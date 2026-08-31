산소통 끌고 찾아가도 열리지 않던 문... 초대받지 못한 피해자들

지난 8월 11일, 가습기살균제 대참사 피해자연대 20개 단체를 이끌던 서영철 총회장이 세상을 떠났다. 청와대 분수대 앞에서 세 차례 대통령을 향해 호소한 직후였다. 유족과 피해자들은 "장례를 치르지 말고 광화문에서 싸워 이기라"는 유언에 따라 광화문광장에 빈소를 차렸다. 이 글은 고인 곁에서 4년 8개월을 기록해 온 다큐멘터리 감독 류이(피해자연대 상임고문, 공동장례위원장, 《숨; X》 저자)가 이재명 대통령에게 쓴 편지로, 8월 28일 광화문 빈소 앞 기자회견에서 낭독됐다. 8.31 참사 15주기(31일)를 앞두고 전문을 1부, 2부, 3부로 나누어 싣는다.



편지는 세 번 부쳤고 세 번 닿지 못했다. 지난 겨울 새벽에 쓴 편지, 올봄 국회의원 스물두 명의 방문 앞에 놓인 편지, 그리고 이 여름 한 사람이 목숨과 바꾸어 청와대 앞까지 세 번을 날라 간 서류 뭉치. 그 사람 - 가습기살균제 피해자연대 서영철 총회장 - 은 지금 광화문 광장의 빈소에 누워 있다.



1부. 겨울 - 부치지 못한 새벽 세 시의 편지 (2026년 8월 28일 금요일 11시 고 서영철 회장 장례위원회 기자회견에서 낭독)

2부. 봄 - 문밖의 사람들 (2026년 8월 29일 토요일 10시 30분 고 서영철 회장 장례위원회 기자회견에서 낭독)

3부. 여름 - 분수대의 목소리 (2026년 8월 30일 일요일 오후 3시 30분 고 서영철 회장 장례위원회 기자회견에서 낭독)

큰사진보기 ▲쓸쓸한 고 서영철 빈소2026년 8월 29일 아침의 고 서영철 가습기살균제 피해자연대 회장 빈소. 아직 피해자 상주들이 도착하기 전이다. 이순신 장군이 내려다보는 광화문광장. 펼쳐지지 않은 빈소가 왠지 쓸쓸하다. ⓒ 류이 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령의 온전한 배상 선언2025년 12월 24일 이재명 대통령이 SNS로 가습기살균제 대참사의 '온전한 배상'을 선언했다. 왜 SNS일까? 왜 사과는 없을까? 왜 피해자들은 만나지 않을까? 많은 생각이 들게 한다. ⓒ 사진은 SNS 캡쳐. 관련사진보기

큰사진보기 ▲빈소를 지켜라2026년 8월 12일. 빈소를 설치하기 위해 서울시 공무원들과 충돌 후 지친 상태에서 비를 맞아가며 빈소 주위에 포진하여 비상사태에 대비하고 있는 피해자들. ⓒ 류이 관련사진보기

큰사진보기 ▲대통령님 저희는 국민이 아닙니까2026년 8월 29일 10시, 고 서영철 회장 빈소 앞에서 국민주도 상생 개헌행동과 직접민주주의연대의 활동가들이 구제특별법 전부개정법의 5대 독소조항이 위헌 소지가 크다며 '헌법소원' 기자회견을 열었다. 빈소 앞에 놓여 있던 플랭카드. ⓒ 류이 관련사진보기

"가습기살균제 피해는 개인의 불운이 아니라, 국가가 제 역할을 다하지 못해 발생한 사회적 참사다. 피해자분들이 더 이상 제도의 문 앞에서 좌절하지 않도록 하겠다."

"내가 거지냐?"

"세상에 이런 경우가 있습니까. 때린 사람이 맞은 사람한테 등급을 나누어서, 너는 내가 많이 때렸으니까 조금 더 줄게, 너는 덜 때렸으니까 작게 줄게."

덧붙이는 글 | 이 편지를 쓴 류이 다큐멘터리 감독은 가습기살균제대참사 피해자연대 상임고문이자, 고 서영철 가습기살균제대참사 피해자연대 회장 공동장례위원장을 맡고 있습니다.

봄이라고 썼지만, 그 봄은 2026년 1월의 엄동설한에서 시작됐습니다. 국회의원회관의 긴 복도를 떠올려 보십시오. 미끄러운 길을 새벽부터 나선 노청년들이 서류 봉투를 안고 그 복도를 걷습니다. 산소통을 끄는 이도 있고, 지팡이를 짚은 이도 있습니다. 서영철 피해자연대 회장은 휠체어를 끌고 복도를 달렸습니다.환경노동위원회 소속 의원실 스물두 곳. 김현수 피해자연대 처장과 김홍석 차장이 두 달 동안 법안을 축조 심의할 환노위 의원들을 찾아다니는 데 앞장섰습니다. 문을 두드리면 보좌진이 나와 서류를 받았습니다."전달해 드리겠습니다." 문이 닫힙니다.스물두 개의 문,스물두 번의 전달.복도 의자에 앉아 한나절을 기다려도 문은 다시 열리지 않았습니다.봉투 속에는 밤새 다듬은 요청서와 피해자들의 사연이 들어 있었습니다. 무게로 치면 몇백 그램이지만, 그 안에 눌러 담긴 것은 피해자 8000여 명의 15년 혹은 34년이었습니다. 그 겨울 내내 피해자들은 환노위 국회의원을 단 한 명도 만나지 못했습니다. 국회의원 만나기가 하늘의 별따기더군요. 연락이 오는 의원실은 한 곳도 없었습니다. 전화 한 통화가 없었습니다.한 명의 예외가 있었습니다. 전현희 의원실에서 피해자들을 반갑게 맞아주었습니다. 그러나, 전현희 의원은 환노위 소속이 아니었지요. 나중에 그 이유를 알게 됐습니다. 왜 환노위 국회의원들이 철벽 방어를 치고 피해자들을 내돌렸는지.왜 그들이 그 추운 복도를 걸어야 했는지 말씀드리겠습니다. 2025년 12월 24일 이재명 대통령이 '온전한 배상'을 선언하던 바로 그날, 안호영 의원이 특별법 전부개정안을 발의했습니다. 보도자료는 피해자들의 목소리를 적극 반영했다고 자랑했습니다. 그런데 정작 피해자들은 그 법에 무엇을 반영했는지 무슨 덫을 놓았는지 알지 못했습니다.자기 운명을 결정할 법이 자기도 모르게 만들어지고 있었습니다. 그때 사람이 할 수 있는 일이란 밤새 전부개정안을 분석하고 대안을 찾아 요청서를 쓰고 도장을 모으는 것밖에 없습니다. 그렇게 2026년 초, 열아홉 개 피해자단체가 연명한 '5대 독소조항'과 '결자해지 입법요청서'가 만들어졌습니다. 결자해지, 매듭을 묶은 자가 풀어야 한다 — 국가가 묶은 매듭이니 국가가 풀라는 이름입니다.도장 열아홉 개가 찍히던 날을 기억합니다. 피해자들은 아픈 사람들이고, 세상에 화가 난 사람들입니다. 서로 반목하던 피해자단체 대표들이 이 입법요청서 앞에서만은 한 줄로 이름을 올렸습니다. 많이 아프고 세상에 화가 난 사람들이 하나로 뭉치는 데에는 건강한 사람들보다 몇 배의 힘이 더 듭니다. 그렇게 만들어진 종이 뭉치가 스물두 개의 문으로 들어갔습니다. 그리고 사라졌습니다. 어디로 갔는지, 지금도 우리는 모릅니다.'결자해지 입법요청서'는 법안 두 개를 나란히 청했습니다. 하나는 구제특별법 전부개정안을 고치는 것, 또 하나는 진상규명법을 제2기 특조위법으로 살려내는 것입니다. 수레는 바퀴 두 개로 굴러갑니다. 배상이라는 바퀴와 진상규명이라는 바퀴. 한쪽 바퀴만 굴리면 수레는 앞으로 가지 못하고 제자리를 돕니다. 돈은 주되 죄는 묻지 않는 나라, 그것이 제자리를 도는 나라입니다. 배상은 진상규명 없이 정당화할 수 없고, 진상규명은 2기 특조위 없이는 완결할 수 없습니다.그 요청서에 담긴 것은 어려운 이야기가 아니었습니다. 구제는 시혜지만, 배상은 채무입니다 — 이 한 문장이 전부였다고 해도 좋습니다. 은혜를 베푸는 것처럼 줄 것인가, 빚을 갚는 것처럼 줄 것인가. 말장난 같지만 이 차이가 사람의 자리를 결정합니다. 시혜 앞에서 피해자는 고개 숙이고, 채무 앞에서 피해자는 고개를 듭니다. 그런데 대통령은 온전한 배상을 선포했는데, 법은 배상이 아니라 구제라는 이름을 고치지 않았고 여전히 시혜의 구조였습니다. 그 법이 사람에게 무슨 짓을 하는지 보십시오.한 사람이 폐렴과 혈액암을 함께 진단받으면, 법은 폐렴만 셈하고 혈액암은 지워버립니다. 이 독은 폐에 들어와 폐에서 끝나는 독이 아닙니다. 숨길을 태운 독은 핏줄을 타고 온몸을 돕니다. 폐가 앓으면 심장이 앓고, 심장이 앓으면 온몸의 장기가 차례로 앓습니다. 첫 번째 병이 두 번째 병을 부르고 두 번째 병이 세 번째 병을 부르는 연쇄 — 의학은 그 사슬을 설명할 수 있는데, 법은 첫 고리만 보고 나머지 사슬을 끊어 버립니다. 독가스가 폐에서 멈추지 않고 온몸을 돌았다는 것을, 법은 모른 척합니다.그래서 나는 개정된 구제특별법이 배상법이 아니라 배제법이라고 그 성격을 규정하는 것입니다. 최소 95만여 명의 상해자와 최소 2만여 명의 사망자를 원천배제하고, 8천여 명 신청자 중에서 2천여 명을 또 배제하고, 피해인정자 6천여 명 중에서 다수를 인정 받은 질환 외 여러 질환을 다시 배제하는 3중의 배제법입니다.죽음의 값은 교통사고의 셈법으로 매겨 놓았습니다. 그 셈법이 어떤 숫자를 낳는지는 약 4년 전의 조정안이 보여 줬습니다. 가습기살균제 피해보상을 위한 조정위원회가 2022년 도출해낸 최종 조정안에 따르면, 사망자 유족에게 주는 위자료는 2억에서 4억이 기준이었습니다. 거기서 먼저 받은 위로금을 빼면 손에 남는 것이 없는 경우도 많습니다.2016년에 옥시가 배상한 죽음들의 최고 위자료가 3억 5천만 원이었는데 말입니다. 같은 독으로 죽었는데 죽음의 값이 다릅니다. 일찍 배상한 죽음은 비싸고, 국가를 믿고 기다린 죽음은 쌉니다. 기다림이 죄가 되는 셈법입니다. 4년 전 조정안이 그랬습니다.그리고 배상금에 도장을 찍는 순간 재판상 화해가 성립되어, 법정으로 가는 문이 영원히 닫힙니다.이 나라는 이미 피해자를 여덟 부류로 나누어 놓았습니다.맨 위에 사망자 유족그 아래 초고도고도중도경도경미맨 아래 등급 외그 밑에 등급도 없는 노출확인자고 서영철 회장은 이것을 사다리 타기 놀이라고 불렀습니다. 동물이 아닌 인간을 여덟 칸에 나누어 넣은 것입니다. 고 서영철 회장은 장애인의 경우처럼 심한 장애, 심하지 않은 장애로 나누는 방안을 제안했습니다.거기에다 이 법은 시간의 칸까지 하나 더 만들었습니다. 짧은 신청 기한이 지나면, 뒤늦게 발병한 사람도, 뒤늦게 알게 된 사람도 법 바깥으로 밀려납니다. 이 독은 체내의 여러 물질과 결합하여 세포 변형을 일으키고 어딘가에 잠들어있을 수도 있습니다. 십 년 뒤에 나타나는 병 앞에서 몇 년짜리 기한은 종료가 아니라 배제입니다.더군다나 가해기업과 가해자인 환경부 관료들의 유착과 욕망으로 빚어진 6개월 '종국성'(더 이상 다투거나 바꿀 수 없이 최종적으로 완전히 끝맺어지는 성질)이라는 개념은 너무나 심각한 후유증이 예상됩니다. 피해자들은 15년 혹은 34년 동안 집안이 파탄났기 때문에 당장의 치료비 요양비가 없습니다. 기왕의 구제법이 없어졌으므로, 배상금이 턱없이 적어도 도장을 찍지 않으면 곧장 치료비나 요양급여가 끊깁니다. 그러므로 배상강제법이라고 불러야 할 것입니다.악법 중의 악법이라 하지 않을 수가 없습니다.피해자단체의 참여 조항은 아예 지워졌습니다. 이재명 정부의 국가 주도 배상체계에서는 국가를 상대로 아픈 사람 하나가 혼자 마주 앉아 합의하라고 합니다. 그것은 국가가 피해자를 눈보라 치는 허허벌판에 혼자 세워 놓고 서명을 종용하는 것과 같습니다.피해자가 뭉칠 권리, 알 권리, 협상할 권리 — UN이 피해자의 권리라고 이름 붙인 것들이 이 법에는 한 줄도 없습니다. 피해자들은 이 법에 이런 이름들을 붙였습니다.일회용 면죄부,구제 빙자 권리 강탈,국가 주도 입막음법,강요된 포기 각서.이재명 정부가 최소한의 민주주의와 피해자 권리까지 박탈했다고 할 수 있습니다. 이게 '국가 주도'라는 말을 붙여놓고 환경부와 가해기업들이 벌이는 작태입니다.공청회란 무엇입니까. 국가가 국민 앞에 앉아 국민의 말을 듣는 형식입니다. 법이 정한 최소한의 겸손입니다. 자기 운명이 걸린 법 앞에서 당사자가 한 번은 발언할 수 있어야 한다는 것 — 민주주의라는 말이 거창하다면, 이것은 그저 합의의 조건입니다. 우리는 법에 대한 공청회를 기다렸습니다. 학수고대했습니다. 법을 새로 쓰는 일이니 피해자의 말을 듣는 자리가 한 번은 있으리라고 믿었습니다. 그런데 자기들끼리 소위원회를 열고 벼락같이 법을 상정하고 전체회의에서도 순식간에 통과시켰습니다.2026년 2월 5일, 우리는 항의했습니다.공청회를 열어 달라.피해자 대표를 배석시켜 달라.전부개정은 옛 법을 없애고 새 법을 만드는 일이니 새 법의 예로 대접해 달라.소용없었습니다. 법은 환노위와 법사위와 본회의를 서너 달 만에 통과했습니다.그리고 3월 12일 본회의가 열리던 날, 나는 잊을 수 없는 장면을 보았습니다. 국회에는 피해자 유족 등 일곱 명이 방청석에 앉아있었습니다. 법이 통과되자 위원장이 다가가 포옹을 하고, 어느새 준비된 꽃다발이 건네지고, 카메라가 터지고, 국회의장은 눈물을 글썽였습니다. 그 시각 문밖에는 8천 명이 넘는 신청 피해자가 있었습니다. 일곱 사람의 꽃다발이 8천 명의 침묵을 대신했습니다.나는 그 장면을 '연출'이라고 부릅니다.무대에는 화해가 있고 객석에는 박수가 있는데, 극장 밖에는 초대받지 못한 주인공들이 서 있는 연극. 연출된 국회를, 피해자들은 무어라 불러야 합니까. 그 중계 화면을 병상에서 지켜본 피해자들의 심정을, 나는 차마 다 옮기지 못하겠습니다.이 장면을 보면서 당시 김민석 국무총리가 국무위원들 앞에서 국가 주도 배상체계를 이야기하고 이재명 대통령님이 SNS에서 '온전한 배상'을 선언하게 한 크리스마스 이브의 그 장면도 '연출'이었구나란 생각이 들었습니다. 이 거대한 연극에는 보이지 않는 그림자 연출가가 있구나. 그게 누구일까? 하는 궁금증이 일었습니다.전부개정안을 발의한 안호영 환노위 위원장은 이렇게 말했습니다.말인즉슨 옳은 말이지요. 그런데 그 말을 한 사람이 피해자의 면담 요청에 한 번도 응하지 않았고, 공청회를 한 번도 열지 않았습니다. 제도의 문 앞에서 좌절하지 않게 하겠다던 사람의 방문 앞에서, 피해자들은 그 겨울 내내 좌절했습니다. 말과 문 사이의 그 거리가, 나는 이 나라 정치의 거리라고 생각합니다.법이란 종이 위의 글자이지만, 그 글자들은 사람의 살에 닿습니다. 조문 하나가 바뀌면 어느 집의 등급이 바뀌고, 등급이 바뀌면 어느 집의 생계가 바뀌고, 생계가 바뀌면 어느 집 아이의 진로가 바뀝니다. 그래서 피해자들은 법조문을 읽을 때 글자를 읽지 않습니다. 자기 식구의 얼굴을 읽습니다. 이 조항에서는 죽은 아내의 얼굴이 보이고, 저 조항에서는 아픈 아들의 얼굴이 보이는 것입니다. 국회의원들이 서너 달 만에 통과시킨 그 종이를, 피해자들이 밤새워 읽고 또 읽은 까닭이 여기에 있습니다.법이 통과되자 싸움은 시행령으로 옮겨 갔습니다. 그런데 환경부는 피해자를 빼놓은 채 밀실에서 시행령을 만들고 있었습니다. 2026년 5월 8일, 장관이 주최한다던 '가습기살균제 피해구제를 위한 특별법 시행령 전부개정안 설명회'에 장관은 오지 않았습니다. 제대로 된 양해의 말 한마디 없이 차장이 왔습니다. 새벽 기차를 타고, 산소통을 나눠 들고, 지방에서 올라온 피해자들이 예식장 홀을 빌린 그 자리에 모였습니다. 장관의 자리는 끝내 비어 있었습니다.먼 길을 아픈 몸으로 올라온 피해자들은 그날 모욕을 많이 당했습니다. 당연한 것을 요구하는데 당연하지 않다는 표정으로 앉아 있는 사람들 앞에서, 아픈 사람들은 두 배로 아픕니다. 간담회를 나오면서 추준영 피해자가 내뱉던 말이 기억납니다.6천여 명의 배상 청구권이 걸린 시행령을 만들면서 행정절차법이 정한 공청회는 단 한 차례도 열리지 않았고, 스무 명을 추려 부른 간담회와 온라인 설명회가 그 자리를 대신했습니다.그 봄 내내 피해자들이 들은 말은 세 마디였습니다.검토하겠다.참고하겠다.고민해 보겠다.검토하겠다는 검토로 끝나고, 참고하겠다는 참고로 끝나고, 고민하겠다는 고민으로 끝납니다. 그 세 마디는 관청이 국민의 말을 서랍에 넣고 잠그는 삼단 자물쇠입니다. 그 세 마디를 봄이 다 가도록 들었습니다.고 서영철 회장은 이렇게 비유했습니다.대법원이 가해를 확정한 부처가 배상의 자를 쥐고 있는 것입니다. 매를 든 손이 저울까지 들고 있는 것입니다. 그래서 피해자연대는 경고장을 남겼습니다. 헌법과 민법과 대법원 판례가 보장하는 권리를 행정 편의와 예산을 핑계로 깎아내리는 배상 기준을 강행한다면, 헌법소원과 행정소송과 형사 고발로 맞서겠다고.아픈 사람들이 마지막으로 쥘 수 있는 것이 법전밖에 없다는 사실이, 나는 이 나라의 부끄러움이라고 생각합니다. 그 봄에 언론은 정부 발표를 받아 적었습니다. 5천 몇 백 명의 피해자를 발굴해 지원했다는 발표였습니다. 그러나 그 숫자의 속을 열어 보면, 노동력 상실에 대한 밥값이라도 받고 있는 사람은 400명이 되지 않습니다. 숫자는 크게 발표되고, 사람은 작게 남았습니다.대통령님. 이 봄의 이야기에서 내가 정말 전하고 싶은 것은 문의 이야기입니다. 의원회관의 문, 공청회가 열리지 않은 문, 장관이 오지 않은 문. 피해자들은 봄 내내 문밖에 서 있었습니다. 문 안에서는 피해자의 운명이 결정되고 있는데, 문밖의 피해자들은 그 소리를 들을 수도 없었습니다.당신의 '온전한 배상'은 그 닫힌 문들 안에서, 피해자 없이, 배제법으로 다시 태어나고 있었습니다. 문이란 본디 사람을 들이려고 내는 것인데, 그 봄의 문들은 하나같이 사람을 막으려고 서 있었습니다. 꽃은 피는데 문은 열리지 않는 봄이었습니다. 이것이 봄의 편지였습니다.이 편지에도 피해자들이 기다리는 답은 오지 않았습니다.※ [숨; X 프로젝트] 고 서영철 전국가습기살균제피해자연대 회장의 유언 (편집 고영준 제작 류이 감독)※ [숨; X 프로젝트] 세 번째 방문, 청와대 이재명 대통령 (편집 고영준 제작 류이 감독)