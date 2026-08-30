국가인권위가 '국제기준'을 외면할 권리가 있는가

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큰사진보기 ▲6월24일 국가인권위에 고 신종오판사 사망의 진실을 조사하기를 바라는 진정서와 필자. ⓒ 이원영 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월18일자 국가인권위의 회신 ⓒ 이원영 관련사진보기

지난 6월 24일, 필자는 국가인권위원회에 진정서를 제출했다. 고 신종오 판사 사망 사건에 대하여 독립적 부검이 이루어지지 않은 것이 국제인권기준(미네소타 프로토콜) 위반에 해당한다는 내용이었다. 하지만 인권위는 조사하겠다고 하지 않았다. 8월 18일자로 각하했다.결정문을 읽으며 나는 두 가지를 확인했다. 하나는 인권위가 우리가 묻지 않은 것을 묻고 답했다는 것이다. 또 하나는, 그 각하 결정 자체가 이제 우리가 싸워야 할 새로운 논점이 되었다는 것이다.인권위의 각하 이유는 두 갈래였다.첫째, "망자는 헌법상 기본권의 직접적인 주체가 될 수 없다"(국가인권위원회법 제32조 제1항 제1호). 둘째, "경찰의 수사 결과 및 변사 조사의 적정성을 다투는 것으로서 범죄 사실에 대한 검토를 요하므로 위원회가 조사하는 것이 적절하지 않다"(동법 제32조 제1항 제7호).하지만 두 논거 모두 진정의 핵심을 비껴갔다.진정의 주된 논지는 망자의 기본권 침해가 아니었다. 국가 — 경찰청과 대법원 — 가 살아있는 의무를 이행하지 않았다는 것이었다. 국가기관 개입이 의심되거나 정치적으로 고도로 민감한 사건에서의 사망에 대해 독립적 부검을 실시해야 한다는 국가의 조사 의무. 그 의무를 이행하지 않은 것이 인권침해라는 논지였다.인권위는 이 논지를 "망자의 기본권 문제"로 재구성한 뒤 각하했다. 이것은 논점 대체다. 논점을 바꿔놓고 답하는 것은, 답하지 않겠다는 선언과 같다.두 번째 각하 이유도 마찬가지다. 우리는 경찰 수사 결과의 옳고 그름을 다투지 않았다. 부검을 실시했는가, 실시하지 않았다면 그것이 국제인권기준에 부합하는가 — 이 절차적 질문을 던졌을 뿐이다. 절차 준수 여부를 묻는 것을 "범죄 사실 검토"로 분류한 것은 또 하나의 논점 대체다.독자들이 직접 판단할 수 있도록 해당 조문을 옮긴다. 제32조 제1항 제1호는 "진정의 원인이 된 사실이 발생한 날부터 1년 이상 지나서 진정한 경우"를 각하 사유로 규정한다. 인권위가 이를 '망자의 기본권 주체성' 문제로 적용한 것은 조문의 취지를 확대 해석한 것이다. 제7호는 "수사기관이 수사 중이거나 수사가 종료된 사건"을 각하 대상으로 규정한다. 우리의 진정은 수사 결과의 당부가 아니라 절차의 적정성을 다뤘다. 이 조문이 이 사안에 적용되는지 자체가 의문이다.그런데 더 근본적인 문제가 있다. 각하 결정문 어디에도 미네소타 프로토콜에 대한 언급이 없다는 사실이다.미네소타 프로토콜(2016)은 유엔 인권최고대표사무소(OHCHR)가 발간한 국제인권기준이다.¹ 국가기관의 개입이 의심되거나 정치·사회적으로 고도로 민감한 사건에서의 사망에 대하여 독립적 부검을 의무화하고 있다. 동 프로토콜 제2조 (c)항은 명시한다. "국가가 해당 죽음을 야기했거나 이를 방지하지 못했다는 의혹이 없는 경우에도, 국가는 의심스러운 모든 죽음을 조사할 일반적 의무를 진다." 제15항은 덧붙인다. "국가의 조사 의무는, 잠재적으로 위법한 죽음에 관한 합리적인 주장이 제기된 경우 발동된다."이 기준은 국제법정에서 이미 살아있는 기준으로 작동하고 있다. 유럽인권재판소는 Nachova v. Bulgaria(2005) 대심판부 판결(paras. 162–68)에서 1991년판 UN 매뉴얼 — 미네소타 프로토콜의 전신 — 이 확립한 원칙에 따라 독립적 사망 조사 의무 위반을 확인했다. 이 판결은 훗날 2016년 개정 미네소타 프로토콜이 직접 인용할 만큼 이 기준의 역사에서 핵심적인 위치를 차지한다.미주인권재판소는 Velásquez Rodríguez v. Honduras(1988)에서 확립한 '상당한 주의(due diligence)' 의무 원칙을 통해 같은 계보의 기준을 발전시켜왔다. 이 기준들은 선진국과 개도국을 가리지 않고 적용된다.이 기준을 한국은 무시했다. 그리고 인권위는 그 무시가 문제인지조차 검토하지 않겠다고 선언한 것이다.국가인권위원회는 그 이름 그대로 '인권'을 다루는 기관이다. 인권은 국내법만으로 정의되지 않는다. 유엔이 채택하고 국제사회가 공인한 기준이 인권의 내용을 이룬다. 권리 유무를 따지는 것을 넘어 — 외면한다면 그 인권위는 무엇을 하는 기관인가.필자는 이미 국가보안법 칼럼에서 밝힌 바 있다. 유엔 국가보안법 폐지 권고를 국회와 헌재가 무시할 권리가 없다고. 같은 논리가 여기에도 적용된다. 국제인권기준은 국내 기관이 편의에 따라 채택하거나 외면할 수 있는 선택지가 아니다.각하 결정문 3항은 스스로 다음 경로를 안내한다. "결정이 있음을 안 날부터 90일 이내에 행정심판을 청구하거나 서울행정법원에 행정소송을 제기할 수 있습니다."이 경로는 열려 있다. 소송과 시민운동은 병행 가능하며, 어느 하나를 선택해야 하는 것이 아니다. 시민이 함께 갈 수 있는 길은 여러 갈래다.첫째, 기록을 쌓는 것이다. 이 칼럼이 그 기록의 한 줄이다. 인권위가 어떤 논리로 각하했는지, 그 논리가 왜 논점 대체인지, 미네소타 프로토콜이라는 국제기준을 어떻게 무시했는지 — 이 사실을 시민이 알고 기억하는 것 자체가 권력을 견제하는 힘이다. 반박될 수 없는 기록이 가장 강한 견제의 무기다.둘째, 국회를 압박하는 것이다. 인권위가 각하한 사건이라도 국정감사에서 다룰 수 있다. 법제사법위원회와 행정안전위원회에 이 사건을 국감 현안으로 다룰 것을 촉구하는 방안이다. 부검 미실시라는 절차적 문제, 미네소타 프로토콜 미준수라는 국제기준 위반 — 충분히 국감 사안이다.셋째, 국제기구에 호소하는 것이다. 유엔 인권이사회의 법외처형·자의적 처형에 관한 특별보고관에게 이 사건을 알리는 것이 가능하다. 미네소타 프로토콜을 관장하는 바로 그 계보의 창구다. 한국 인권위가 미네소타 프로토콜을 근거로 한 진정을 각하했다는 사실 자체가, 국제사회의 관심을 끌기에 충분한 사안이다. 국내 기관이 모두 외면할 때 국제 채널은 종종 가장 강력한 압박 수단이 된다.넷째, 연대를 넓히는 것이다. 이 사건은 신종오 판사 한 사람의 죽음에 관한 문제가 아니다. 정치적 압박이 사법부 내부로 파고드는 구조, 과부하로 판사를 소진시키는 법원 행정, 그리고 이 모든 것에 침묵하는 제도의 문제다. 판사 노동 환경 개선을 요구하는 법관 사회 내부의 목소리, 사법 독립을 요구하는 법조계와 시민사회의 연대가 이 사건을 더 넓은 맥락에 놓을 수 있다.이 네 가지를 시민들과 동시에 검토하고자 한다.49재 칼럼에서 필자는 썼다. 한 나라에서그것도 시대의 가장 무거운 재판을 이끈 직후에. 이 사건은 한 개인의 비극이 아니다. 사법 시스템 전체가 보내는 경고음이다.그 경고음에 경찰은 침묵했다 — "혐의점 없다"는 한 줄이 그 침묵의 형식이었다. 대법원장은 침묵했다 — 49일이 지나도록 공개 발언이 없었다. 그리고 인권위는 침묵했다 — "조사 대상이 아니다"는 결정문이 그 침묵의 형식이었다.세 기관이 서로 다른 방식으로, 같은 말을 하고 있다. "우리는 이 죽음에 대해 알고 싶지 않다."그러나 주권자는 알 권리가 있다. 공인의 죽음의 진실에 대한 알고 싶음이 멈추지 않는 한, 이 사건은 끝나지 않는다. 국가는 공인의 죽음에 대해 진실을 밝힐 의무가 있다. 그 의무는 인권위의 각하 결정으로도 사라지지 않는다.기록은 계속된다.