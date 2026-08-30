585년 전 세종이 시작한 일... 9월 3일을 '비의 날'로

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큰사진보기 ▲585년 전 시작된 ‘비를 재는 나라측우대와 함께한 필자. 1441년 세종 시대 조선은 비를 측정하고 기록해 보고하는 국가적 제도를 마련했다. <세종실록> 세종 23년 8월 18일의 기록을 양력으로 환산하면 9월 3일이다. 필자는 이 역사적 의미를 이어 9월 3일을 세계가 함께 비를 생각하는 ‘Rain Day’로 만들자고 제안하고 있다. ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲585년 전 <세종실록>에 기록된 '비를 재는 제도'<세종실록> 세종 23년 8월 18일 기록. 호조는 측우기를 설치하고 비가 내린 뒤 강우량을 측정해 보고하도록 건의했다. 특히 지방에서는 수령이 직접 물의 깊이를 재어 보고하도록 했다. 이 날짜를 양력으로 환산하면 1441년 9월 3일이다. 필자가 9월 3일을 ‘Rain Day’로 제안하는 역사적 근거다. ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲Teach the Rain Declaration: From Rain School to UN2026년 8월 25일 SIWI World Water Week 온라인 세션에서 발표자와 참가자들이 함께 채택한 ‘Teach the Rain Declaration’. “모든 담수는 비에서 시작한다”는 인식 아래, **모든 어린이에게 비를 가르치고(Teach the Rain), 빗물을 현명하게 활용하며(Harvest the Rain), 물 정책과 기후행동에서 비를 가시화할 것(Make Rain Visible)**을 선언했다. 또한 9월 3일을 UN Rain Day로 지정할 것을 촉구하며, Rain School에서 Rain City로, 지역의 실천에서 세계적 행동으로 확산해 나갈 것을 천명했다. ⓒ 한무영 관련사진보기

"Measure the Rain. Collect the Rain. Use the Rain. Teach the Rain."

덧붙이는 글 | 585년 전 세종 시대에는 비를 재고 기록하는 것에서 시작했다. 오늘날 우리는 그때보다 훨씬 뛰어난 기술을 가지고 있지만, 정작 모든 물의 시작인 비를 물관리의 출발점으로 얼마나 생각하고 있는지는 돌아볼 필요가 있다. 585년 전의 ‘Measure the Rain’을 오늘의 ‘Teach the Rain’으로 이어가는 새로운 시도가 2026년 9월 3일 캄보디아 프놈펜에서 시작된다. 이날 세계 여러 나라의 사람들이 모여 9월 3일을 ‘Rain Day’로 기억하고, 나아가 ‘UN Rain Day’로 발전시키기 위한 첫걸음을 내딛는다. 그 현장의 이야기는 다음 글에서 전하고자 한다.

오는 9월 3일은 조금 특별한 날이다. 585년 전인 1441년, 세종대왕 시대의 조선에서는 비를 재고 기록하고 보고하는 국가적 제도가 만들어졌다. <세종실록> 세종 23년 8월 18일 기록에는 비가 내리면 수령이 직접 살펴 측정하고 기록해 보고하도록 한 내용이 나온다.음력을 양력으로 환산하면 이날이 9월 3일이다. 우리는 흔히 세종대왕의 업적으로 '측우기'라는 기구를 기억한다. 하지만 나는 측우기라는 그릇 하나보다 그 뒤에 만들어진 제도와 생각이 더 중요하다고 본다. 비가 오면 재고, 기록하고, 보고했다. 그것도 고을의 최고 책임자인 수령이 직접 챙기도록 했다. 585년 전 조선은 이미 비를 보이게 만드는 일을 시작했던 것이다. 그리고 585년이 지난 지금, 나는 9월 3일을 세계가 함께 비를 생각하는 'Rain Day'로 만들자고 제안하고 있다.1441년 당시 비의 양을 정확하게 아는 것은 단순한 기상관측이 아니었다. 농사를 짓고 가뭄에 대비하며 백성의 삶을 살피는 데 필요한 국가 정보였다. 어느 지역에 비가 얼마나 내렸는지 알아야 나라가 상황을 판단하고 대책을 세울 수 있었다. 그래서 세종 시대의 측우제도에서 내가 주목하는 것은 기구보다 시스템이다. 전국에서 같은 방법으로 비를 재고, 기록하고, 중앙에 보고하고, 그 자료를 남겼다. 오늘날의 말로 표현한다면 국가적인 강우 모니터링 시스템을 만든 셈이다.특히 흥미로운 것은 책임이다. <세종실록>에는 수령이 직접 비를 살펴 측정하도록 하는 내용이 나온다. 비는 아무도 책임지지 않는 하늘의 물이 아니었다. 나라를 운영하는 사람이 알아야 하는 물이었다. 585년이 지난 지금 우리에게도 이 생각은 여전히 유효하지 않을까.오늘날 물관리 기술은 세종 시대와 비교할 수 없을 정도로 발전했다. 인공위성과 레이더로 비를 관측하고, 대형 댐과 정수장을 운영하며, 수도관을 통해 물을 공급한다. 그런데 물관리의 구조를 들여다보면 이상한 점이 있다. 비가 너무 많이 오면 가능한 한 빨리 하천과 바다로 내보내려고 한다. 홍수가 지나가고 비가 오지 않으면 이번에는 물이 부족하다며 새로운 수원을 찾는다. 가뭄, 홍수, 지하수, 식수, 농업용수, 폭염을 각각 다른 문제로 나누어 대책을 만든다.이 연재 첫 글에서 나는 이것을 복잡하게 엉킨 실타래에 비유했다. 실타래를 풀려면 아무 곳이나 잡아당길 것이 아니라 실마리를 찾아야 한다. 물 문제도 물의 흐름을 거슬러 올라가면 하나의 실마리를 만난다. 비다. 강물도, 댐의 물도, 지하수도, 우리가 수도꼭지에서 사용하는 물도 물순환을 거슬러 올라가면 비와 만난다. 그런데 정작 물관리에서는 이 시작점이 잘 보이지 않는다.지난 8월 25일 스톡홀름 국제물연구소(SIWI)가 주관하는 World Water Week에서 'Teach the Rain: From Rain School to UN Rain Day'라는 온라인 세션을 열었다. 한국, 캄보디아, 베트남, 태국, 네덜란드, 미국 등 여러 나라의 전문가와 교육자들이 참여해 Rain School과 빗물교육, 지역사회 실천, 안전한 식수 등에 대해 이야기했다. 세션의 마지막에는 'Teach the Rain Declaration'이 발표됐다.'Teach the Rain'은 단순히 빗물저장시설을 만드는 방법을 가르치자는 말이 아니다. 우리가 물을 가르치는 출발점을 바꿔보자는 제안이다. 강에서 시작하지 말고, 댐에서 시작하지 말고, 수도꼭지에서 시작하지 말자. 물이 처음 우리에게 오는 순간인 비에서부터 가르쳐보자는 것이다. 585년 전 세종 시대에는 비를 재는 것에서 시작했다. Measure the Rain. 오늘날에는 거기에 한 걸음 더 나아갈 수 있다. Measure the Rain. Collect the Rain. Use the Rain. Teach the Rain. 비를 측정하고, 모으고, 사용하고, 다음 세대에게 가르치는 것이다.매년 3월 22일은 유엔이 정한 세계 물의 날(World Water Day)이다. 물의 중요성을 알리고 안전한 물과 위생에 접근하지 못하는 사람들의 문제를 세계가 함께 생각하는 중요한 날이다. 그런데 여기에서 아주 단순한 질문 하나를 던져보고 싶다. 물의 날은 있는데, 왜 비의 날은 없을까. 세계 물의 날을 대신하자는 이야기가 아니다. 물과 비를 경쟁시키자는 것도 아니다. 세계 물의 날이 우리가 필요로 하는 물을 생각하는 날이라면, 비의 날은 그 물이 어디에서 시작하는지를 생각하는 날이 될 수 있다. World Water Day - Water we need. Rain Day - Where water begins. 둘은 경쟁 관계가 아니라 하나의 물순환을 앞뒤에서 바라보는 관계다.Rain Day를 만든다면 아무 날짜나 정할 필요는 없다. 우리에게 이미 역사적인 날짜가 있기 때문이다. 1441년 9월 3일. 세종 시대의 조선이 비를 국가적으로 측정하고 기록하고 보고하는 제도를 마련한 역사와 연결되는 날이다. 그래서 나는 이 날짜를 Rain Day로 제안하고 있다. 이것은 단순히 한국의 옛 발명품을 세계에 자랑하자는 이야기가 아니다. 세종 시대의 지혜 가운데 오늘날 세계가 함께 생각해볼 만한 철학이 있기 때문이다. 비를 알아야 물을 관리할 수 있다는 생각이다.585년 전에는 농사와 가뭄에 대비하기 위해 비를 측정했다. 오늘날에는 해야 할 일이 더 많아졌다. 너무 적게 오는 비와 너무 많이 오는 비를 동시에 관리해야 한다. 홍수도 막아야 하고 가뭄에도 대비해야 한다. 지하수를 채우고 도시의 열을 낮추며, 물이 부족한 지역에서는 안전한 식수도 만들어야 한다. 우리나라는 비가 단순히 많은 나라가 아니라 비의 변동성이 큰 나라다. 기후위기 시대에는 이 변동성이 더욱 중요해진다. 그렇다면 이제 비를 재는 데서 한 걸음 더 나아가 그 비를 어떻게 받을 것인지, 얼마나 저장할 것인지, 얼마나 땅으로 돌려보낼 것인지, 어떻게 사용할 것인지까지 함께 생각해야 한다.8월 25일 World Water Week 세션은 발표만 하고 끝나지 않았다. 여러 나라의 발표가 끝난 뒤 김학수 전 UNESCAP 사무총장이 전체 내용을 정리했고, 이어 모더레이터가 'Teach the Rain Declaration'을 낭독했다. 이 선언의 핵심은 거창하지 않다. 우리가 너무나 당연하게 여겨온 비를 다시 보자는 것이다. 교육에서 비를 보이게 하고, 물관리에서 비를 보이게 하고, 기후위기 대응에서도 비를 보이게 하자는 것이다. 전문가만의 복잡한 물관리가 아니라 어린이와 시민도 자기가 사는 곳에 내리는 비가 어디에서 와서 어디로 가는지를 이해할 수 있도록 하자는 뜻이다. 물 문제의 끝에서 새로운 기술을 계속 추가하기 전에 물이 시작되는 곳에서부터 다시 생각해보자는 제안이다.기념일을 하나 더 만든다고 물 문제가 해결되는 것은 아니다. 그래서 내가 생각하는 Rain Day는 단순히 행사를 하나 더 하는 날이 아니다. 그날 하루만이라도 학교에서는 아이들에게 "물이 어디에서 시작하는가"를 가르치면 좋겠다. 시민들은 자기 집 지붕과 아파트 단지에 내린 비가 어디로 가는지 살펴보면 좋겠다. 도시와 정부는 우리 지역에 내리는 비 가운데 얼마나 빨리 버리고, 얼마나 저장하고, 얼마나 땅으로 스며들게 하는지를 돌아보면 좋겠다.전문가들은 가뭄과 홍수, 식수와 지하수, 폭염과 생태계를 따로 떼어놓기 전에 그 문제들을 연결하는 비를 한 번 생각해보면 좋겠다. Rain Day는 결국 비를 보이게 만드는 날이다. 585년 전 세종이 비를 측정함으로써 보이게 했다면, 오늘날 우리는 비를 교육과 물관리, 정책 속에서 다시 보이게 할 수 있다.지난 8월 25일 World Water Week에서 발표된 'Teach the Rain Declaration'은 하나의 출발점이다. 이제 이 생각을 여러 나라의 학교와 지역사회가 함께 나누고, 각자의 기후와 문화에 맞는 방식으로 비를 가르치고 관리하면 좋겠다. 그리고 언젠가는 9월 3일을 세계가 함께 비를 생각하는 UN Rain Day로 발전시키자는 것이 나의 제안이다.처음부터 거창하게 시작할 필요는 없다. 학교 하나에서 시작할 수도 있고, 마을 하나, 도시 하나에서 시작할 수도 있다. 중요한 것은 기념일의 크기가 아니라 생각의 방향이다. 585년 전 조선에서 시작된 '비를 재고 기록하는 생각'이 오늘날 'Teach the Rain'으로 이어지고, 다시 세계가 함께 비를 생각하는 날로 이어진다면 그것 또한 의미 있는 일이 아닐까.이번 World Water Week를 계기로 세 편의 글을 썼다. 첫 번째 글에서는 복잡하게 꼬인 물 문제를 풀기 위한 실마리로 비를 제안했다. 두 번째 글에서는 김학수 전 UNESCAP 사무총장의 '빗물의 경제학'을 통해 적은 비용, 단순한 기술, 다양한 지역에 적용할 수 있다는 빗물의 가능성을 살펴봤다. 그리고 마지막으로 다시 585년 전으로 돌아왔다. 1441년 세종 시대 사람들은 하늘에서 내리는 비를 재고 기록하기 시작했다. 오늘날 우리는 그때보다 훨씬 뛰어난 기술을 가지고 있다. 그런데 어쩌면 지금 필요한 것은 새로운 기술 하나를 더 만드는 것보다 585년 전의 단순한 질문을 다시 꺼내는 일인지도 모른다. 비가 얼마나 오는가. 그 비는 어디로 가는가. 우리는 그 비를 어떻게 관리하고 있는가.오는 9월 3일, 잠시 하늘을 바라보면 어떨까. 585년 전에는 비를 재기 시작했다. 이제는 비를 가르치고, 모으고, 활용하고, 세계가 함께 기억하자.그리고 언젠가 9월 3일이 세계가 함께 비를 생각하는 날이 되기를 기대한다.