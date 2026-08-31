"'복합 위기' MBC, 콘텐츠 기업에서 IP 기업으로 체질 바꿔야"

큰사진보기 ▲박성호 MBC 저널리즘책무실 국장 ⓒ 이영광 관련사진보기

- 준비는 잘 되어 가나요?

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- MBC 사장 지원은 어떻게 하게 되었나요?

- 기자님이 생각하는 공영방송은 뭔가요?

- 지금 MBC 사장이 꼭 되어야 하는 이유가 있다면요?

- 지금이 위기라고 생각하세요?

- 가장 문제는 사람들이 TV를 잘 안 본다는 거 아닐까요? 광고주도 광고를 할 필요를 못 느끼고요.

- 그게 뭘까요?

- 뉴스룸 국장과 방송기자연합회장 경력이 사장 업무에 도움이 될까요?

큰사진보기 ▲박성호 MBC 저널리즘책무실 국장 ⓒ 이영광 관련사진보기

- 지금 MBC에 대한 진단은 어떻게 하세요?

- 기자님이 생각하는 방안은 뭔가요?

- 공영방송에서 가장 중요한 건 뉴스인 것 같은데, 뉴스에 대한 생각은 어떠세요?

- 그건 기본 아닌가요?

- 유튜브의 등장으로 사람들은 자기가 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 들어요. 그러니 확증편향으로 인한 여론의 양극화가 심해요. 때문에 공영방송의 역할이 있을 것 같은데 뭘까요?

- MBC를 '친 민주당'으로 보는 시각도 있습니다.

- MBC는 16개 지역사를 갖고 있는데 대부분 재정적으로 심각한 위기라고 하던데요. 지역 소멸 문제까지 겹쳐 있어서 대책이 필요해 보입니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

방송기자연합회장을 지낸 박성호 MBC 저널리즘책무실 국장이 MBC 사장에 지원했다. 박 국장은 지난 14일 자신의 SNS에 "공영방송 저널리스트로서 시련과 영광의 시절 시민들로부터 많은 응원과 성원을 받았고, MBC의 구성원으로서 30년간 뛰면서 선후배들로부터 소중한 배움과 도움을 얻었다. 그동안 얻은 것, 받은 것이 너무나 많기에 이제는 돌려드릴 때가 되었다고 생각한다"고 지원 계획을 알렸다.1995년 기자로 MBC에 입사한 박 국장은 사회부와 정치부 등을 거쳤고 <뉴스투데이>와 <뉴스데스크> 앵커를 맡았으며 미국 워싱턴 특파원으로 활동했다. 또한 MBC 기자회장과 뉴스룸 국장, 그리고 방송기자연합회장을 역임했다. 박 국장의 MBC 구상에 대해 들어보고자 지난 26일 서울 상암 MBC 사옥에서 그를 만났다. 다음은 박 국장과 나눈 일문일답을 정리한 것이다."여념이 없습니다. 어찌 보면 입시나 입사 시험을 다시 보는 기분으로 준비하고 있는데, 부담이 크더라고요. 무엇보다 시민들 앞에서 선택받아야 한다는 점이 가장 무겁고도 소중하게 다가옵니다. 이번엔 법이 바뀌어서 사장을 선임하는 주체도 훨씬 다양해졌잖아요. 언론인으로서, 또 리더로서 살아온 제 경험과 철학, 비전을 평가받는 이 치열한 과정 자체가 스스로를 깊이 돌아보고 책임감을 다지는 값진 시간이 되고 있습니다.""지난 2년 동안 방송기자연합회장을 맡아 방송 3법 개정 촉구 활동과 공영방송 독립을 위한 활동을 주로 해왔어요. 그러던 중 후배들과 언론계·학계 지인들이 '선출 시스템도 바뀔 텐데 MBC 사장에 도전해서 역할을 해보는 게 어떠냐'고 많이 권유하셨어요. 처음엔 고마운 격려로만 생각하고 흘려들었는데, 임기 후반에 큰일들을 마무리하면서 깊이 고민하게 됐어요.살아온 과정을 돌아보니 제 삶 자체가 공영방송의 독립과 발전에 대한 고민으로 쭉 이어져 왔더라고요. 공영방송 저널리즘 연구로 박사학위를 받았고, 토론회나 세미나, 집회 현장에서도 공영방송 거버넌스 개편, 편집권 독립, 방송 심의제도 개혁 같은 목소리를 계속 내왔거든요. 그런 경험과 지식을 MBC를 위해 쓸 수 있지 않을까 하는 생각을 하게 됐습니다.""여전히 가장 이상적인 모델은 영국 BBC 같은 방송이에요. 거버넌스나 제도 얘기가 아니라 콘텐츠 면에서요. 기자 13년 차 때 영국에서 석사과정을 하면서 매일 BBC를 봤는데 제대로 충격을 받았어요. 뉴스가 듣던 것보다 훨씬 고품질이더라고요. 자잘한 뉴스를 다 다루기보다 굵직한 이슈를 골라 깊고 넓게 다루고, 비판적인 보도라 해도 정확성과 품격을 잃지 않았어요.드라마나 예능도 압도적으로 재미있고 완성도가 높았어요. 확실히 다르더라고요. 재미있으면서 포맷도 창의적이고, 그러면서도 넌지시 생각할 거리를 던지는 프로그램이 많았어요. 그래서 저는 공영방송이라면 프로그램에서 확실히 차별화돼야 하고, 시민들로부터 '역시 공영방송'이라는 말을 들을 수 있는 품질과 시각을 갖춰야 한다고 생각해요.""사장에게는 포부보다 과거에 실제로 증명해 온 역량과 성과가 중요하다고 봐요. 저는 보도국에서 뉴스의 원칙과 품질을 강조했고, 구성원들의 노력 덕분에 제가 국장이던 시절 MBC 뉴스가 사상 처음 신뢰도 1위에 올랐습니다.사장 도전은 처음이지만 리더십 경험은 적지 않아요. 2018년 정치 에디터 때는 일부러 국회 출입 경험 없는 기자를 데스크에 앉혀 시민의 삶과 연결된 정치 뉴스를 주문했고, 그렇게 나온 '비리 유치원 명단 공개' 보도가 '유치원 3법' 통과로 이어졌죠.국장 때는 MBC 최초로 기후환경팀을 만들어 국내외 상을 휩쓸었고, <뉴스데스크>와 <탐사기획 스트레이트> 센터장에 모두 여성을 기용해 성과를 냈습니다. 그동안 사내 여러 부문에서 접한 변화에 대한 갈망을 잘 엮어 구현하고 싶습니다.""네, 복합 위기입니다. 다들 아시다시피 드라마를 포함해 여러 프로그램의 콘텐츠 경쟁력이 많이 위축돼 있잖아요. 재정적으로도 심각해요. 본사가 작년에 276억 원 적자를 냈고, 지역사와 자회사까지 합치면 876억 원 적자였어요. 지난 3년간 영업이익률이 해마다 줄어서 작년엔 마이너스 3.8%까지 떨어졌고요. 작년 경영평가에서도 'MBC가 지금 갈림길에 서 있다, 앞으로 MBC 그룹 전체의 지속가능성을 어떻게 담보할 것인가가 시급하고 중차대한 과제'라고 지적했습니다.""그렇죠. 전체 광고 시장에서 방송 광고 비중이 해마다 줄어서 2019년 26%였던 게 작년엔 16%로 떨어졌어요. 반면 온라인 광고 비중은 지난해 62%였고요. 시청층이 OTT와 유튜브 같은 디지털 플랫폼으로 옮겨갔기 때문에 방송 광고는 구조적으로 하락할 수밖에 없어요. 예전처럼 TV 광고 하나로 많은 사람에게 도달하던 시대가 아니라 정보 습득 방식 자체가 개인화됐으니, 이런 흐름은 불가피한 현상이죠. 이 위기를 돌파할 방법을 찾아야 합니다.""콘텐츠 경쟁력을 높이는 건 당연하지만, 그것만으로 광고 수익 감소가 해결되진 않아요. 떠난 방송 광고가 돌아오는 급반전은 불가능하거든요. 디지털 광고는 클릭부터 구매까지 추적이 가능해서 효과를 수치로 증명하기 쉬운데, 방송 광고는 그게 안 되니까요. 그래서 방송사도 디지털 기반 수익 혁신이 중요하고, 실제 유튜브 콘텐츠 수익도 늘고 있어요.하지만 근본적으로는 방송 광고 의존에서 벗어나야 합니다. 방송사는 독자 IP를 가진 콘텐츠 기업이니, 그 IP를 활용한 굿즈·팝업스토어 같은 부가 사업을 더 키우고 다각화해서 궁극적으로는 콘텐츠 기업에서 IP 기업으로 체질을 바꿔가야 한다고 봅니다.""도움이 된다고 봐요. 뉴스룸 국장을 하며 리더십을, 방송기자연합회장을 하며 조직 살림을 배웠어요. 취임 당시 재정이 좋지 않아 광고 유치와 협찬 사업을 발로 뛰며 다각화해서 퇴임 무렵엔 재정을 두 배 가까이 늘렸고, 윤석열 정부가 전액 삭감했던 방송 현업 인력 양성 예산도 끈질기게 설득해서 복원시켰습니다.기자 출신 사장은 경영엔 약할 거라 생각하기 쉬운데, 저는 MBC 밖 더 큰 무대에서 국회·정부·기업·학계와 폭넓게 소통하며 성과를 낸 네트워크와 노하우가 자산이라고 봐요. 또 공영방송의 이론과 현장을 함께 붙들고 살아온 것도 차별점이에요. 언론인 독립을 위해 목소리를 낼 땐 방송기자연합회장으로 앞장섰고, 동시에 저널리즘 연구와 대학원 강의도 꾸준히 해왔습니다.""많은 변화가 필요합니다. 하던 방식대로 하면 나아지지 않아요. 방식을 바꾸려면 힘도 들고 고통도 따르겠지만, 위기의식은 느끼면서도 움직임은 좀 더 기민해야 한다고 봅니다. 공영방송은 지금 재창조 수준의 변화가 필요한 시점입니다.""제가 가장 싫어하는 말이 뭔가 지시했을 때 나오는 '전례가 없습니다', '원래 이렇게 했는데요'라는 말이에요. 그럴 때마다 저는 '지금 하면 전례가 된다', '원래란 없다'고 말해요. 막상 해보면 좋은 결과를 내는 경우가 많고, 구성원들도 '그렇게 꺼릴 일이 아니었구나' 깨닫더라고요.어떤 조직이든 새로운 일에 대한 도전 정신이 필요하다고 생각해요. 현실을 진단하고 분석하는 데 능한 사람은 많지만, 말만 할 게 아니라 '뭐라도 해보자'는 사람들이 일할 수 있는 분위기를 만드는 게 중요하다고 봐요. 해법을 찾으려는 사람들, 젊은 인재들의 이야기를 잘 듣고 힘을 실어주고 싶습니다.""MBC 뉴스가 신뢰도 1위인 건 다행이지만, 동시에 불신도 1위라는 게 걱정이에요. 신뢰와 불신이 함께 크다는 이 양극화를 공영방송이 가볍게 볼 일은 아니거든요. 권력 감시와 날카로운 비판은 살리면서도 진실 추구를 최우선 가치로 삼아야 한다고 봅니다.""그렇죠. 원래 정답은 기본에 있어요. 진실을 추구하려면 정확한 보도를 위해 더 정교해질 필요가 있습니다. 사실 확인과 검증이라는 지난한 작업을 철저히 해야 의혹과 소문, 추측 속에서 검증된 내용을 제시할 수 있거든요. 여러 미디어가 사실과 의견을 뒤섞어 전하는 요즘 같은 상황에서는 더더욱 중요한 일이죠.게다가 공영방송 저널리즘은 누구보다 투명성에 공을 들여야 한다고 봐요. 취재 과정, 방법, 근거 같은 걸 공개 가능한 범위에서 많이 드러낼수록 신뢰가 쌓이는 건 당연한 이치니까요. 제가 뉴스룸을 이끌 때는 특히 비판 기사의 경우 정확성과 투명성의 완성도를 더 높게 요구해서, 사소한 실수도 없도록 게이트키핑을 이중삼중으로 거치게 했습니다.""공론장 회복을 주도하는 게 공영방송에 주어진 기회라고 봐요. 정보가 넘쳐날수록 시민들이 뭘 믿어야 할지 더 어려워지니, 그럴수록 한쪽에 치우치지 않고 다양한 관점을 제시해야 해요. 신랄하게 비판하더라도 처음부터 끝까지 한 방향으로만 몰아가면 안 된다는 거죠. BBC가 중시하는 '불편부당성'인데, 저는 이게 '공정 보도'보다 더 유용한 말이라고 봐요.이걸 기계적 중립으로 오해하실 수 있는데, 문제는 그게 아니라 기계적 '받아쓰기'예요. 범죄·비리 보도에선 날카롭게 비판하면서, 정치 뉴스나 의혹 제기만 나오면 그 비판이 사라지는 게 문제죠. 'A가 이렇게, B는 저렇게 말했다'는 중계만으로는 성실한 저널리즘이 아니에요. 주장의 근거와 의도까지 짚어야 진실 추구가 됩니다.물론 누군가 '당신은 보도국장 할 때 그렇게 잘했냐'고 물으면 저는 반반이라고 답할 것 같아요. 원칙을 강조하며 변화를 만들어갔지만 충분하진 않았고, 나머지는 후배 기자들의 몫이라고 봅니다.""그런 비판이 왜 나오는지부터 봐야 해요. MBC를 잘 안 보면서 원래 특정 성향일 거라 여기는 지적도 있지만, 더 심각한 건 애정 있던 분들 사이에서 나오는 편향성 걱정이에요. 이런 경우는 대개 사실 자체가 틀려서가 아니라 의견과 감정을 분리하지 않는 전달 방식 문제인 것 같고, 그런 비판은 열린 자세로 짚어봐야 한다고 봅니다.""지역을 지키는 것도 공영방송의 책무예요. 지역 MBC가 없으면 전국 네트워크도 없으니까요. 작년엔 16개 지역사 중 딱 한 곳만 흑자였고, 네 곳은 존립 위기에 처해 있어요. 이 상황이 해마다 악화되고 있다는 게 심각한 지점입니다.지역사를 본사와 운명을 같이하는 동반자로 보고 상생을 위해 노력할 생각이에요. 독립 법인이라 직접 지원은 어렵지만, 단순히 적자 해소가 아니라 지역사의 미래 살길을 함께 고민하고 싶습니다. 지역사 구성원들 사이에 서울 본사가 신경 쓰지 않는다는 불만이 적지 않았는데, 그런 이야기가 안 나오도록 본격적인 해결 체제를 갖추려고 합니다."