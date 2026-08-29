'대홍수' 네팔, 한국 등 외국 지원 수용키로 입장 바꿔

큰사진보기 ▲(카트만두=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일(현지시간) 네팔 카트만두 트리부반 국제공항에서 이동하는 헬기 뒤로 먹구름이 깔려 있다. 네팔 정부는 기상 여건등과 추가 붕괴 우려 등으로 현지 헬기 운행을 제한하는 등의 조치를 시행하고 있다. 2026.8.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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네팔과 중국 국경의 히말라야 산악지대에서 발생한 대규모 홍수로 전체 사망자 수가 600명에 육박하고 실종자 수도 2500명에 달했다.AP·로이터통신 등에 따르면 28일(현지시각) 네팔 재난 당국은 지난 26일 북부 바그마티주 일대에서 발생한 대규모 홍수로 이날까지 579명이 숨졌다고 밝혔다가, 네팔 경찰이 553명으로 공식 발표했다.중국 측 사망자 수는 티베트자치구에서 숨진 사람을 포함해 7명으로 늘어났고, 생존자에 관한 정보는 거의 없었다.네팔에서 발생한 실종자 수도 1924명으로 늘어났고, 네팔 관광위원회는 실종자 가운데 외국인이 500명 이상이라고 밝혔다. 중국 관영 매체도 실종자가 554명이라고 전하면서 전체 실종자는 2천478명으로 집계됐다.네팔 당국은 앞서 외국 정부와 전문가들의 구조 활동 지원을 거부하겠다는 입장을 뒤집고 이를 받아들이기로 했다.전날 로크 바하두르 체트리 네팔 외교부 대변인은 "우리가 수색 및 구조 작업을 하고 있어 현재로서는 외부의 도움이 필요하지 않다"라며 "네팔 보안군이 구조 작전을 수행할 능력이 충분하다. 전문적 기술이나 지식이 필요하면 그때 요청할 것"이라고 밝힌 바 있다.네팔 현지 매체 <카트만두 포스트>는 "이번 재해로 자국민이 실종된 국가들의 강력한 외교적 압력을 받은 것으로 보인다"라고 전했다.그러면서 한국을 포함해 인도, 중국, 호주 등의 지원을 승인했다고 보도했다. 다만 터널 구조와 DNA 검사, 법의학 감정 등 3개 분야로 한정했다.네팔 정부 관계자는 이 매체에 "국제사회로부터 수색 구조팀과 전문가들 지원을 받아달라는 강력한 압력을 받았다"라며 "특정 분야에 한해 제한된 수의 전문가를 받아들이기로 했다"라고 설명했다.해외 지원팀은 라수와와 누와콧 등 수력발전소 터널 내부에 고립된 사람들을 구조하는 데 투입될 예정이다. 네팔 당국은 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 터널 내부에 갇힌 100여 명 구조를 시도하고 있다. 현재 연락이 두절된 두산에너빌리티와 한국남동발전 노동자 9명이 일하던 곳이다.구조 작업의 걸림돌은 추가 홍수 위험이다. 바위와 얼음, 진흙 등이 강을 막으면서 상류에 만들어진 이른바 '자연댐 호수(배리어 레이크)'가 범람하면서 한때 네팔과 중국 양쪽 모두 구조 작업을 중단했다가 3시간 만에 재개했다.물이 계속 차올라 이를 막고 있는 잔해가 무너지면 지금보다 더 큰 '2차 홍수'가 일어나 구조 작업도 위험하기 때문이다.네팔 재난관리청의 수석 기상학자 라젠드라 샤르마는 CNN방송 인터뷰에서 "홍수 피해 지역에 더 많은 비가 내릴 가능성이 있다"라며 "새로 형성된 자연댐의 크기가 점점 커지고 있어 걱정된다"라고 밝혔다.CNN은 "처음 홍수가 발생한 것으로 예상되는 시점부터 계산하면 구조의 '골든타임'으로 여겨지는 72시간이 끝나간다"라며 "이 시간이 지나면 실종자가 생존할 가능성이 급격히 줄어든다"라고 전했다.네팔 당국은 상류 자연댐 호수 2곳의 수위를 계속 감시하고 있다면서 잠재적 피해가 우려되는 주민들에게 대피를 권고했다.