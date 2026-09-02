"나는 왜 '주호치민 총영사관 별관'을 고발했나?"

▲백현종씨의 어머니가 호치민에 살고 있는 아들 백현종씨를 대신해 가천대 앞에서 피켓시위에 나선 모습. 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터 박아무개 원장과 코리아탑유학원 박아무개 대표는 이것을 문제삼아 그의 어머니도 고소했다. ⓒ 백현종씨 제공 관련사진보기