'협동조합의 본고장' 에밀리아로마냐와 손잡은 충남도

큰사진보기 ▲박수현 충남지사와 에밀리아로마냐주 미켈레 데 파스칼레 주지사. ⓒ 충남도 관련사진보기

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충청남도가 '협동조합의 본고장'이자 이탈리아 경제의 핵심 축인 에밀리아로마냐주와 손잡고 지속가능한 미래를 위한 사회연대경제 모델 구축에 나섰다.외자 유치를 위해 유럽 출장길에 오른 박수현 충남도지사는 28일(현지 시각) 이탈리아 볼로냐의 에밀리아로마냐주청사를 방문해 미켈레 데 파스칼레 주지사를 만나 양 지역 간 사회연대경제를 중심으로 한 본격적인 교류·협력을 추진하기로 합의했다.특히 이번 회담에서는 충남도가 최근 조직개편을 통해 신설한 '사회연대경제국'의 역할과 에밀리아로마냐주가 가진 '다음 세대를 위한 투자'라는 경영 철학이 큰 공감대를 형성하며 협력의 핵심 동력으로 떠올랐다.박수현 지사는 회담 자리에서 신설된 사회연대경제국을 직접 소개하며 "대한민국이 눈부신 경제적 성과를 이뤄냈지만, 앞으로의 발전은 사회적 가치와 결합하지 않는다면 지속이 불가능하다"며 "충남도가 대한민국 사회 변화를 선도하는 사회연대경제의 대표 모델을 확립하겠다"는 강력한 의지를 밝혔다.이어 박 지사는 에밀리아로마냐주의 발전 방향에 주목하며 "사회적 가치를 실현하는 것을 '다음 세대를 위한 투자'로 바라보는 에밀리아로마냐주의 철학에서 배울 점이 매우 많다. 충남의 사회연대경제 조직과 볼로냐의 역사 깊은 협동조합들이 정책과 운영 노하우를 다각도로 공유할 수 있는 협력 채널을 구축하자"고 제안했다.이에 미켈레 데 파스칼레 주지사는 "우리 주는 사회적 경제 분야에서 오랜 역사와 풍부한 프로젝트 경험을 쌓아왔으며, 현재 이를 한 단계 높은 수준으로 발전시키는 단계에 있다"며 "충남도와 국제적 파트너십을 맺고 우수 사례를 나누며 미래 세대를 위한 연결고리를 만드는 일은 매우 뜻깊은 기회가 될 것"이라고 답했다.에밀리아로마냐주는 민주적 운영, 이익의 재투자, 세대 간 지속성을 핵심 가치로 삼아 작은 기업 간 협동조합을 연대·육성하는 정책을 펼치고 있다.이는 단순한 경제 성장을 넘어 노동의 가치를 높이고 모든 구성원의 존엄성을 보장하는 사회적 경제 정체성에 기반한다. 주정부 측은 이와 관련된 정책 자료와 노하우를 충남도에 적극적으로 제공하기로 했다.박 지사는 이번 방문이 도지사 취임 후 첫 해외 출장임을 강조하며 "사회연대경제라는 공통의 꿈을 바탕으로 양 지역이 단단한 협력 관계를 시작하는 뜻깊은 출발점이 되길 기대한다"고 전했다.한편 에밀리아로마냐주는 페라리·람보르기니 등 세계적인 슈퍼카 생산지이자 첨단 제조업과 농식품 산업이 고도로 발달한 이탈리아 최대 수출 지역 중 하나로, 사회적 가치와 강력한 산업 경쟁력이 공존하는 대표적인 상생 모델로 평가받고 있다.