와 같다고 한 말이 기억난다. 우리가 숨 쉬듯 몸에 밴 질서를 깨기 시작할 때 진정한 의미의 평등과 민주적 관계를 이룰 수 있다. 이번 사건을 통해 무서워서 말도 못 하는 사람이 누구인지 밝혀지면, 운동사회 내부의 진짜 위계와 폭력의 정체를 파악할 수 있을 것이다.