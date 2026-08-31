"퇴직 후 바쁘게 살았는데" 이게 착각이라는 증거

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"좀 걸으셔야겠어요. 너무 안 걸으시네요. 하루 5천 보도 안 돼요."

큰사진보기 ▲하루 평균 2,918걸음지난 1년간 하루 평균 2,918걸음을 걸었다. ⓒ 이종범 관련사진보기

'내가 이것밖에 안 걸었다고?'

며칠 전 자동차보험 갱신 문제로 담당자와 통화하다가 하루 5천 보 걷기에 대한 이야기가 나왔다.요즘 자동차보험에는 여러 할인제도가 있는데, 일정 기준 이상 걸으면 보험료를 할인해주는 제도도 라는 것이다. 하루 5천 보. 1만 보도 아니고 그 정도는 걷고 있을 거라고 생각했다.현직에 있을 때는 하루 1만 보 이상 걷는 것이 기본이었다. 일부러 운동하지 않아도 출퇴근하려면 집과 지하철역, 지하철역과 사무실 사이를 걸어야 했다. 점심을 먹고 나면 소화도 시킬 겸 석촌 호스를 한 바퀴 도는 것도 일상 중 하나였다. 그렇게 하루를 보내고 집에 돌아오면 어느새 1만 보를 넘긴 날이 태반이었다.퇴직한 뒤 활동량이 줄었다는 사실은 알고 있었지만, 그래도 하루 5천 보는 걷고 있을 줄 알았다.그런데 보험 담당자가 뜻밖의 말을 전했다.처음에는 가볍게 하는 말인 줄 알았다. 전화를 끊고 나니 실제로 얼마나 걷고 있는지 궁금해졌다. 휴대전화의 건강 앱을 열어 최근 며칠을 확인하다가 지나간 1년의 기록을 눌러봤다. 그런데...하루 평균 2,918보. 어이가 없었다.하루 5천 보는 고사하고 3천 보도 채우지 못했다. 2025년 9월부터 2026년 8월까지 걸은 수는 모두 105만 9,504보였고, 하루 평균 이동 거리는 2.26km에 불과했다. 내가 생각해온 일상과 실제 기록 사이에는 생각보다 큰 차이가 있었다.나는 퇴직 후에도 나름 바쁘게 살고 있다고 생각했다. 글을 쓰고, 강의가 있으면 전국 어디든 간다. 아내와 장도 보고 처가에도 자주 오간다. 하루가 금방 지나가는 날이 많았기 때문에 특별히 움직이지 않고 산다는 생각은 해본 적이 없었다.그런데 지난 1년의 숫자는 전혀 다른 이야기를 하고 있었다. 하루 평균 2,918보. 자동차보험에서 안내받은 할인 기준인 5천 보의 절반을 조금 넘는 수준이었다.걷기가 건강에 좋다는 사실을 모르는 사람은 없다. 요즘은 일정 기준 이상 걸으면 자동차보험료도 할인받을 수 있다. 돈을 내고 헬스장에 등록하거나 비싼 운동기구를 살 필요도 없다. 그냥 걸으면 된다. 건강도 챙기고 보험료도 아낄 수 있으니 내 입장에서는 공짜 돈이나 마찬가지였다. 그런데 그 돈조차 챙기지 못하고 있는 사람이 바로 나였다.퇴직하고 나면 몇천 원 차이도 신경이 쓰인다. 보험료를 따져보고 카드 할인도 챙긴다. 필요 없는 지출이 발생한 것은 아닌지 꼼꼼히 살핀다. 돈을 아낄 방법은 이것저것 찾으면서, 정작 두 발을 조금 더 움직이면 받을 수 있는 할인은 놓치고 있었던 셈이다. 허탈했다. 생활을 하나씩 뜯어보니 그제야 보였다.은행 업무는 휴대전화로 처리하고, 필요한 물건은 인터넷으로 주문했다. 장보기를 할 때도 외출할 때도 거리와 상관 없이 차를 타고 움직였다. 밖에서 보낸 시간이 많다고 해서 많이 걸은 것은 아니었다. 멀리 강의를 다녀온 날도 마찬가지였다. 차를 타고 몇 시간을 이동하면 하루 종일 밖에서 움직였다는 느낌이 들지만, 정작 두 발로 걸은 거리는 얼마 되지 않을 수 있다.글을 쓰는 날은 더하다. 머리는 계속 움직인다. 자료를 찾고 문장을 고치고 생각을 정리하다 보면 시간이 금방 지나간다. 하루를 제법 알차게 보냈다는 느낌도 든다. 하지만 몸은 대부분 의자에 붙어 있다. 카페에서는 테이블과 화장실 사이를 몇 차례 오가고, 집에서는 내 방과 주방 사이를 움직인 것이 그날 활동의 대부분일 수도 있다.바쁘게 사는 것과 몸을 많이 움직이는 것은 전혀 다른 일이었다. 하루 평균 2,918보라는 숫자가 그 차이를 적나라하게 보여주고 있었다. 요즘은 왼쪽 무릎과 고관절도 예전 같지 않다. 이것이 퇴직 후 활동량이 줄어서 생긴 것이라고 단정할 수는 없다. 반대로 불편한 곳이 생기면서 나도 모르게 걷는 양을 줄였을 수도 있다.그렇지만 한 가지는 분명하다. 현직에서는 별다른 노력 없이 하루 1만 보를 걷던 사람이 이제는 마음먹고 움직이지 않으면 5천 보도 채우기 어려운 생활을 하고 있다는 점이다. 단순히 게을러졌다기보다는 나를 움직이게 하던 일상이 사라진 영향이 컸다.퇴직하면 월급이 사라진다는 것만 생각했지, 내 걸음까지 이토록 줄어들 줄은 꿈에도 몰랐다. 보험료 몇만 원을 아끼겠다고 이것저것 따지면서 정작 가장 쉬워 보였던 '그냥 걷기'조차 제대로 하지 못하고 있었으니 말이다. 이쯤 되면 내가 헛똑똑이로 살아온 것은 아닌지.