버려진 옷장에 배추 모종을 심었어요

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"대서가 처서 집에 놀러 갔다가 쪄 죽었다."

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큰사진보기 ▲나중에 배추밭이 될 옷장며칠 전 우리 동네에 버려진 옷장 하나를 주워 문짝을 뜯어내고 쿠바식 틀밭으로 쓸 상자를 마련했습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲볼펜 끝으로 모종 빼내기못 쓰게 된 볼펜의 끝으로 포트의 뒤편 구멍을 쿡 찌르면 아주 쉽게 배추 모종을 분리해 낼 수 있습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲옷장 안에 흙 채우고 배추 배열옷장(틀밭) 안에 흙을 적당히 채우고 배추 모종을 배열해 놓으니 설치미술 작품 같습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲'상자 텃밭' 완성며칠 동안 계속 비가 온다는 예보를 듣고 계획을 수정하여 40포기만 옷장 안에 심었습니다. 1~2주 후 본 텃밭에 옮겨심을 예정입니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

'모기 입도 삐뚤어진다'는 처서(處暑)가 지났는데도 무더위 기세가 여전해 제가 만든 말입니다. 다행히 지난 주말에 비가 많이 내려 더위가 한풀 꺾이긴 했지만 아직도 덥습니다. 지구 온난화로 "그래도 올해 여름이 가장 시원했다"라는 말이 유행할 거라고 하네요. 보통 큰일이 아닙니다.예년 같으면 8월 하순에 김장 배추 모종을 심어야 하는데요. 불볕더위에 모종이 타거나 말라 죽을까 봐 선뜻 결심하지 못하는 분들이 많습니다. 특히, 평일에는 도시에서 생활하고 주말에만 시골에서 농사를 짓는 오도이촌(五都二村) 농부라면 더욱 고민이 많겠죠. 매일 물을 줄 수가 없으니까요.저는 재작년 8월 하순에 배추 모종 한 판을 사들여 주말농장 텃밭에 심었다가 8할 이상을 저승으로 떠나보냈던 아픈 기억이 있습니다. 작년에는 모종 심는 시기를 잘 조정하여 그나마 재앙을 피할 수 있었는데요. 올해는 그마저도 어려울 것 같아 한 가지 대안을 생각해 냈습니다.제가 떠올린 아이디어는 바로 '쿠바식 틀밭(raised bed)'입니다. '틀밭'은 쉽게 말하면 '상자 텃밭(container garden)'인데요. 목재 등으로 틀을 짠 후 그 안에 흙을 채워 농작물을 재배하는 틀밭은 토양 유실을 막을 수 있고 좁은 공간에도 설치할 수 있어 도시 옥상에 텃밭을 만드는 분들이 주로 사용하는 대안 경작법입니다.닷새는 도시, 이틀은 시골에서 생활하는 농부로서 배추 심을 시기를 저울질하다가 문득, '틀밭을 이용하면 어린 배추 모종이 타 죽지 않게 할 수 있지 않을까?' 그런 생각이 들어 이번에 시도해 보았습니다. 검증된 건 아니지만, 대안적 방법으로 괜찮은 것 같아 감히 추천합니다. 제가 사용한 방법은 이렇습니다.우선, 대전 도심 우리 동네에 버려진 옷장 하나를 주워 문을 떼어내 틀밭 꾸미기 상자를 마련했습니다. 차로 주말농장까지 운반하려고 가운데를 톱으로 잘라 이등분했죠. 이게 여의찮으신 분들은 널빤지로 사각 틀을 만들어도 되고, 아니면 사과나 감자 등을 담았던 종이 상자를 여럿 구해 그 안에 흙을 채워도 될 것 같습니다.이렇게 마련한 틀밭 상자를 차에 싣고 토요일 아침에 주말농장으로 향했죠. 도중에 강경 시장에 들러 1만 2000원을 주고 김장 배추 모종 한 판을 샀습니다. 농막이 남향이라 북쪽 뒤편 그늘이 생기는 곳에 상자를 놓았습니다. 그러고 나서 옥수수를 수확하고 난 텃밭 이랑의 흙을 퍼다가 틀밭 상자에 담았습니다. 땀이 비가 오듯 쏟아졌는데도 뭔가 작품을 만들고 있다는 즐거운 '착각'에 힘이 났습니다.흙을 적당히 채운 후 뿌리가 다치지 않게 조심조심 배추 모종을 하나씩 떼어내 상자 텃밭에 심었습니다. 여기서 한 가지 유용한 꿀팁 하나를 드리자면, 못 쓰게 된 볼펜 끝으로 포트의 뒤쪽에 난 구멍을 툭 밀어 보세요(위 사진 참조). 신기하게도 배추 모종이 매끄럽게 쏙 빠져나옵니다.주말 이후에도 계속 비가 온다는 예보를 접하고, 아내와 상의하여 '옷장 프로젝트'를 수정하기로 했습니다. 40포기는 옷장 안에, 나머지 60포기는 텃밭에 직접 심기로 했어요. 아무튼, 아래와 같이 '작품'을 완성하고 나니 왠지 뿌듯한 마음이 들었습니다. 남이 만든 기성품이 아닌, 내 생각과 힘으로 뭔가를 창조했다는 성취감이 밀려들었죠.이제 남은 것은 일주일 후 다시 농막에 찾아갔을 때 배추 모종이 건강하게 잘 자라 있기를 기도하는 일입니다. 사실, 제가 사용한 이 방법이 모범답안은 아닐 수 있습니다. 100% 성공할 거라고 자신할 수도 없습니다. 하지만, 여러 경로를 통해 탐색하고 검토한 대안 중에서는 실패하지 않을 가능성이 가장 커 보입니다.어떤 이는 텃밭에 직접 심은 후 배추 모종에 종이컵을 씌워주면 좋다고 얘기하고, 또 어떤 이는 여린 배추 모종이 강한 햇빛에 노출되지 않도록 그늘막을 설치하는 것도 대안이 될 수 있다고 말합니다. 제가 추천한 '틀밭에서 자생력을 높인 후 1~2주 후 옮겨심기'도 대안 중 하나라고 생각해요. 물론, 틀밭은 꼭 그늘에 두어야 합니다.어느 것도 최상이라고 단언하긴 쉽지 않습니다. 다만, 요즘 날씨에 아무런 대안적 조치를 하지 않은 채 배추 모종을 직접 밭에 심고 일주일 후에 찾아가면 낙담할 가능성이 매우 크다는 사실 만큼은 분명해 보입니다. 독자님께서 처한 상황과 여건에 맞게 선택지를 조합해 가장 나은 방안을 적용하면 좋을 것 같습니다.주말 동안 비가 내려 제가 쓴 기사의 사용가치가 떨어질 수도 있는데요. '행복한 고민'이라 외려 기분이 좋습니다. '적정 기술'은 시행착오를 겪게 마련입니다만, 실패 여부를 떠나 나만의 대안을 찾는 일 자체가 즐거운 과업 아닐까요? 농사(農事)는 '별(辰)을 노래하는(曲) 일(事)'이니까요.