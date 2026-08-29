"자동차만 세워둘 건가? 대전 공공주차장을 태양광으로"

큰사진보기 ▲발제 중인 조용준 국장의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민숙 의원이 토론을 진행하고 있다. ⓒ 이경호 관련사진보기

10만kW 규모의 잠재력을 가진 대전지역 공공주차장을 태양광 발전소로 활용하고, 발전 수익을 시민과 지역사회가 공유하는 시민참여형 에너지 전환 모델을 만들어야 한다는 제안이 나왔다.지난 28일, 대전광역시의회 3층 소통실에서는 대전광역시의회 산업건설위원회, 대전연구원, 대전지속가능발전협의회, 대전에너지전환네트워크가 공동 주최·주관한 '2026 제1차 대전SDGs 정책포럼'이 열렸다. 이날 포럼은 '대전 공공주차장 태양광, 광역(시)·기초(구)·시민의 협력체계 구축 방안'을 주제로 진행됐다.지난해 11월부터 일정 규모 이상의 공공주차장에 재생에너지 설비 설치를 의무화하는 제도가 시행됨에 따라, 대전시가 이를 실제 사업으로 어떻게 확대하고 시민참여를 어떻게 결합할 것인지 논의하기 위해 마련됐다.현행 '신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법'은 국가와 지방자치단체, 공공기관 등이 설치·운영하는 일정 규모 이상의 주차장에 재생에너지 설비를 설치하도록 규정하고 있다.시행령에 따르면 주차구획 면적이 1000㎡ 이상이고 주차면수가 80면 이상인 주차장이 대상이며, 설치 의무 용량은 주차구획 면적 10㎡당 1kW 이상이다. 하지만 법적 의무가 생겼다고 해서 주차장이 저절로 발전소가 되는 것은 아니다. 법적 의무를 실제 사업으로 연결하기 위해서는 구체적인 실행계획과 행정적 지원체계가 필요하다는 지적이다.이날 첫 번째 발제에 나선 양흥모 에너지전환해유사회적협동조합 이사장은 공공주차장 태양광 확대를 위해 개별 기관이나 자치구 차원의 사업을 넘어 대전시와 5개 자치구, 시민이 함께 참여하는 협력체계가 필요하다고 제안했다.특히 공공기관이 보유한 유휴부지를 재생에너지 생산 공간으로 적극 활용하고, 태양광 발전을 통해 발생하는 편익이 시민들에게 돌아갈 수 있는 구조를 만들어야 한다고 강조했다.양 이사장은 대전시가 추진하는 햇빛소득마을 등 주민참여형 재생에너지 사업과 공공주차장 햇빛발전소를 연계해 시민이 직접 참여하는 분산에너지 모델로 확대할 필요가 있다고 제안했다.재생에너지 사업을 실제로 발굴하고 공공기관 및 시민과 협력하기 위해서는 대전시 에너지정책 조직의 인력과 기능도 강화해야 한다고 지적했다. 그러면서 민선 8기에서 태양광을 경시하면서 4년의 세월을 허비했다며, 민선 9기에는 정의로운 에너지 전환을 본격적으로 추진해야 한다고 강조했다.두 번째 발제를 맡은 조용준 대전환경운동연합 국장은 대전지역 공공기관을 대상으로 실시한 공공주차장 태양광 설치 참여 조사 결과를 발표했다.조 국장은 공공주차장과 공공부지를 활용할 경우 대전에서도 상당한 규모의 태양광 발전이 가능하다고 설명했다.앞서 대전환경운동연합이 조사한 자료에 따르면 대전시 공공주차장의 태양광 잠재량은 7만 9592kW로 추산됐으며, 대덕연구단지 내 대학과 연구소 부지는 4만 4772kW 규모로 조사됐다. 포럼 공식 자료에서도 대전 관내 공공주차장 태양광 잠재력을 약 10만kW 규모로 제시하고 있다.그러나 조 국장은 잠재량에 비해 실제 정책 대응은 충분하지 않다고 지적했다. 공공주차장 태양광 설치 의무화에 대응하기 위해 공공기관을 대상으로 설치 가능 여부와 계획을 조사했지만, 모든 기관으로부터 공식적인 답변을 받은 것은 아니었다.일부 기관은 서면으로 답변했고, 일부 기관은 전화 등을 통해 입장을 확인했다. 조사 과정에서는 태양광 설치 계획이 없다는 답변부터 설치 여유 공간이 있다는 답변, 구체적인 계획을 아직 검토하지 못했다는 답변까지 다양한 입장이 확인됐다.일부 기관에서는 기관별 여건과 사정이 태양광 확대의 걸림돌로 제시됐다. 대전도시공사는 오월드 공영주차장에 대해 유보적인 입장을 보였는데, 오월드가 대전시 공공주차장 가운데 비교적 넓은 부지를 갖고 있다는 점에서 아쉬움이 있다는 지적이 나왔다.코레일은 태양광 설치 계획을 추진하면서도 RE100 달성을 위한 자체 사업 방식으로 검토하고 있는 것으로 조사됐다. 한국화학연구원은 보안구역이라는 이유로 의무 대상 여부에 대한 검토가 필요하다는 입장을 보였고, 대전과학산업진흥원은 입주기업 등이 사용하는 공간이라는 점을 이유로 제시했다. 대전연구원 역시 의무 대상 여부와 관련한 검토가 필요하다는 입장을 밝혔다.대전교통공사와 시설관리공단 등 일부 기관에서는 대전시 정책에 따르겠다는 취지의 답변을 한 것으로 전해졌다.공공주차장 태양광 확대를 위해서는 대전시뿐 아니라 자치구의 역할도 중요하다는 지적도 나왔다.조사 결과 자치구별 공영주차장 분포에도 큰 차이가 있는 것으로 나타났으며, 특히 서구에 상대적으로 많은 공영주차장이 분포한 것으로 조사됐다.이에 따라 대전시가 자치구별 주차장 현황과 설치 가능 면적을 종합적으로 파악하고, 이를 토대로 연차별 태양광 설치 목표를 설정해야 한다는 제안이 나왔다.조 국장은 대전시 주도의 컨트롤타워 구축과 공공주차장 태양광 지원조례 제정을 정책 대안으로 제시했다.또 시민이 태양광 사업에 직접 참여할 수 있도록 에너지협동조합의 참여를 확대하고, 향후 대전에너지공사 설립 등을 통해 대전시가 재생에너지 사업에 주도적으로 참여할 수 있는 구조를 마련해야 한다고 주장했다.공공주차장 태양광을 단순히 발전시설을 설치하는 사업으로 볼 것이 아니라 시민이 직접 투자하고 발전 수익을 공유하는 '시민햇빛발전소' 모델로 발전시켜야 한다는 것이다.이어진 토론에서는 공공주차장 태양광을 시민들에게 친숙한 에너지 전환 모델로 만들기 위한 다양한 의견이 제시됐다.신근정 지역에너지전환 전국네트워크 대표는 태양광 주차장을 시민들이 긍정적으로 경험할 수 있는 다양한 방안을 고민해야 한다고 제안했다. 태양광 발전시설 자체의 의미를 넘어 교육 프로그램이나 주차요금 할인 등 시민들이 직접 혜택을 체감할 수 있는 방식을 결합할 필요가 있다는 취지다.문충만 대전탄소중립지원센터장, 한규호 유성구 푸른환경과장, 임현정 중구 정책개발실 연구위원, 유상열 대전시 에너지정책과장, 김영준 대전대안대학포럼 변호사도 토론에 참여해 행정과 제도, 시민참여 측면에서 공공주차장 태양광 확대 방안을 논의했다.좌장을 맡은 김민숙 대전시의회 산업건설위원회 부위원장은 대전의 전력자급률이 낮은 상황에서 공공주차장과 같은 도심 유휴공간을 활용하는 것이 현실적인 재생에너지 확대 방안이 될 수 있다고 강조했다. 또한 설치 대상 주차장과 활용 가능한 부지를 면밀히 파악하고, 시와 자치구, 관련 기관이 행정적·법적 지원책을 마련해야 한다고 밝혔다.대전시의 전력자급률은 전국에서도 낮은 수준으로 평가되고 있으며, 최근 대전에서는 공공부지를 활용한 태양광 확대와 대전에너지공사 설립 등이 민선 9기 에너지 전환 과제로 제시되고 있다.대전의 공공주차장을 단순히 자동차를 세워두는 공간으로 남겨둘 것이 아니라 시민이 함께 에너지를 생산하고 그 이익을 지역사회가 공유하는 공간으로 바꿔야 한다는 목소리가 커지고 있다.공공주차장 태양광 설치 의무화는 이미 법제화됐다. 이제 남은 과제는 의무를 얼마나 신속하게 이행할 것인지, 그리고 그 과정을 시민참여형 에너지 전환으로 어떻게 발전시킬 것인지다.대전환경운동연합 등은 지난 4월에도 공공주차장 태양광 지원조례 제정과 확대를 위한 토론회를 열고, 대전시가 연차별 설치 목표를 수치화하고 시민햇빛발전소와 에너지복지 등을 연계해야 한다고 제안한 바 있다.공공주차장의 지붕을 태양광으로 덮는 것은 기술적으로 어려운 일이 아니다. 문제는 누가 결정하고, 누가 투자하며, 발전을 통해 발생한 이익을 누구와 어떻게 나눌 것인가에 있다.이번 포럼이 대전의 공공주차장을 시민과 행정이 함께 만드는 에너지 전환의 공간으로 전환하고, 이를 뒷받침할 실질적인 제도 마련으로 이어질지 주목된다.