"나는 안 튀는데" 남편의 거짓말, 냄새는 알고 있다

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큰사진보기 ▲열심히 청소한 변기. 깨끗하지만 불쾌함이 올라온다. ⓒ 강세원 관련사진보기

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'변기 실리콘이 깨져서 그 사이로 지린내가 들어오는 거였더라고요. 살펴보세요.'

'서서 소변 보는 남자들이 많다면 보이지 않는 벽까지 튀었을 가능성이 커요. 거기까지 청소하셔야 해요.'

'의외로 욕실화가 주범이더라고요. 바꿔보세요.'

'노견과 남편의 소변 냄새 확실하게 잡는 방법.'

큰사진보기 ▲오스트리아 빈의 라트하우스파크(Rathauspark) 공중화장실에 설치된 소변기. 2026. 8.12 빈의 한 여성은 남성은 소변기를 무료로 이용할 수 있는 반면 여성은 칸막이 화장실을 이용할 때 요금을 내야 한다는 점을 들어 공중화장실 이용과 관련한 차별을 이유로 시의회를 상대로 소송을 제기했다. ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲새로 주문한 과탄산소다. ⓒ 강세원 관련사진보기

또 시작됐다. 화장실 문을 여는 순간 짜증이 치밀어 오른다. 24시간이 지나지 않았는데 왜! 왜! 왜!뭐가 문제인 건가!욕실 청소의 주기가 짧아지기 시작한 건 얼마 되지 않았다. 보통은 이틀에 한 번, 길면 사흘에 한 번까지도 가능했다. 그런데 사흘에 한 번이 이틀에 한 번이 되고, 하루에 한 번이 되더니 그저께는 하루에 네 번까지 했다.내가 욕실 청소에 매달리는 이유는 보이지 않아 더욱 답답한 지린내 때문이다. 하룻밤 자고 일어나면 불사조처럼 살아 숨 쉬는 지린내. 변기를 기준으로 왼쪽에서만 은밀하게 퍼지는 지린내.처음에는 솔에 락스 세제를 뿌려 변기만 열심히 닦았다. 그것만으로도 며칠간은 지린내에서 해방될 수 있었다. 그런데 그저께는 달랐다. 청소하고 돌아서서 물기가 마를 때를 기다린 것처럼 코를 강하게 후려치는 암모니아 냄새에 절로 미간이 찌푸려졌다.세제 교체와 청소 반경 넓히기, 청소재료와 방법을 바꿔보기로 했다. 나란히 세워져 있던 다른 세제로 변기 테두리와 뚜껑, 변기 주변에 반원을 그리며 뿌렸다. 평소보다 더욱 힘을 줘서 빡빡 문질렀다.주방일을 보다가 다시 화장실로 들어서는 순간, 내 수고를 비웃듯 암모니아 냄새는 눈에 보이지 않는 불쾌한 뭉게구름들처럼 피어올라 내 콧속으로 직진 중이었다.세제가 오래돼서 그런가?다시 원래 세제로 돌아와 같은 과정을 반복했다. 주기가 아주 조금 길어졌다.한 시간 후.화장실 문을 여는 순간 많이 참아줬다는 듯 암모니아 냄새가 나를 반겼다. 날은 덥고 내 얼굴과 몸에서는 땀이 줄줄 흐르는데 냄새까지 내 몸에 들러붙어서 떨어질 생각이 없었다.뭐가 잘못된 것일까?검색 작업에 들어갔다. 이럴 때 검색은 참 유용하다. 이름도 얼굴도 나이도 모르는 전국의, 어쩌면 국내를 넘어 해외 동포들까지 나와 같은 고민으로 카페나 블로그에 고민을 토로하는 글들을 무수히 남겨놓았다.나처럼 락스로 매일 청소하는데도 다음 날이면 냄새가 난다는 글에 달린 댓글을 정성을 다해 정독했다. 혹시라도 대충 읽었다가 중요한 단서를 놓칠 수 없었다.제법 설득력 있는 댓글에 화장실로 달려갔지만 실리콘은 멀쩡했다.생각지 못한 복병은 곳곳에 숨어 있었다. 가끔 마른 수건으로 닦아주는 정도였는데, 거대한 포물선을 그리며 벽까지 닿을 줄 몰랐다. ​​​​벽에 락스칠을 하고 문질렀다. 소용이 없었다. <캐치 미 이프 유 캔>의 디카프리오처럼 지린내는 잡힐 듯 잡히지 않았다.얼마 전 바꾼 욕실화를 들고 냄새를 맡았다. 새 실내화 냄새를 희미하게 내뿜을 뿐이었다.점심 때가 지나고 오후 1시를 훌쩍 넘긴 시간이었지만 배고프지도 않았다. 오늘 안에 이걸 해결해야 밥이 생각날 것이었다. 그러다 블로그 글 하나가 눈에 확 들어왔다.욕실 바닥 줄눈 사이에 보이지 않게 요석이 딱딱하게 굳어 지린내를 유발하기도 한단다. 그런데 이건 락스로는 쉽게 제거되지 않고 냄새를 일시적으로 덮을 뿐, 원인을 제거해야 한다는 내용이었다.과탄산소다와 주방세제, 미온수를 섞어 욕실 바닥에 뿌리고 15분에서 30분을 기다리라고 했다.세탁기 옆 세제들 사이에 오래된 과탄산소다를 집어 올렸다. 참고로 락스와 산소계 세제를 섞으면 위험하다고 해서 락스 성분을 싹 씻어낸 뒤였다. 왠지 예감이 좋았다. 안도감 때문인지 공복도 깨어났다. 어차피 기다려야 하니까 늦은 점심을 먹으며 때를 기다렸다.30분이 지났고 찬물로 사정없이 바닥의 거품을 씻어냈다. 볼일이 있는 것도 아닌데 화장실을 들락날락거리며 냄새를 맡았다. 하도 맡아서 후각은 둔해졌지만 환기하면서 맡고 또 맡았다.그리고 하루가 지난 오늘 아침. 물기가 마르면서 스멀스멀 지린내가 또 올라왔다. 그런데 어제보다는 강도가 약했다. 효과가 있는 것도 같고 없는 것도 같은 아리송한 효과.과탄산소다에도 유통기한이 있나?과탄산소다 뒷면을 다시 들여다봤다. 제품 포장에는 제조일로부터 24개월이라고 적혀 있었다. 못해도 5년 이상은 서식 중인 녀석이었다. 유통기한이 확실한 과탄산소다로 욕실을 지배하던 지린내를 깨부수리라. 과탄산소다 3킬로를 주문하고 결제창을 누르는 과정은 일사천리였다.혹시라도 효과가 없으면 어쩌나? 살짝 걱정이 밀려오기도 한다.저녁 식탁에서 용의자 셋에게 최후의 통첩을 던졌다.서서 소변 보기 금지!그래도 암모니아 냄새가 나를 괴롭히면 당신들에게 청소 당번을 번갈아 시키겠다고 선언했다.용의자 셋의 표정이 울상이다."나는 안 튀게 잘 싸."셋 중 연장자가 눈에 보이지 않는다고 우긴다."그런 게 어디 있어?"두 번째로 나이 많은 남자와 세 번째로 나이 많은 남자도 억울하다지만 제일 억울한 건 나다. 내가 퍼뜨린 암모니아 냄새도 아닌데 그걸 치워야 하는 내 심정을 니들이 알기나 하냐?그러고 보니 오스트리아 빈의 공중화장실 요금 정책을 두고 남녀 차별 논란이 벌어졌다는 기사를 읽었다. 빈의 일부 유료 공중화장실에서는 남성들이 무료 소변기를 이용할 수 있지만, 여성은 돈을 내고 칸막이 화장실을 이용해야 한다는 내용이었다.빈 당국은 칸막이 화장실이 청소에 더 많은 비용이 들기 때문이라고 설명했다. 그런데 오스트리아 연방호민위원회는 "남성이 소변기에 항상 정확히 맞히는 것도 아니다"라며 남성용 소변기가 청소 비용을 덜 발생시킨다는 당국의 주장을 반박했다고 한다.그 문장을 읽는 순간 우리 집 욕실이 떠올랐다. 우리 집에는 소변기가 없다. 변기 하나가 있을 뿐이다. 그런데도 나는 하루에 네 번씩 욕실을 청소했다.남자들은 말한다."나는 안 튀게 잘 싸."하지만 냄새가 난다. 보이지 않는다고 없는 것은 아니다. 눈에 보이지 않는 소변이 어디엔가 남아 있을지도 모른다. 그리고 그것을 찾아 닦는 사람이 있다. 우리 집에서는 그 사람이 나다.공중화장실의 이용료를 두고 벌어진 논란을 보면서, 나는 엉뚱하게도 우리 집 욕실 청소 당번을 생각했다. 누가 사용하느냐도 중요하지만 누가 치우느냐도 중요하다.일단 새 과탄산소다 3킬로가 도착하면 다시 욕실 바닥과 줄눈을 공격해볼 생각이다. '잘 맞히니까 괜찮다'는 과신과 '누군가 치우겠지'라는 방관 사이에서, 오늘도 보이지 않는 오염을 닦아내는 사람은 나다.과탄산소다 3킬로가 도착하는 날, 우리 집 욕실의 '소변 평화 협정'을 다시 제안할 생각이다.앉아서 싸거나, 같이 닦거나."앉아서 보기 불편해.""남자의 자존심인데.""나는 앉아서 보기도 싫고 청소도 싫어."나도 지린내가 불편하다. 전쟁은 아직 끝나지 않았다.