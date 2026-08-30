226만명에 의료비 3조760억원 돌려준다... 1인당 약 136만원

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큰사진보기 ▲강원도 원주에 있는 국민건강보험공단 ⓒ 국민건강보험공단 관련사진보기

지난해 병원 진료를 받으면서 건강보험이 적용되는 의료비를 많이 부담한 국민 226만여 명에게 정부가 전체 규모 3조 760억 원을 돌려준다. 1인당 평균 환급액은 약 136만 원이다.30일 보건복지부와 국민건강보험공단은 2025년 진료 건에 대한 개인별 본인부담상한액이 확정됨에 따라 오는 31일부터 본인부담상한액 초과금 지급 절차를 시작한다고 밝혔다.본인부담상한제는 연간 건강보험이 적용되는 본인일부부담금 총액이 개인별 상한액을 넘을 경우 초과 금액을 건강보험공단이 부담해 가입자와 피부양자에게 돌려주는 제도다. 비급여와 선별급여 등은 대상에서 제외된다.이번에 환급 대상이 된 사람은 모두 226만 2605명이다. 지난해 213만 5776명보다 5.9% 늘었다. 지급액도 지난해 2조 7920억 원에서 올해 3조 760억 원으로 10.2% 많아졌다.세부 통계를 살펴보면 경제적 취약계층과 고령층에 혜택이 집중됐다. 본인부담상한제의 혜택을 가장 많이 받은 계층은 소득 하위 50% 이하와 65세 이상 고령층이었다.소득 하위 50% 이하 대상자는 201만 6503명으로 전체 대상자의 89.1%에 달했다. 이들에게 지급되는 금액은 2조 3556억 원으로 전체 지급액의 76.6%를 차지한다. 경제적 취약계층의 의료비 부담을 줄이는 데 본인부담상한제가 상당한 역할을 하고 있다는 의미다.연령별로는 65세 이상 대상자가 131만 761명으로 전체의 57.9%였다. 이들이 돌려받는 금액은 2조 596억 원으로 전체 지급액의 67%에 달했다.본인부담상한제 수혜자와 지급액은 해마다 증가하는 추세다. 수혜자는 2021년 174만 9831명에서 2023년 201만 1580명, 2025년 226만 2605명으로 늘었다. 지급액도 같은 기간 2조 3860억 원에서 2조 6278억 원, 3조 760억 원으로 증가했다.이미 병원에서 본인부담상한액 최고액을 초과해 의료비를 낸 경우에는 일부 금액이 사전 지급됐다. 동일 요양기관에서 지출한 본인일부부담금이 2025년 기준 최고 상한액인 826만 원을 초과한 2만 7742명에 대해 공단이 요양기관에 1846억 원을 미리 지급했다.이를 제외하고 최종 지급 대상자로 확정된 226만 1271명 가운데 지급동의계좌를 사전에 신청한 131만 2819명(58%)은 별도의 신청 없이 오는 9월 2일부터 등록된 계좌로 초과금이 순차 지급된다.나머지 대상자는 지급신청 안내문을 받은 뒤 신청해야 한다. 건강보험공단은 31일부터 신청서를 포함한 본인부담상한액 초과금 지급신청 안내문을 순차적으로 발송할 예정이다. 올해부터는 네이버, 케이티(KT, PASS앱), 카카오톡 순으로 전자문서를 먼저 보내고, 전자문서를 이용하지 않거나 열람하지 않은 경우 우편으로 안내한다.안내문을 받은 대상자는 국민건강보험공단 누리집이나 '건강보험25시' 모바일 앱을 비롯해 팩스, 전화, 우편, 방문 등을 통해 본인 명의 계좌로 지급 신청할 수 있다.특히 신청서의 '지급동의계좌' 항목에 동의해 제출하면 앞으로 본인부담상한액 초과금이 발생할 때마다 별도 신청 없이 등록 계좌로 자동 지급받을 수 있다. 아직 초과금이 발생하지 않은 경우에도 지급동의계좌를 미리 등록할 수 있으며, 본인 명의 계좌는 공단 고객센터(1577-1000)를 통해 신청할 수 있다.다만 오는 10월 8일부터는 국민건강보험법 제44조 제3항 시행에 따라 보험료나 건강보험법상 징수금을 체납한 경우 체납액을 공제한 뒤 초과금을 지급할 수 있다.유주헌 보건복지부 건강보험정책국장은 "본인부담상한제는 경제적 취약계층과 고령층 등 사회적 약자의 의료비 부담을 경감하는 매우 중요한 의료안전망으로 확고히 자리 잡고 있는 것으로 나타났다"라며 "앞으로도 국민들이 고액의료비로 인한 경제적 어려움을 겪지 않도록 의료비 부담을 줄이기 위한 제도개선을 지속적으로 추진해 나가겠다"라고 밝혔다.김남훈 건보공단 급여상임이사 역시 "본인부담상한제는 예상치 못한 중증 질환이나 과도한 의료비 지출로 어려움을 겪는 국민들의 의료비 부담을 덜어주는 든든한 버팀목"이라며 "의료비 부담으로 의료취약계층이 발생하지 않도록 늘 국민 곁에서 함께 하며 제도 운영에 최선을 다하겠다"라고 강조했다.