신도비 여섯 글자에 담긴 한 왕실 가족의 비극

큰사진보기 ▲충남 논산시 은진면 용산리에 자리한 익성군 이향령의 묘. 봉분 앞에는 투구와 갑옷을 갖추고 칼을 든 무인석이 서 있다. 중종의 증손이자 선조의 친조카인 익성군은 거제 유배지에서 숨진 뒤 익산에 임시 매장됐다가 1643년 이곳으로 이장됐다. 용산리는 산이 마치 용이 누워있는 형국이라 하여 용산리라 부르게 되었다고 한다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲논산시 은진면 용산리 익성군 묘 앞에 서 있는 무인석(武人石). 투구와 갑옷을 갖춰 입고 두 손으로 칼을 잡은 모습이 섬세하게 새겨져 있다. 왕실 종친 묘역의 위엄을 보여주는 석물로, 당시 무인의 복식과 조각 양식을 살펴볼 수 있는 자료이기도 하다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시 은진면 용산리 익성군 묘역에 세워진 신도비(神道碑). 비신(碑身)과 머리 부분인 이수(？首)가 하나의 돌로 이어진 형태가 특징이다. 비갓 앞면에는 몸을 틀어 오르는 듯한 독특한 용이 조각돼 있고, 옆면과 뒷면에는 구름무늬가 새겨져 있다. 익성군의 가계와 생애, 거제 유배와 익산 임시매장, 은진 이장 과정을 담은 비문은 비신의 앞면에만 새겨져 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시 은진면 용산리 익성군 묘의 봉분 앞에 세워진 망주석(望柱石). 기둥을 받치는 돌의 윗면에는 연꽃잎을 펼쳐 놓은 듯한 문양이 돌고, 옆면에도 동물을 연상시키는 여러 무늬가 도드라지게 새겨져 있다. 오랜 세월 비바람에 일부 조각은 희미해졌지만, 왕실 종친 묘역의 석물에 공을 들인 흔적을 엿볼 수 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시 은진면 용산리 익성군 묘 뒤편에서 바라본 묘역과 마을 전경. 익성군 봉분 앞의 망주석과 무인석 너머로 장남 진산군 이순경의 묘가 자리하고 있다. 익성군 묘 주변에는 자손 등 일가의 묘가 함께 분포해 있어 왕실 종친 가문의 묘역이 형성돼 있음을 보여준다. ⓒ 서준석 관련사진보기

不得歸葬(부득귀장). 돌아가 장사지낼 수 없었다.

權窆於益山(권폄어익산). 익산에 임시로 묻었다.

恩津治東五里(은진치동오리). 은진 관아에서 동쪽으로 5리.

큰사진보기 ▲논산시 은진면 용산리 익성군 신도비 너머로 바라본 묘역. 망주석과 무인석 사이로 익성군 이향령의 봉분이 자리하고 있으며, 주변에는 자손 등 익성군 일가의 묘가 함께 분포해 왕실 종친 가문의 묘역을 이루고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시 은진면 용산리에 나즈막한 산에 자리한 익성군 일가 묘역. 앞쪽에는 익성군의 장남 진산군 이순경의 묘가, 뒤쪽에는 아버지 익성군 이향령의 묘가 자리한다. 진산군 묘 앞에는 문인석이, 익성군 묘 앞에는 투구와 갑옷을 갖춘 무인석이 각각 서 있어 차이를 보인다. 주변 산자락에도 익성군 일가의 묘가 이어져 왕실 종친 가문의 묘역을 이루고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 은진면 용산리의 낮은 산자락을 천천히 오른다. 길 끝에 이르면 두 명의 돌장군이 먼저 길을 막아선다. 투구를 쓰고 갑옷을 갖춰 입은 무인석(武人石)이다. 두 손으로 칼을 잡은 채 400년 가까이 봉분을 지키고 있다. 조선시대 묘역의 석물은 죽은 사람의 신분과 예우를 보여주는데, 이곳의 무인석과 망주석, 신도비는 무덤의 주인이 평범한 사대부가 아니었음을 짐작하게 한다.돌장군 뒤로 둥근 봉분이 보인다. 무덤의 주인은 익성군(益城君) 이향령(李享齡·1566~1614). 조선 11대 왕 중종의 증손이자 선조의 친조카였다.그런데 묘 앞에 서면 한 가지 의문이 생긴다. 익성군은 논산에서 죽지 않았다. 마지막 숨을 거둔 곳은 수백 리 떨어진 경남 거제의 유배지였다. 죽은 뒤 곧바로 논산으로 온 것도 아니다. 그의 관은 먼저 전북 익산으로 향했다.거제에서 죽은 왕손은 왜 익산을 거쳐 논산까지 왔을까. 답은 봉분에서 조금 떨어진 곳에 서 있는 오래된 비석에 남아 있다.이 비석이 신도비(神道碑)다. 조선시대 왕실 사람이나 높은 벼슬을 지낸 이가 죽으면 집안 내력과 생전의 행적, 죽은 뒤 어디에 묻혔는지 등을 글로 새겨 무덤 가까이에 비를 세우기도 했다. 쉽게 말하면 한 사람의 삶을 돌에 새겨 놓은 전기다.익성군 신도비에는 눈길을 붙드는 여섯 글자가 있다. 不得歸葬(부득귀장, 돌아가 장사지낼 수 없었다). 왕의 친조카가 죽어서도 조상이 묻힌 곳으로 돌아갈 수 없었다는 뜻이다. 이 여섯 글자를 따라가면 익성군이 논산에 묻힌 까닭이 하나씩 드러난다.익성군의 집안을 따라가면 조선 11대 왕 중종에게 닿는다. 중종의 아홉째 아들이 덕흥대원군(德興大院君)이고, 그의 맏아들이 익성군의 아버지 하원군(河原君) 이정이다. 덕흥대원군의 셋째 아들은 훗날 조선 14대 왕에 오른 선조였다.하원군과 선조가 친형제였으니 익성군은 단순히 먼 왕족이 아니라 선조의 친조카였다. 임진왜란이 일어나자 익성군은 아버지 하원군을 모시고 피란길에 올랐다. 좌의정을 지낸 조익(趙翼)이 쓴 신도비에는 당시 상황을 '間關跋涉累月(간관발섭누월)', 여러 달 험한 길을 걸었다고 기록했다.그렇게 아버지를 모시고 선조가 머물던 곳까지 찾아갔다. 전쟁을 함께 건넌 숙부와 조카였다. 하지만 선조가 세상을 떠나고 광해군 시대가 열리면서 익성군 집안의 운명은 뒤집혔다. 왕과 가까운 혈통은 정치가 흔들릴 때 오히려 위험한 조건이 되기도 했다.1612년 광해군 4년, 익성군 집안을 송두리째 흔든 김직재(金直哉)의 옥사(獄事)가 일어났다.'옥사'는 감옥에서 사람이 죽었다는 뜻이 아니다. 조선시대에는 역모처럼 큰 죄를 둘러싸고 사람들을 잡아 조사하고 처벌한 사건을 이렇게 불렀다. 김직재 옥사는 왕을 바꾸려 했다는 혐의로 여러 사람이 조사받고 처벌된 정치 사건이었다.그 사건 한가운데 익성군의 셋째 아들 진릉군(晉陵君) 이태경이 있었다. 선조의 아들 순화군에게 아들이 없자 이태경이 그의 뒤를 이었는데, 김직재 등이 진릉군을 새로운 왕으로 추대하려 했다는 혐의가 불거지면서 사건은 걷잡을 수 없이 커졌다.신도비는 이를 '誣推戴晉陵君(무추대진릉군)', 진릉군을 왕으로 추대하려 해 거짓으로 죄를 씌웠다고 기록했다.사건의 끝은 참혹했다. <광해군일기>에는 진릉군을 심문하고 처벌을 논의한 과정이 남아 있고, 결국 그는 왕명으로 죽임을 당했다. 나이 열아홉이었다. 아버지보다 아들이 먼저 죽었다. 다른 아들들도 각지로 흩어졌고 익성군 자신도 거제로 유배됐다.신도비는 이를 '公及五子皆竄逐(공급오자개찬축)', 공과 다섯 아들이 모두 쫓겨났다고 기록했다.몇 글자 되지 않는 문장 뒤에는 한 왕실 가족이 정치 사건 하나로 산산이 흩어진 비극이 숨어 있었다.신도비를 읽다가 <광해군일기>를 함께 펼쳐보면 같은 사건이 다른 얼굴로 다가온다.신도비는 익성군 집안이 죄를 벗은 뒤 지난 일을 돌아보며 김직재 옥사를 '무고'라고 규정한다. 반면 <광해군일기>에는 사건이 벌어지던 당시의 조사와 진술, 처벌을 둘러싼 논의가 날짜별로 남아 있다.하나는 모든 일이 끝난 뒤 상처를 돌아보는 집안의 기록이고, 다른 하나는 권력이 움직이던 순간을 기록한 국가의 역사다.두 기록을 나란히 놓고 다시 비석을 바라보니 신도비는 더 이상 묘역을 장식하는 돌로만 보이지 않는다. 왕실의 정치 싸움이 한 가족의 삶과 죽음을 어떻게 바꿔놓았는지를 전하는 17세기의 기록이었다.1614년 익성군은 거제 유배지에서 병으로 숨졌다. 마흔아홉이었다. 그가 돌아가야 할 집안의 선영은 당시 양주 땅, 오늘날 경기도 남양주 덕릉 일대에 이어져 있었다. 할아버지 덕흥대원군과 아버지 하원군의 묘가 자리한 곳이다.하지만 아들은 죽었고 남은 가족도 죄인의 처지였다. 익성군은 죽어서조차 조상이 잠든 곳으로 돌아가지 못했다. 결국 그의 관은 양주의 선영이 아닌 익산으로 향했다.權窆於益山(권폄어익산). 익산에 임시로 장사지냈다는 뜻이다. 권(權)은 임시라는 뜻이고, 폄(窆)은 관을 땅에 내려 장사지내는 것을 말한다. 처음부터 익산을 마지막 무덤자리로 정한 것은 아니었다.신최(申最)가 쓴 묘지명에도 不得歸葬 權厝於益山郡(불극귀장 권조어익산군), 돌아가 장사지내지 못해 익산군에 임시로 안치했다고 적혀 있다.후대 자료는 첫 무덤을 현재의 익산시 왕궁면 용화리 화곡으로 전하기도 한다. 그러나 17세기 신도비에는 益山(익산), 묘지명에는 益山郡(익산군)까지만 나온다. 따라서 현재 확인된 원사료만으로 화곡까지 정확한 장소라고 단정하기는 어렵다.400년 전 첫 무덤의 정확한 위치는 아직 풀리지 않은 셈이다.1623년 인조반정으로 광해군이 왕위에서 물러나면서 익성군 집안도 죄를 벗고 명예를 되찾았다.이제 익산에 임시로 묻힌 아버지를 옮길 수 있었다. 그런데 후손들은 서둘러 관을 움직이지 않았다. 다시 20년이 흘렀다.신도비에는 후손들이 새 무덤자리를 마련하기 위해 奔走經營(분주경영), 분주하게 뛰어다녔다고 적혀 있다. 산을 보고 땅을 살피며 한 번 옮긴 뒤 다시는 움직이지 않을 자리를 찾았을 것이다.그 끝에서 선택한 곳이 은진이었다.새 무덤의 위치는 기록에 꽤 구체적으로 남아 있다. 恩津治東五里(은진치동오리, 은진 관아에서 동쪽으로 약 5리). 지금 익성군이 잠든 논산시 은진면 용산리 일대다. 묘지명에는 땅을 살펴 자리를 정했다는 '始筮地(시서지)'라는 표현도 나온다.방향은 해방(亥方)을 등지고 사방(巳方)을 바라보는 해좌사향(亥坐巳向)이다. 오늘날 방위로 풀면 대략 북북서쪽을 뒤로 하고 남남동쪽을 향한다.현장에서 묘가 바라보는 방향으로 서본다. 뒤로는 낮은 산줄기가 봉분을 감싸고 앞에는 넓은 들이 열린다. 용산리에서 은진 들로 이어지는 낮은 지형에는 물길도 형성돼 있다. 뒤에는 산, 앞에는 들과 물. 전통적으로 말하는 배산임수(背山臨水)의 모습과 닮았다.물론 현재 지형만 보고 이곳을 '명당'이라고 단정해서는 어렵다. 1643년 당시 물길이 어디로 흘렀는지는 옛 지도와 지형 자료를 더 대조해야 한다. 다만 기록에 땅을 살펴 자리를 정했다고 적혀 있고, 현장의 지형도 그 기록과 어느 정도 맞닿아 있다는 점에서 후손들이 이곳을 아무렇게나 선택한 것은 아니었음을 짐작할 수 있다.1643년, 익성군의 관은 마침내 익산의 임시무덤을 떠나 은진으로 왔다. 이번 장례는 1614년과 달랐다. 묘지명에는 命有司治竁(명유사치취), 나라가 담당 관청에 명해 무덤을 마련하도록 했다고 기록돼 있다.1614년에는 죄인의 몸으로 죽어 조상이 있는 선영에 돌아가지 못했다. 1643년에는 죄를 벗은 왕실 종친으로 국가의 예우를 받으며 새 무덤에 들었다. 무덤만 옮긴 것이 아니었다. 한때 빼앗겼던 이름과 왕손으로서의 예우도 함께 돌아온 셈이다.다시 봉분 앞에 선다. 투구를 쓰고 칼을 잡은 두 돌장군이 여전히 무덤을 지키고 있다. 가까이 보면 망주석 받침에는 연꽃을 비롯한 여러 무늬가 새겨져 있고, 조금 떨어진 신도비에는 한 왕손이 마지막 무덤에 이르기까지 지나온 시간이 글자로 남아 있다.몇 글자씩에 불과한 세 구절 사이에는 열아홉 아들의 죽음과 가족의 이산, 거제 유배와 죽음, 익산 임시매장, 그리고 오랜 세월 새 무덤자리를 찾아 헤맨 한 집안의 역사가 들어 있다.1614년 거제에서 눈을 감은 익성군은 양주의 선영으로 돌아가지 못한 채 익산에 임시로 묻혔다. 그리고 29년 뒤, 마침내 은진의 산자락에 잠들었다.