[네팔 대홍수] 두산·남동발전팀, 악천후·운항불허로 헬기수색 '난항'

큰사진보기 ▲(카트만두=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일(현지시간) 네팔 카트만두 트리부반 국제공항에서 이동하는 헬기 뒤로 먹구름이 깔려 있다. 네팔 정부는 기상 여건등과 추가 붕괴 우려 등으로 현지 헬기 운행을 제한하는 등의 조치를 시행하고 있다. 2026.8.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(성남·서울=연합뉴스) 김윤구 장보인 기자 = 네팔 대홍수로 실종된 한국인 9명을 수색·구조하기 위해 급파된 두산에너빌리티와 한국남동발전 대응팀이 우리 정부와 협업해 수색 작업을 시작하고 있다.다만 기상 여건이 나쁜 데다 네팔 군 당국의 헬기 운항 허가가 원활하지 않아 수색 작업이 난항을 겪고 있다.29일 정부 당국과 현지 기업 대응팀에 따르면 28일을 시작으로 한국남동발전과 두산에너빌리티 대응팀의 헬기 수색 작업이 시작되고 있다.연락이 두절된 한국인 9명은 현지에서 수력발전소 건설 업무를 하던 두산에너빌리티[034020] 직원 6명, 한국남동발전 직원 3명이다.한국남동발전이 임차한 헬기 1대는 28일 네팔 군 당국의 승인을 받아 대홍수 피해 지역을 처음으로 수색했다.2차 홍수를 우려한 네팔 당국이 헬기 운행을 허가하지 않다가 일몰 직전 허가를 내줘 남동발전 헬기가 첫 수색을 했다.아쉽게도 연락이 두절된 한국인들을 찾았다는 소식은 들려오지 않고 있다.남동발전과 두산에너빌리티는 이날부터 본격적인 헬기 수색을 시작하려 했지만 헬기를 띄우지 못하고 있다.전날은 헬기 운항을 허가받지 못했던 두산에너빌리티는 이날은 오전 허가를 받았다. 이들은 드론까지 동원해 고지대 중심으로 실종자가 피신했을 가능성이 있는 지역을 수색할 계획이었다.하지만 이날 오전에는 피해 지역에 비바람이 몰아치는 등 악천후로 헬기가 이륙할 여건이 되지 못했다.기상 상황이 좋아지면서 이날 오후 헬기를 띄울 수 있을 것으로 기대됐으나 네팔 당국이 외국 헬기 운항 불가 방침을 내놓으면서 다시 발이 묶이고 말했다.네팔 당국이 외국 헬기 운항을 허가하지 않은 이유는 파악되지 않았다. 네팔 군 당국은 안전 문제를 우려해 헬기 운행 허가를 매우 제한적으로 하는 것으로 알려졌다.두산에너빌리티와 한국남동발전은 정부 당국과 긴밀하게 협조하면서 30일에도 헬기 운항을 시도할 계획이다.우리 정부가 운용하는 헬기 2대는 이날 네팔 대홍수 현장 수색을 개시했다. 이 헬기에는 정부 합동 신속대응팀 소속 소방청과 경찰청, 외교부 인원이 탑승했다.홍수로 주변 도로가 유실되면서 지난 26일부터 사고 현장 상부에 고립됐던 두산에너빌리티 소속 한국인 10명은 현재 카트만두에 머무르고 있다. 9명이 먼저 고립 지역에서 벗어났으며 현장에 잔류했던 현장소장과 현지인 직원 15명도 전날 안전한 곳으로 빠져나왔다.박정원 두산그룹 회장은 이날 오후 대한항공 카트만두 직항편으로 네팔로 떠났다.박 회장은 카트만두에서 사고 현장 수색·구조 상황을 직접 지원할 계획이다.두산에너빌리티는 정연인 대표이사 부회장이, 남동발전은 윤장현 신성장본부장이 각각 대응팀을 이끌고 현장 상황을 지휘하고 있다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>