고양이 인형 든 남편이 진지한 얼굴로 한 일

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"하루 종일 둘이 붙어 있으면 심심하거나 다투지는 않나요?"

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큰사진보기 ▲주민참여 인형극 동아리 첫 모임자기소개 및 오리엔테이션 장면 ⓒ 참새미 인형극단 관련사진보기

큰사진보기 ▲'엄마'인형(내가 맡은 엄마역할에 맞게 직접 만들었다) ⓒ 유상신 관련사진보기

큰사진보기 ▲인형 '야옹이'남편이 직접 만들었다 ⓒ 유상신 관련사진보기

큰사진보기 ▲허수아비 얼굴 그리기아이들,단원들이 함께 만들어가는 허수아비 ⓒ 유상신 관련사진보기

큰사진보기 ▲손인형극 연습서해자 선생님지도 아래 손인형극을 직접 연기해 보는 중이다 ⓒ 참새미 인형극단 관련사진보기

큰사진보기 ▲인형극 홍보를 하는 허수아비만들어진 100개의 허수아비는 길목 곳곳에서 방문객을 맞으며 인형극제분위기를 띄운다 ⓒ 유상신 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

주변 사람들은 전북 장수의 산골 마을에 둥지를 틀고 살아가는 우리 은퇴 부부에게 가끔 묻곤 한다.그럴 때마다 나는 빙긋이 웃으며 대답한다. 은퇴 후의 삶은 매 순간 함께 붙어 지내는 것이 아니라, 각자의 시간을 존중하면서도 필요할 때 같은 방향을 바라보는 '따로 또 같이'의 지혜를 배워가는 시간이라고. 장수 산골에서도 마음만 먹으면 재미있는 놀거리와 볼거리, 배울 거리를 얼마든지 찾을 수 있다고 말이다.올해 우리의 일상에 한층 깊은 즐거움을 더해준 것은 뜻밖에도 손 인형극이었다.30년 넘게 손 인형극 외길을 걸어온 '꼭두 인형극단'의 서해자·우현 선생님 부부를 만나면서부터다. 두 분은 오래전, 전북 장수군 계북면에 터를 잡고 직접 만든 손 인형에 이야기를 입히고 온기를 불어넣어 온 베테랑 예술가들이다. 4년 전부터는 두 분을 비롯한 계북면 행복나눔터 운영회주관으로 매년 산골 마을에서 인형극제를 개최해 오면서 주민들과 관객들에게 동심과 따뜻한 감동을 선물해 왔다.올봄 '주민 참여 손 인형극 동아리' 모집 소식을 듣자마자 우리는 설레는 마음으로 도전장을 내밀었다. 지난 4월 중순부터는 매주 화요일이면 계북인형극장 '꼭두'로 향했다. 선생님의 이끎에 따라 단원들과 머리를 맞대어 아이디어를 나누고, 대본을 짜고, 무대에 올릴 인형을 직접 만들었다. 대사를 외우고 인형을 움직이는 법을 익히는 두 시간 남짓의 수업은 늘 시간 가는 줄 몰랐다.처음에는 손가락을 쏙 넣은 천 인형이 어색하고 뻣뻣하기만 했다. 그런데 어느 순간 손끝을 살짝 움직이고 목소리에 감정을 실으니 인형이 고개를 끄덕이고 웃고 슬퍼하는 듯했다. 그 순간의 신기함과 감동은 지금도 생생하다. 손 인형극은 단순한 인형 놀이가 아니었다. 문학(대본과 서사), 미술 및 공예(인형과 소품 제작, 무대 장치), 음악 및 음향, 목소리 연기와 손끝의 미세한 감각까지 어우러지는 종합 예술이었다.주민 참여 인형 극단 '참새미'가 몇 달 동안 준비한 작품은 환경 문제를 다룬 공동 창작 손 인형극 <약속해 줘>다. 일회용품 사용에 익숙했던 한 가족이 환경의 소중함을 깨닫고, 지구를 위해 작은 불편을 감수하자고 다짐하는 따뜻한 이야기다. 이번 공연에서 나는 편리함 때문에 물티슈를 자주 사용하는 '엄마' 역할을 맡았다. 남편은 '멍멍이'와 함께 가족의 일상을 지켜보며 관객의 궁금증을 대신해 질문하고, 때로는 비판적인 시선으로 한숨을 쉬며 고개를 흔드는 코믹한 고양이인 '야옹이' 역할이다.오랜 세월을 함께 살아온 부부지만 서로에게 연기하는 모습을 보여주는 일은 솔직히 쑥스럽고 멋쩍었다. 그래서 처음에는 각자 방에 들어가 조용히 대사를 연습하곤 했다. 하지만 대본을 외우고 함께 합을 맞추는 시간이 늘어나면서 조금씩 달라지기 시작했다. 4개월이 지난 지금은 서로의 부자연스러운 부분을 짚어주고 조언을 건넬 만큼 편안해진 상태다.무대 뒤에서 남편이 앙증맞은 고양이 인형을 손에 끼고 진지한 표정으로 대사를 연습하는 모습을 보고 있으면 웃음이 절로 난다. 그러고 보니 부부의 삶도 인형극과 참 닮아 있다는 생각이 든다. 서로 다른 자리에서 자기 몫을 다하면서도 어느 순간에는 호흡을 맞춰야 하나의 이야기를 완성할 수 있으니 말이다.축제를 앞두고 얼마 전에는 또 하나의 의미 있는 작업에 참여했다. 축제장을 찾는 손님들을 가장 먼저 맞이할 '100개의 허수아비'를 만드는 일이었다.동네 아이들과 학생들, 그리고 참새미 단원들이 한자리에 모였다. 미리 준비한 나무틀 위에 붓과 크레파스를 들고 저마다의 표정을 그려 넣었다. 윙크하는 눈, 깔깔 웃는 입, 장난기 가득한 눈빛까지 제각각이다. 피부색과 머리색도 다양하게 표현했다.세계 여러 나라 사람들의 다채로운 모습을 담아내기 위해서다. 알록달록한 옷까지 입히자 밋밋했던 나무틀은 어느새 저마다의 개성을 지닌 귀여운 허수아비로 변신했다. 이렇게 완성된 100개의 허수아비는 축제장 곳곳에서 관객들을 맞이할 예정이다. 인형극을 보러 온 사람들에게 축제의 시작을 알리는 또 하나의 작은 무대가 되는 셈이다.오는 9월 3일(목)부터 5일(토)까지 사흘 동안 장수군 계북면 행복나눔터와 계북인형극장 '꼭두'에서는 '제5회 장수 꼭두 인형극제-'꼭두를 부탁해!'가 열린다.서해자 선생님의 대표작 <곱단이> 공연과 손인형극 워크숍을 비롯해, 목각 마리오네트 전문단체 '해슬'의 공연, 전통 꼭두각시놀음을 현대적으로 재창작한 대사없는 손인형극 <홍동지와 이시미> 등 다채로운 공연이 마련된다. 나만의 인형을 만들어보는 '꼭두 공방'과 시원하고 달콤한 먹거리가 준비된 꼭두곳간도 축제를 채운다.무엇보다 이번 인형극제에서 눈에 띄는 것은 22년째 전통을 이어온 계북 고사리 인형극단 아이들과 올해 처음 인형을 손에 쥔 초보 주민 배우들이 함께 만든 인형극으로 연극제의 사립문을 열고 닫는다는 점이다.은퇴 후 우리는 종종 '무언가를 새로 시작하기엔 너무 늦은 게 아닐까' 하고 주저한다. 하지만 손가락 하나를 움직일 때마다 천 인형이 고개를 끄덕이고, 목소리 하나에 인형이 살아나는 과정을 지켜보며 알게 됐다. 새로운 시작에는 정해진 나이가 없다는 것을.오는 9월 5일 오후 4시, 초록색 무대 막 뒤에서 남편은 '야옹이'가 되고 나는 '엄마'가 된다. 무대가 끝나면 다시 각자의 일상으로 돌아가겠지만, 그날만큼은 같은 무대를 바라보며 같은 이야기를 만들어갈 것이다. 어쩌면 이것이 우리가 찾은 은퇴 후의 '따로 또 같이' 살아가는 모습인지도 모르겠다.가을의 길목, 장수 산골에서 펼쳐지는 작은 인형극 잔치가 이곳을 찾는 이들에게 아이처럼 웃고 잠시 동심으로 돌아가는 따뜻한 시간이 되어주길 기대해 본다.